В польской прессе «проклюнулись» данные о нюансах производства самоходных гаубиц 2С22 «Богдана» на Украине. Судя по публикациям, на конец августа 2025 года Украина выпустила в общей сложности 345 штук 155-мм самоходок. И что сейчас темп производства составляет одну гаубицу в сутки. Он сдерживается исключительно нерасторопностью иностранных поставщиков комплектующих. От которых бандеровцы получают практически все компоненты для «своей» артсистемы.

Изначально «Богданы» ставились на трехосное шасси КрАЗ. А теперь вместо «рiдного» капотника используется чешский бескапотный «военизированный» четырехосный грузовик Tatra T815-7. Известно, что чехи поставили хохлу в 2021 году 42 таких шасси с четырехместной бронированной кабиной, в 2022 — 62 единицы, в 2023 — 81, 2024 — 135 и в текущем — еще 108. Всего — свыше 400 штук. То есть данные о количестве выпущенных «Богдан» и импортированных шасси друг другу не противоречат.

Любопытно, что «Богдана» разрабатывалась на Украине с 2016 года и представляла собой артиллерийскую часть старой советской 152-мм буксируемой гаубицы Д-20 на шасси КрАЗ-6322. На тот момент в незалежной не было собственного производства артиллерийских стволов. И потому для выпуска «Богдан» закупали даже гаубицы из румынских арсеналов.

А потом хохлы в открытую захотели в НАТО и решили перевести «Богдану» на 155-мм калибр с длиной ствола в 52 калибра. Это стандартное натовское орудие. Его можно обнаружить и в шведской самоходной гаубице Archer на шасси карьерного самосвала Volvo A30D 6х6, и в немецкой гусеничной самоходке Panzerhaubitze 2000, и в польской гусеничной САУ AHS Krab и в новейшей (опять же немецкой) колесной самоходке RCH 155.

Фото armyrecognition com

Стволы для исконно хохлятских «Богдан», разумеется, должны были закупаться в Германии. Ничего необычного в этой артсистеме мы не обнаружим. Она использует картузное заряжание. Максимальная дальность стрельбы стандартным боеприпасом — 40 км. Активно-реактивным — почти 60 км.

Хохлы использовали «Богдан», том числе и с натовскими стволами, с самого начала конфликта. Орудие было лишено механизации и потому не могло похвастаться приличной скорострельностью: пара выстрелов в минуту — и хорош. Немногочисленные — всего пара десятков — «Богданы» на «кразовском» шасси довольно быстро у ВСУ закончились.

Кого уничтожили наши артиллеристы, кого дроны-камикадзе «Ланцет». Да и выпуск КрАЗов прекратился еще до начала СВО в связи с банкротством предприятия. Однако «Богданы» продолжали появляться на театре военных действий — уже на шасси Tatra T815-7T3RC1 8x8 c бронекабиной Puma (защита — только от стрелкового оружия).

Эта машина с габаритами 10,72х 2,5x3,13 метра. Оснащена дизельным 12,7-литровым V8 мощностью 408 л.с. и полноприводной трансмиссией с 14-ступенчатой МКП. Снаряженная масса шасси с кабиной 17 тонн. Вес с установленным орудием — 28 тонн. Максимальная скорость по шоссе — 105 км/ч.

Фото armyrecognition com

Примерно с 2023 года военные специалисты стали замечать на орудиях «Богдан» механизмы автоматизации заряжания — как на французских колесных гаубицах Caesar. Это, во-первых, означает, что «какбыукраинская» «Богдана» теоретически получила возможность на практике продемонстрировать заявленную скорострельность на уровне шесть выстрелов в минуту. И, во-вторых, говорит о том, что качающаяся часть орудия, как и шасси, скорее всего, поставляют на Украину европейские производители вооружений.

Еще один любопытный момент. По данным украинских СМИ, 155-мм стволы для «Богдан» изготавливают якобы на «Новокраматорском машиностроительном заводе». Как минимум по штуке в день, если верить полякам. Но дело в том, что это гигантское предприятие расположено в Краматорске, на временно контролируемой Киевом территории ДНР.

И оно неоднократно подвергалось ударам российских ударных дронов «Герань» и крылатых ракет. Вряд ли активно функционирующее хохлятское производство гаубичных стволов спокойно существовало бы под носом у наших военных до сих пор. Территорию такого предприятия они наверняка уже давно бы постарались превратить в лунный пейзаж.

В общем, есть серьезные сомнения в правдоподобности версии о производстве на украинской территории «натовских» гаубичных стволов. Все это подводит нас к выводу о том, что если «Богданы» и производят где-то на Украине, то исключительно «методом крупноузловой сборки». И ничего украинского в этой артсистеме уже не осталось. Кроме, разве что (возможно, но не факт!), системы наведения и управления огнем. Ну и укропатриотичного названия...