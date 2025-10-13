Старичку VCC-1 Camillino еще придется повоевать. В рамках обещанной итальянцами «помощи» бандеровцам, давно снятые с вооружения бронетранспортеры отправятся в свой последний путь на Украину.

По итальянским соцсетям начали гулять видеоролики, где запечатлены перевозки на тралах давно снятых с вооружения местной армии бронетранспортерах VCC-1 Camillino. Италия уже давно пообещала хохлу подкинуть ему крупную партию бронетехники и вот, похоже, момент настал.

И это ничего, что последние из этих гусеничных БТР отправились на хранение еще начале 2000-х! «Стране 404» сгодится любая броня, ведь киевскому режиму все равно в каких стальных коробках будет гореть принудительно мобилизованное пушечное мясо.

История VCC-1 (Veicolo da Combattimento della Fanteria — «боевое транспортное средство пехоты») началась еще в 1970-х. Тогда консорциум компаний FIAT, Lancia и Oto Melara взялся производить в интересах местной армии лицензионный вариант американского гусеничного БТР семейства M113.

К слову, такие аппараты (после множественных модернизаций, конечно) стоят на вооружении армии США и по сей день. Да и на Украине 113-е воюют в рядах ВСУ в массовом порядке. Но в прошлом веке итальянские военные еще на этапе предварительный испытаний M113 «выкатили» целый список претензий к машине. В итоге было решено разработать и принять на вооружение итальянской мотопехоты модернизированный вариант M113. Она получила обозначение VCC-1.

Принципиальная компоновка и силовые агрегаты остались прежними. Гусеничный БТР имеет коробчатого вида алюминиевый корпус с сильно скошенной назад лобовой частью. Спереди слева расположен механик-водитель, справа от него — 215-сильный дизель, агрегатированный с 6-ступенчатым «автоматом».

За спиной водителя сидят командир броневика и стрелок. Над ним на крыше боевого отделения размещено оружие. В базовом (американском) варианте — либо 12,7-мм крупнокалиберный, либо обычный 7,62-мм пулемет. За боевым отделением в задней части корпуса размещено десантное отделение — на 12 солдат. Их посадка-высадка происходят через откидную аппарель в корме. Габариты «коробочки» — 5041х2686х2552 мм. Боевая масса — около 13 тонн.

Итальянцы усовершенствовали исходную конструкцию. Борта в районе десантного отделения сделали наклонными — под углом около 25 градусов. Алюминиевые стенки лобовой и боковых проекций корпуса, изначально имеющие толщину 25-32 мм, усилили стальными 6-миллиметровыми пластинами.

Это гарантировало защиту от пуль калибра 7,62 мм, выпущенных в упор. А дистанция пробития брони 12,7-мм пулями крупнокалиберных пулеметов снизилась с 600 до 200 метров. Огнеопасные топливные баки вынесли из корпуса за его пределы, разместив их на кормовой пластине.

Они стали более уязвимы для вражеского огня, но зато исчезла опасность пожара внутри машины в случае пробития ее корпуса. Было также усилено бронирование днища для защиты от мин. Над боевым отделением появилась поворотная башенка из 10-мм броневой стали.

Она обеспечивала существенную защиту стрелку. В ней размещался либо все тот же 12,7-мм пулемет, либо 20-мм автоматическая пушка. Для десантников оборудовали пять бойниц — чтобы они в случае необходимости тоже могли вести огонь.

В последующих модификациях VCC обзавелась еще и характерного вида дополнительной навесной броней из композитных материалов по бортам. Заявлялось, что она могла защитить БТР даже от 14,5-мм пуль. Дополнительные усовершенствования повысили массу боевой машины примерно на пару тонн.

В общей сложности итальянская армия получила 600 бронемашин семейства VCC. Причем последняя партия была поставлена в 1982-м. С конца 1990-х эти БТР стали постепенно списывать на хранение, заменяя более современной техникой. И к концу 2010-х VCC окончательно ушли «на пенсию».

По разным оценкам, к началу СВО на складах итальянской армии находилось не менее 150-200 «живых» БТР. Однако весной текущего года в прессе появились сообщалось о планах Рима передать Киеву аж 400 таких машин. Судя по всему — процесс пошел...