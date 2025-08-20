Российская пехота начала троллить ВСУ на трофейном американском БТР М113

Всегда приятно, если вражеская техника помогает бить своих бывших хозяев. И в двойне приятно, если это можно исполнить с применением фронтового юмора. Главным героем такого рода эпизода на днях стал бывший американский, позже — украинский, а теперь -- российский БТР.

По военкоровским пабликам разлетелись кадры, снятые нашим дроном-наблюдателем в Запорожье в районе населенного пункта Малая Токмачка. На видео запечатлено, как группа российских солдат мчит на трофейном БТР М113 «разбирать» очередной опорный пункт ВСУ. Причем над машиной одновременно развеваются два флага — российский и американский.

В честь, так сказать, состоявшейся накануне встречи Президентов России и США на Аляске. Причем звездно-полосатый флаг оказался в числе прочего имущества, находившегося в захваченном нашими бронетранспортере. Сообщается, что в конце заезда БТР был-таки подбит бандеровским дроном-камикадзе. Но его веселый экипаж при этом не пострадал и продолжил выполнять поставленную задачу. С учетом внешнеполитических событий, наш троллинг бандеровских вояк можно считать удавшимся на все 100%.

Гусеничный бронетранспортер M113 служит верой и правдой в армии США еще с конца 1960-ых! В 1980-ых его решили заменить БМП M2 Bradley. Однако отказались от этой идеи, поскольку разом отправить на пенсию всех старичков M113 оказалось делом накладным. Для справки скажем, что общая численность «Брэдли» не превышает 5000 единиц, а M113 — более 88 000 штук в общей сложности.

Фото: globalwordpress.com

С другой стороны, он вполне в состоянии и сейчас выполнять множество функций, свойственных современной боевой машине. Да, ему не угнаться на марше за танком M1 Abrams или той же M2 Bradley. Однако самостоятельные задачи (например, по доставке солдат и военных грузов на передовой) броневик в состоянии выполнять на вполне приемлемом уровне.

Тем более, что еще в начале 1990-х все «сто тринадцатые» получили более мощный двигатель и ходовую часть. Параллельно была повышена защищенность экипажа. На текущий момент среди стран-эксплуатантов пожилого БТР числятся Канада, Австралия, Британия, Германия, Франция, Италия, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Израиль, Бразилия. А теперь и Украина, куда ж без нее.

Своими формами аппарат сильно напоминает ту самую Bradley. Только он заметно меньше. Его габариты — 5,2х2,6х2,5 метра против 6,5х3,2х3,6 метра у первой. M113 почти вдвое легче — 12,3 тонны против не менее чем 21,3 тонн. Забавно, но даже столь существенные массо-габаритные различия периодически не мешают некоторым СМИ иллюстрировать материалы с упоминанием «Брэдли» картинками, где изображен M113.

Да, обе машины имеют скошенную лобовую бронепластину и общий дизайн корпуса — фактически в форме кирпича. Но все равно это совершенно разные образцы техники. Как бы то ни было, корпус выполнен из сваренных между собой пластин алюминиевой брони. Ее толщина в лобовой части составляет 44 мм, по бокам корпуса, сзади и на крыше — 38 мм, а на днище — 28 мм. Благодаря этому БТР получился легким, способным к самостоятельному плаванию. Не даром его массово используют американские морпехи.

Фото: globalwordpress.com

Однако такая броня защищает лишь от стрелкового оружия. Крупнокалиберный пулемет, не говоря уже о чем-то более существенном, вскрывает «коробочку» как штык-нож консервную банку. В ходе упоминавшейся выше модернизации M113, его изнури оборудовали противоосколочным подбоем, а сиденья экипажа и десанта подвесили к потолку — чтоб люди меньше страдали при подрыве машины на мине. Это, конечно, лучше, чем было изначально, но принципиально степень защищенности не меняет.

В движение БТР приводится двухтактным дизельным V6 Detroit Diesel (GM) 6V53T мощностью 275 лошадиных сил. Он агрегатирован с четырехступенчатой АКП Allison X-200-4 или X-200-4A. Выносливая торсионная подвеска машины позволяет ей перевозить до 10 тонн полезной нагрузки. Максимальная скорость по шоссе — 72 км/ч.

Движок установлен в передней части. Слева от него размещено рабочее место механика-водителя. За его спиной, по центру корпуса, находится место командира. В крыше над ним — люк, перед которым обычно устанавливают либо 7,62-мм пулемет M240, либо 12,7-мм крупнокалиберный пулемет M2HB, либо 40-мм гранатомет Mk.19. В задней части корпуса размещаются до 10 десантников — по пять человек вдоль каждого борта. Их посадка-высадка идет либо через аппарель в корме, либо через люки в крыше у них над головой.

Фото: globalwordpress.com

С начала СВО американцы и их европейские союзники, согласно открытым данным, отгрузили Украине в общей сложности порядка 800 единиц M113 в разны исполнениях и модификациях — как стандартной, так и инженерной, и медицинской, и командно-штабной. Благодаря этому «старичок» стал чуть ли не самой массовой гусеничной бронемашиной ВСУ.

Однако с тех пор Бог знает уже сколько сотен «сто тринадцатых» было уничтожено или захвачено в качестве трофеев российскими войсками. Некоторые из них привели в порядок и используют против бывших владельцев. Иногда даже с элементами геополитического троллинга — как недавно.