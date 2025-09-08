Конец «Паладина»: еще одна гаубица ВСУ сгорела дотла

На днях в Днепропетровской области российский беспилотник «Ланцет» поставил точку в биографии очередного самоходного орудия, оказавшегося на вооружении ВСУ. Иными словами, численность гаубиц M109 на Украине, ставших в какой-то момент основой дальнобойной артиллерии бандеровцев, неуклонно падает.

Наше внимание к американской самоходной 155-мм гаубице M109 Paladin привлекло сообщение из Днепропетровской области «государства 404» об уничтоженной там на днях такой боевой машины. А также проскочившее по соцсетям фото ее «бельгийского» варианта M109A4BE, ведущего огонь по российским позициям.

В последнем случае точно опознать самоходку позволила характерная доработка «исходника»: приделанная к тыльной части башни дополнительная «емкость» для хранения снарядов. Как-то кучно пошло в инфополе про M109. Не иначе, укронацисты стал чаще вытаскивать их на поле боя!

Вообще же, первые известные поставки гусеничных самоходок семейства M109 в адрес ВСУ датируются маем 2022-го. Тогда антироссийскую оперативность проявила Норвегия, передавшая хохлу пару десятков таких орудий. Прочие страны НАТО приступили к снабжению хохла этой разновидностью дальнобойной артиллерии позже. Пик поставок пришелся на 2023-2024 годы.

Фото globallookpress.com

Сообщалось чуть ли не о сотнях отправленных на Украину гаубицах. Среди европейских стран отличилась Италия, передавшая (или продавшая?) ей что-то около сотни своих самоходок.

США из своих запасов тоже снабжали армию Зеленского этими гаубицами. В какой-то момент «сто девятые» превратились чуть ли не в основу самоходного гаубичного парка ВСУ. В итоге присные «просроченного» получили не менее 175 таких стволов.

Хотя и не исключено, что на самом деле цифры намного выше. Однако в ходе боевых действий вся эта груда оружия потихоньку, полегоньку, но перемалывается российской армией. Доказательством тому служат как сообщения государственных информагентств, так и ролики в профильных ТГ-каналах. Как бы то ни было, а не менее 80 штук М109-х за время СВО было уничтожено, причем с видеоподтверждением таких фактов.

Но это не означает, что в распоряжении ВСУ остается около сотни таких пушек. Скорее всего, изрядная их доля за прошедшее с 2022-го года время вышла из строя. Как из-за не попавших на видео боевых повреждений, так и по причине банального износа ходовой и артиллерийской частей. Как известно, на требующем «капиталки» моторе особенно не погоняешь, а «расстрелянный» ствол пуляет и недалеко, и неточно...

Раздобыть же где-нибудь что-то взамен утраченных М109-е хохлу сейчас проблематично. Львиная доля имевшихся у европейских стран НАТО гаубиц и так уже передана Украине, а поставок из США на данный момент ждать не приходится. Вот и тают у ВСУ остатки некогда внушительного арсенала «Паладинов».

Фото globallookpress.com

М109 можно назвать знаменитой тем, что на вооружение армии США она впервые встала аж в начале 1960-х! Но благодаря выдающемуся модернизационному потенциалу этой артиллерийской системы, она выпускалась аж до 2003 года, оказавшись в итоге на вооружении не только большинства стран НАТО, но и многих государств Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии, а также Канады и Южной Америки.

Корпус и башня самоходки сварены из катаной алюминиевой брони, защищающей только от пуль стрелкового оружия. Зато благодаря ей машина в изначальном в варианте весила всего 23 тонну веса и была способна к самостоятельному форсированию водных преград. Однако в последствии М109 прошла на родине через несколько этапов модернизации и ходовой части, и артиллерийского вооружения, и систем управления огнем и связи.

Кроме того, в разных странах-эксплуатантах ее также улучшали — везде на свой лад. В итоге вес большинства современных М109 уверенно переваливает за 30 тонн и ни о каком «свободном плавании» речь уже не идет. Да и не нужная это, как показывает практика многих десятилетий, для самоходки опция.

Последний «американский» вариант М109 называется Paladin. Самоходка имеет габариты 6114х3900х3300 мм. Двигатель — 675-сильный дизель Cummins V903. Такой же силовой агрегат используется и на БМП M2 Bradley. Как, кстати, и ряд узлов трансмиссии и ходовой части САУ. Максимальная скорость по шоссе, развиваемая самоходным орудием — 67 км/ч.

Двигатель здесь расположен в передней части корпуса справа. Слева от него — рабочее место механика-водителя. Всего же экипаж М109 состоит из четырех человек. Помимо мехвода в него входят командир, наводчик и заряжающий. Трое последних размещаются в поворотной башне со 155-мм орудием. Иногда, при стрельбе со стационарных позиций экипажу М109 придают еще двух заряжающих.

Фото globallookpress.com

Длина ствола последних модификаций САУ составляет 39 калибров. Хотя изначально он был значительно короче — около 22 калибров.

Увеличение длины гаубичной части позволило ей стрелять обычными снарядами на дальность до 30 километров. Кроме того, возимый боекомплект составляет 39 выстрелов раздельного заряжания. Для сравнения: первые М109 могли возить с собой не более 28 выстрелов.

Максимальная скорострельность аппарата составляет шесть выстрелов в минуту. Нормальная — два выстрела в минуту. Благодаря современным системам позиционирования и управления огнем, а также полуавтомату заряжания, М109 Paladin может открыть огонь уже через 30 секунд после остановки и практически сразу же тронуться с места для смены позиции. В качестве оружия самообороны на крыше башни САУ обычно устанавливается 12,7-мм крупнокалиберный пулемет.

В текущих реалиях украинского конфликта, САУ М109 Paladin — довольно грозное оружие эпохи холодной войны — красиво доживает свой век. Как выяснилось в ходе СВО, современные условия боя требуют от гаубичной артиллерии увеличения дальности стрельбы и повышения мобильности артсистем.

Ведь разведывательные БПЛА и контрбатарейные РЛС противника не дремлют. И уже через считанные минуты после выстрела можно быть уверенным: на той стороне фронта тебя засекли и следует срочно «делать ноги». Пока от противника не прилетела «ответка» в виде гаубичного снаряда или ударного дрона-камикадзе.