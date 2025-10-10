Немцы устами представителей концерна Rheinmetall объявили о грядущих массовых поставках — сумма сделки оценивается в сотни миллионов евро — бандеровцам мобильных зенитных комплексов Skyranger 35, установленных на шасси танков Leopard 1. Но главная новость даже не в самих системах ПВО, которые, впрочем, тоже заслуживают самого пристального внимания наших военных, а в том, как за них заплатят.

Так вот заказ полностью оплачен не Германией, а одной из стран-членов ЕС за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов. Подобная финансовая модель является беспрецедентной и знаменует собой исторический, по сути, сдвиг в подходе Европы к военной поддержке «страны 404».

Производство и интеграция систем будут осуществляться на мощностях дочерней компании Rheinmetall Italia SpA в Риме, что подчеркивает растущую роль Италии в европейском оборонном секторе в контексте войны в Украине. Сколько именно «Скайрэнджеров» получит Украина, не уточняется.

Но масштабы контракта позволяют предположить, что хватит на целый мобильный батальон ПВО. Такие подразделения смогут прикрывать от авиаударов критическую инфраструктуру, штабы и логистические маршруты, по которым в последнее время очень эффективно и эффектно работают российские войска.

Skyranger 35 позиционируется как одна из самых компактных и в то же время высокоэффективных систем ближнего радиуса действия в арсенале сил НАТО. То есть, новые зенитки должны усилить эшелонированную систему ПВО Украины, поскольку сегодня главная угроза хохлу сегодня — это не бомбардировщики, а рои дронов-камикадзе и крылатые ракеты. С ними и призван бороться Skyranger 35.

Его размещение на Leopard 1 обеспечивает оптимальный баланс между бронезащитой, проходимостью и огневой мощью, что делает комплекс особенно подходящим для условий театра боевых действий, где колесные платформы зачастую ограничены в подвижности. А гусеничное шасси «Леопрада» (устаревшая, но при этом проверенная платформа) обеспечивает проходимость по разбитым фронтовым дорогам.

Основу вооружения комплекса составляет револьверная пушка KDG 35/1000 калибра 35 миллиметров, способная вести огонь с темпом до 1000 выстрелов в минуту. Ее ключевым преимуществом является использование программируемых воздушных боеприпасов AHEAD, чьяглавная «фишка» — не обычные снаряды, а «умные» боеприпасы.

Они не должны попасть прямо в дрон. Вместо этого он подрывается на подлете, создавая облако вольфрамовых шариков — своего рода «дробовое ружье» для воздушных целей. Что резко повышает шансы сбивать малоразмерные и высокоманевренные воздушные цели, такие как иранские дроны-камикадзе «Шахед-136», российские ударные дроны «Ланцет» и крылатые ракеты, летящие на малой высоте.

С эффективной дальностью поражения до четырех километров Skyranger 35 предназначен для работы в условиях высокоинтенсивного конфликта. Он может функционировать как автономно, так и будучи интегрированным в общую систему ПВО, выступая в роли мобильного элемента, закрывающего бреши в воздушной обороне. При этом конструкция башни предусматривает возможность установки ракет ближнего радиуса действия, что позволит Украине нарастить возможности комплекса, добавив к пушечному вооружению еще и ракетное.

Острая потребность Украины в мобильных средствах ПВО сейчас стала особенно очевидной на фоне успешной российской тактики массированного применения дронов и крылатых ракет для ударов по энергоинфраструктуре, складам боеприпасов и логистическим узлам в глубоком тылу.

Стационарные системы типа NASAMS и IRIS-T, имеющиеся на вооружении укронацистов, обеспечивают (да и то не всегда) точечную оборону, но не могут использоваться повсеместно. Мобильность и способность к быстрой передислокации Skyranger 35 решают эту проблему.

Более того, получение таких гусеничных комплексов знаменует эволюцию ВСУ в их подходе к противовоздушной обороне. Киев формирует многослойный зонтик ПВО, состоящий из радарно-пушечных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и систем защиты средней и большой дальности. И Skyranger вписывается в эту структуру как высокоманевренный и «живучий» актив.

И если честно, то этот контракт действительно может на какое-то время усилить обороноспособность Украины. Хотя, как показывает весь ход СВО, наша армия рано или поздно находит «ключик» к любой хохлятской технике, планомерно ее уничтожая.

Однако дело даже не в этом. Описанная выше схема создает важный стратегический прецедент. Направляя доходы от замороженных российских активов на закупку конкретных вооружений для режима Зеленского, ЕС демонстрирует переход от финансовых инструментов давления на нашу страну к их прямому преобразованию в военные результаты. И бороться с этим куда сложнее, чем просто с техникой противника.