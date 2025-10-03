Еще в прошлом году натовцы объявляли об отправке 30 хорватских танков M-84A4 Snajper в распоряжение ВСУ. Судя по всему, речь тогда шла отнюдь не о безвозмездной помощи воюющей с русскими стране, а о выгодной для усташей сделке. Они отдают идеологически близким бандеровцам свое бронированное старье, а взамен с хорошей скидкой получают партию новеньких современных немецких Leopard 2.

Сколько на текущий момент этих «снайперов» остается на ходу — одному Бандере ведомо. За год российские ударные дроны сожгли немало украинской бронетехники. А специфика M-84A4 Snajper в том, что после хорошего внутреннего пожара отличить этого «югослава» от советского Т-72 — это еще постараться нужно.

Дело в том, что СФРЮ в конце 1970-х закупила у СССР лицензию на производство Т-72. Причем расширенную, которая позволяла не только копировать конструкцию, но и вносить в нее практически любые изменения. Собственно, весь этот проект задумывался ради выпуска глубоко модернизированной боевой машины силами югославского ВПК.

Фото: blindbatnews.com

Проектирование обновленного аппарата завершилось в 1983 году. В связи с чем его и назвали М-84. Основа — конструкция башни, корпуса и основных механизмов остались «советскими». Только изготавливалось все это на территории Югославии. Вооружение также не изменилось: гладкоствольная 125-мм пушка, приспособленная для пуска управляемых ракет, в комплекте с 7,62-мм пулеметом ПКТ и 12,7-мм крупнокалиберный пулемет НСВ.

Наши тогда еще партнеры оснастили свое изделие собственной системой управления огнем с электронно-оптическими системами наблюдения и новым прицелом с лазерным дальномером. К советскому 740-сильному дизелю пристроили вторую турбину наддува. Это повысило его мощность до 1000 л.с., немного увеличив максимальную скорость по ровной дороге — до 70 км/ч.

Позднее M-84 дополнительно оснастили новой системой управления огнем, включавшей, помимо прочего, баллистический вычислитель и датчики, засекавшие работу вражеских лазерных систем наведения. В 1991 году предприятие, где происходила финишная сборка готовых «восемьдесят четвертых», оказалось на территории независимой Хорватии.

В то время как заводы-поставщики — в других странах-бывших республиках СФРЮ. Что не могло не подкосить производство M-84. Тем не менее, в середине 1990-х хорваты сумели переделать заслуженный танк в модификацию M-84A4 Sniper, подразумевающую оснащение еще более современными (по тем временам) прицелами и баллистическим компьютером.

Фото: blindbatnews.com

Несколько машин параллельно получили 1100-сильные немецкие дизельные движки. Известно, что в период с 1996 по 2003 годы хорваты сумели изготовить не менее 40 таких танков. Из них, судя по всему, до начала нашей спецоперации в «стране 404» в более-менее работоспособном состоянии сумели дожить лишь как раз те 30 единиц, попавших в итоге в руки ВСУ.

В последнее время подбитые танки крайне редко появляются в сводках с полей СВО. Дело в том, что только в ходе «курской отступательной операции» хохол потерял, по данным российских военных, в общей сложности около 400 танков, не считая прочей бронетехники.

Не удивительно, что теперь хохлы берегут оставшуюся в их распоряжении «броню», лишний раз не подпуская ее близко к линии боевого соприкосновения. В такой ситуации как у противника сейчас, каждый танк на счету. Пусть даже и старенький, и плохенький, а все равно танк — бронированная повозка для мощной пушки!