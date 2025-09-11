Сорванные испытания: уничтожен новейший вездеход американского спецназа

Продвинутый «джип» М1288 GMV 1.1, используемый спецподразделениями армии США, оказался в объективе российского оптоволоконного дрона. Судя по всему, находившиеся в машине бандеровцы из какого-то спецподразделения ВСУ, получили по заслугам.

Для любого, кто интересуется современной военной техникой, объективное (видеоролик) подтверждение присутствия М1288 GMV 1.1 на вооружении ВСУ говорит об одном: на Украине в боевых условиях «обкатываются» не только западные беспилотные технологии и электронные устройства, но и вполне современная американская военная техника. В принципе, это логично: европейцам можно заниматься этим делом, а США нельзя что ли?

Дело в том, что М1288 GMV 1.1 (Ground Mobility Vehicle 1.1. или «высокомобильный автотранспорт» в ближайшем будущем должен сменить на боевом посту старину HMMWV в качестве основного легкого транспорта разных родов войск США. Производство боевой машины, разработанной General Dynamic Ordnance and Tactical Systems, организовано в коллаборации с оборонной компанией Flyer.

Известно, что выпуск этих тактических «траков» стартовал в 2014 году относительно малой серией. В открытых источниках проскакивали данные о примерно 1500 единицах, переданных к текущему моменту американским военным аппаратов. Для сравнения: суммарный тираж HMMWV к началу 2022 года составил без малого 300 000 единиц.

Фото: nafu-solomon.com

На практике мы видим, что редкая даже для американских ВС машина поступает пока на вооружение исключительно спецподразделений сухопутных частей и морской пехоты США. И, как выяснилось на днях, каких-то частей ВСУ. И уж явно не в руки пушечному мясу из числа насильно мобилизованной пехоты попала эта редкая техника. Наверняка в салоне уничтоженного экземпляра сидели бандеровцы из какого-нибудь подразделения сил спецопераций.

Фишка авто — в модульности его конструкции. По сути, это рама с мотором, полноприводной трансмиссией 4х4 и колесами. На которую можно установить какое угодно оборудование, обвесить броней, оснастить тем или иным вооружением. Производитель заявляет, кстати, что в случае переворота ТС, дуги рамы выдержат его вес без проблем.

Габариты М1288 GMV 1.1 — 5,334х2,02х1,82 метра. Допустимая полная масса — почти 6000 кг. Из них 2,8 тонны могут приходиться на полезную нагрузку. Армейский автомобиль оснащен 2-литровым двигателем GM BiTurbocharged Intercooled JP8/F24/Diesel, работающим в паре с 6-ступенчатой АКП. Максимальная скорость — 152 км/ч.

В спецподразделениях армии США М1288 встречается, например, в практический «голом», лишенном бортовых панелей и крыши варианте. В такой комплектации сюда помещается шесть человек, включая водителя. Есть модификация, в которой предусмотрено даже семь сидячих мест. Разумеется, ни о какой броне в таком случае речи не идет. Встречаются модели в трехместном (передний ряд сидений) исполнении. Это может быть машина снабжения, либо слегка бронированный (для защиты от стрелкового оружия) транспорт.

Фото: nafu-solomon.com

Стандартным вооружением М1288 считается крупнокалиберный 12,7-мм пулемет, установленный в турели на закабинной дуге силового каркаса. Вместо него этот военный «багги-переросток» может комплектоваться пулеметом калибра 7,62 мм, автоматически гранатометом или, например, противотанковым ракетным комплексом. То есть в плане вооружения — все достаточно стандартно для натовских легких армейских ТС.

Вряд ли на Украину американцы отправили сколь-нибудь существенную партию М1288. Скорее всего, можно говорить о десятке-полутора штук. Ведь основная цель их присутствия на Украине — не помощь укронацистам в войне с Россией, а испытания «продукта» в условиях полноценных боевых действий.

Для разработчика любого оружия или военной техники подобная возможность бесценна. На основании полученного таким образом опыта на годы вперед создаются ориентиры и цели совершенствования платформы, как и в случае с М1288.

Поэтому мы искренне надеемся, что все оказавшиеся у хохла машины этого типа в кратчайшие сроки будут сожжены российскими дроноводами или ракетчиками-артиллеристами. Чтобы американцам больше нечего было испытывать.