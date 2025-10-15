Даешь «Терминатор»: российским военным потребовались дополнительные БМПТ

БМПТ «Терминатор» почти столь же уникальная боевая машина как, например, и отечественные огнеметные системы семейства «Солнцепек». Судя по всему, украинский конфликт позволил российским военачальникам по достоинству оценить эффективность этой «боевой машины поддержки танков» в жестких реалиях полноценных боевых действий.

В интервью по случаю «Дня танкиста» гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов обмолвился, что Минобороны наращивает объемы как текущего, так и перспективного госзаказа на производство «Терминаторов». Изюминка тут в том, что широкая публика толком не знает: сколько именно таких аппаратов отправлялось в армию до нынешнего момента.

Следует пояснить, что до начала украинских событий численность «Терминаторов» в войсках была крайне мала, несмотря на их достаточно частое мелькание во всевозможных телепрограммах «про армию». Уникальность конструкции и назначения этой техники делала ее обязательным пунктом в любом списке достижений российского ВПК в категории «аналогов нет».

На момент начала СВО было доподлинно известно всего о 9-10 «Терминаторах» (рота в составе танкового полка), стоявших на вооружении армии РФ. Их приняли на службу аж в 2014-м. В ноябре 2021-го стало известно о заказе военных еще 18-и единиц. Вот, собственно, и все.

Фото: globallookpress.com

Сколько с тех пор было выпущено «Терминаторов», и делали ли их вообще — вопрос, покрытый мраком военной тайны. Тут следует учитывать, что ненужную «броню» Минобороны сейчас точно заказывать у промышленности не стало бы. Мощности танковых заводов не резиновые. Всякая ерунда вместо однозначно востребованных танков никому нынче не нужна.

Конструктивно БМПТ представляет собой шасси танка Т-90 «Прорыв», у которого вместо башни установлен специфический необитаемый боевой модуль. А «Прорыв», как мы знаем, это глубоко модернизированный Т-72Б.

Изначально «Терминатор» задумывался как машина-телохранитель для атакующих вражеские позиции танков. То есть его целями должны быть любые противотанковые средства противника — от гранатометчиков-пехотинцев до ударных вертолетов, способных нести управляемые ракеты.

Для этого боевой модуль на крыше корпуса получил два 30-мм артиллерийских автомата, а также комплекс ПТУР «Атака» с четырьмя управляемыми по радиоканалу ракетами. Автоматические пушки могут работать по легкобронированной технике противника на дистанциях до 2000 метров, ракеты — эффективно поражать танки, вертолеты и огневые точки на расстоянии до 6000 метров. Для борьбы с пехотой неприятеля «Терминатор» оснащен двумя курсовыми 40-мм автоматическими гранатометами и 7,62-мм пулеметом.

Фото: globallookpress.com

Спарка из 30-мм автопушек и пусковые контейнеры «Атаки» размещены на боевом модуле. Гранатометы и пулемет — непосредственно на корпусе. Последний, кстати, защищен получше чем у типичного танка! У последнего усиленное бронирование, как правило, сосредоточено на передней полусфере. А у БМПТ, которой приходится действовать почти вплотную к вражеской пехоте, оно размещено, что называется, «по кругу».

Все пятеро членов экипажа (механик-водитель, командир, наводчик основного вооружения, а также два оператора гранатометов) сидят в самом корпусе. Что добавляет им шансов на выживание в бою. Боезапас «главного калибра» находится в необитаемом боевом модуле. В случае его детонации, взрыв не причинит вреда экипажу.

В условиях СВО круг задач, стоящий перед БМПТ, явно скорректировался. Главная угроза для танков там являются не гранатометчики с вертолетами, а ударные дроны и мины. «Терминатор» против них фактически бесполезен.

Фото: globallookpress.com

Зато внушительный арсенал и всеракурсная защищенность делает его полезным в качестве машины непосредственной огневой поддержки пехоты. Судя по всему, украинский конфликт явочным порядком превратил БМПТ в БМПП.

Правда, чтобы использовать «Терминатор» в этом качестве по полной программе, конструкторам придется что-то сделать в плане защищенности боевого модуля. Поскольку очередь из крупнокалиберного пулемета или попадание единственного вражеского FPV-дрона может лишить машину ее главных «козырей» — 30-мм автопушек и ракет.

Так что не удивимся, если на основе опыта СВО свет вскоре увидит какой-нибудь «Терминатор-3». Не исключено, что это будет техника на базе танкового шасси с сильно бронированным боевым модулем. Состоящим, например, из могучего 57-мм артиллерийского «автомата» и персональной зенитной установки сверхмалого радиуса действия.

Последняя должна уметь в автоматическом режиме обнаруживать и сбивать подлетающие ударные дроны, ракеты ПТУР и гранатометные выстрелы: что-то вроде пулемета, использующего картечные охотничьи патроны в тандеме с миниатюрным радаром...