Минус очередной «поляк»: под Харьковом сожгли хваленый Rosomak

В свое время Варшава отправила Киеву изрядное количество KTO Rosomak. А пресса «страны 404» пела оды этому БТР как очередному чудо-оружию. Но, похоже, что-то с польской боевой машиной пошло не так: сие «вундерваффе», в отличии от прочих натовских образцов бронетехники, крайне редко «светится» даже рядом с линией боевого соприкосновения.

При ближайшем рассмотрении Rosomak оказывается стандартным натовским колесным БТР. Причем перед нами даже не польская по своей сути машина. Хотя и выпускается компанией Rosomak SA на мощностях бывшего танкоремонтного завода в Семяновицах-Сленске, что в Верхней Силезии.

Теперь это предприятие входит в военно-промышленный конгломерат Polska Grupa Zbrojeniowa SA. Так вот, KTO Rosomak (Kołowy Transporter Ożarony Rosomak — «колесный бронированный транспортер «Росомаха») делают в Польше по лицензии финской компании Patria. То есть перед нами — модернизированный БТР AMV XC-360P. Финны запустили его промышленный выпуск в 2004-м, а поляки получили лицензию на его производство в 2013-м.

Сообщалось, что на Украину в общей сложности отправилась не менее пары сотен Rosomak. То есть примерно столько же, сколько, например, американских БМП М2 Bradley. Последние регулярно мелькают в сводках с полей СВО в числе подбитой или захваченной техники врага. А о «чудо-оружии» KTO Rosomak практически ничего-то и не слышно. Как будто вовсе и нет таких машин у хохла.

Фото: globallookpress.com

Разве что изредка (как недавно, например) проскочит сообщение о единичном подбитом нашими военными «поляке». И дальше — опять тишина на эту тему. Такое впечатление, что ВСУ где-то прячут от фронта сотни распрекрасных польских «колесников». При том, что воюющая часть укроармии испытывает сейчас колоссальнейший дефицит вообще любой «брони».

Напрашивается вывод, что аппарат либо слишком хорош для условий украинского конфликта (что забавно), либо наоборот — бесполезен и крайне уязвим в сложившихся условиях. Что тоже странно: бандеровцы не гнушаются сейчас вовсю применять даже такие бронедревности как шведские Pbv302 (привет из 1970-х!) или Sisu XA-180 (фактически предшественник «Росомахи»). А самого Rosomak не видать. Либо наши военные каким-то образом сумели отправить в утиль основную массу «поляков», пока те находились в своем тылу?

Rosomak оснащен четырехосным полноприводным шасси. Его корпус сварен из листов броневой стали толщиной до восьми миллиметров. Габариты: 8300х2830х2700 мм. Боевой вес — не менее 22 тонн. Предусмотрена возможность оснащения дополнительной модульной броней, что может увеличить его полную массу до 27 тонн.

В такой комплектации, как уверяет производитель, лобовая проекция «Росомахи» выдерживает попадания 30-мм снарядов российской автоматической пушки 2А72, а борта держат только 7,62-мм пулеметные пули с бронебойным сердечником. Есть возможность обвесить ТС еще и противокумулятивными решетками. Кроме того, заявляется о защищенности экипажа от подрыва под днищем до шести кг тротилового эквивалента.

Фото: globallookpress.com

В движение польско-финский БТР приводит дизель Scania мощностью 490 л.с. Его разместили стандартно для современных машин такого типа: спереди справа. Рядом с ним — рабочее место мехвода. Оператор вооружения — 30-мм автоматической пушки Bushmaster и 7,62-мм пулемета — находится в двухместной поворотной башне над центральной частью корпуса. Вместе с ним в там сидит и командир БТР.

Наиболее современные версии «Росомахи» вместо обитаемой башни получают дистанционно управляемый модуль с автоматической пушкой и пулеметом. В этом случае стрелок и командир машины размещаются в корпусе под модулем. Десант (шесть пехотинцев) размещен также стандартно — в задней части. Для их входа-выхода предназначена распашная дверь в кормовом бронелисте. При необходимости солдаты могут покинуть машину еще и через люки над их головами.

В общем, перед нами — типичный такой БТР. Подобные машины есть и у нас, и у американцев, и у немцев, и вообще много у кого. Однако реалии украинского конфликта показали: колесная техника гораздо хуже «вывозит» раскисшие грунтовки и черноземы по сравнению с гусеничной.

А застрявшая вблизи линии боевого соприкосновения машина это, считай, уничтоженная дронами машина. Возможно, именно по этой причине укронацистские «Росомахи» держатся подальше от прифронтовой зоны досягаемости ударных FPV-дронов. Чтоб не гореть зазря.