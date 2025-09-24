Гибридное убожество: в зоне СВО обнаружен плод чешской «вивисекци» древней БМП-1

За время украинского конфликте страны бывшего Варшавского договора под торжественные «фанфары» в СМИ «слили» бандеровцам почти всю остававшуюся в их арсеналах с советских времен военную технику. Но один из таких «подгонов» почему-то афишировать не стали. Возможно, по причине слишком уж явного убожества переданного чехами ВСУ гусеничного БТР типа OT-90.

Вряд ли те укронацисты, которым выпало воевать на OT-90 в восторге от своей судьбы, поскольку в их распоряжении оказался этакий плод вынужденной военно-юридической вивисекции. Толчком к его появлению стало подписание Договора об обычных вооруженных силах в Европе в 1990 году.

В соответствии с ним, страны НАТО и бывшего Варшавского договора брали на себя обязательства по серьезному сокращению своих сухопутных арсеналов. В частности, Чехословакия должна была ликвидировать более 600 БМП. На вооружении этой страны стояли гусеничные аппараты серии BVP-1 — лицензионная копия советской БМП-1 с основным вооружением в виде 73-мм пушки 2А28 «Гром», установленной в поворотной башне по центру крыши корпуса. Кроме того, у чехословаков было полно колесных БТР серии OT-64 SKOT (Střední Kolový Obrněný Transporté).

73-мм орудие BVP-1 к 1990-м годам прошлого века даже формально сложно было назвать эффективной системой. При том, что гусеничное шасси, с оговорками конечно, но вполне способно было справляться с функциями защищенного транспорта пехоты на поле боя. И вот, чтобы не пускать «под нож» одновременно кучу BVP-1 и OT-64, чехи придумали финт ушами.

Фото: flickr.com

Они снимали с BVP-1 штатную башню с пушкой и заменяли ее на боевое отделение от OT-64. После этого БМП формально превращалась в гусеничный БТР и оставалась в строю под наименованием OT-90. А оставшийся без вооружения OT-64 отправлялся под списание.

Сложно сказать объективно, насколько снизилась огневая мощь BVP-1 после превращения в OT-90. Обретение башенки с 14,5-мм пулеметом КПВТ и 7,62-мм пулеметом ПКТ вместо 73-мм орудия и спаренного с ним точно такого же ПКТ вообще сложно сравнивать.

Вооружение подобной техники предназначено для непосредственной поддержки пехоты на поле боя. И с современной точки зрения, что 73-мм гладкоствольная пушка с ручным перезаряжанием, что 14,5-мм пулемет сгодятся для подобных целей только в случае «лучше, чем ничего».

Существенно, что пушечная башня была двухместной, рассчитанной на размещение наводчика и командира машины. Последний при этом имел точно такой же обзор на поле боя, что и оператор вооружения и мог адекватно давать бойцу целеуказания. В унаследованной от четырехосного колесного БТР башенке OT-90 может разместиться только один человек — стрелок.

Фото: flickr.com

Командир боевой машины находится внутри ее корпуса и почти лишен нормально обзора. Что он там может накомандовать стрелку — сами понимаете. Это мы об эффективности ведения огня из OT-90. В плане же живучести «гибрид» явно выигрывает у «исходника». Хотя бы за счет отсутствия внутри корпуса боекомплекта из 73-мм снарядов.

В случае попадания по бронетранспортеру он как правило детонирует, не оставляя никаких шансов на выживание экипажу. Патронная лента к 14,5-мм пулемету в этом смысле куда безопаснее. В остальном же OT-90 ничем не отличается от BVP-1.

Это гусеничная машина с габаритами 6735х2940х2100 мм. Боевая масса — 12,4 тонн. Бронирование «по кругу» — 16-19 мм стали. Крыша — 6-7 мм. То есть оно может уверенно противостоять лишь бронебойным пулям калибра 7,62 мм. Крупнокалиберный пулемет или еще что посерьезней превратят OT-90 в дуршлаг.

Дизельный мотор мощностью 300 л.с. расположен спереди справа и разгоняет бронетранспортер до 65 км/ч по ровной дороге. Слева от мотора — рабочее место механика-водителя. В корме может расположиться до 10 пехотинцев-десантников. Для их входа-выхода предназначены двери в корме БТР и люки в крыше над головами — позади башни.

Фото: flickr.com

После распада Чехословакии в 1993 году большая часть OT-90 досталась Чехии. Около сотни единиц отошли Словакии. С тех пор количество этой техники в наличии ВС обеих стран неуклонно снижалось. В прессе встречается информация о том, что к концу 2000-х в чешской армии оставалось на ходу не более 30 OT-90, а в словацкой — около 50 единиц.

За более чем десяток лет, прошедших с тех пор, число «живых» БТР этого типа скорее всего продолжала стремится к нулю. Однако наличие фото- и видеосвидетельств их присутствия в распоряжении ВСУ говорит, что какое-то количество этих «гибридов» как-то дотянуло до наших дней.

Скорее всего, до начала украинских событий они мирно ржавели на складах хранения, пока у их хозяев не открылась возможность без особого шума сбагрить свой бронеметаллолом хохлу. Который, небось, еще и заплатил за него американскими или европейскими деньгами из выделенных ему кредитов.