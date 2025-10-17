Ядерный букет: против бандеровцев применяют уникальный «атомный миномет»

СВО уникальна в том числе и тем, что обе стороны массово используют как новейшие, напичканные электроникой вооружения, так и стальных бронированных чудовищ, рожденных полвека назад. Одно из них — 240-мм самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» — успешно кошмарит хохла в его укрытиях на линии и за линией боевого соприкосновения.

К разработке этого монстра советские оружейники приступили еще в 1960-х. Первые опытные образцы были изготовлены в 1969 году, а на вооружение Советской армии самоходку приняли в 1971-м. И на сегодняшний день она остается единственным в мире самоходным минометом столь большого калибра. А в 1970-е он вообще казался военной диковинкой.

При его создании «скрестили» буксируемый 240-мм миномет М-240 и гусеничное шасси пусковой установки зенитно-ракетного комплекса «Круг». В подобных случаях обычно используют платформу какого-нибудь БТР или основного танка. В данном же случае в качестве «базы» выбрали специфическую «тележку».

Сразу после Великой Отечественной ее соорудили почти «с нуля» для 100-мм артиллерийской самоходной установки СУ-100П. Этот «убийца танков» был выпущен очень малой серией. И чтобы хоть шасси «не пропадало даром» его в начале-середине 1950-х сначала пристроили в качестве носителя ЗРК «Круг». А затем попытались применить и к «Тюльпану».

Но тут выяснилось, что для миномета эта «тележка» слабовата — как с точки зрения надежности, так и по мощности мотора. Поэтому в процессе работ над боевой машиной пришлось реконструировать и ее. В итоге двигатель заменили на более мощный — 520 л.с. вместо 400. А в итоговой конструкции осталось не более 20% «исходных» деталей и решений.

«Тюльпаны» выпускались с 1972 по 1988 год. Общий тираж составил без малого 600 единиц. Из которых армии России в итоге досталось не менее 500 штук — в строю и на хранении. К началу 2020-х строевые «Тюльпаны» были модернизированы, получив современные системы наведения, связи, навигации.

Но конструкция «железа», суть боевой машины, осталась прежней: самоходный миномет чудовищного калибра, отправляющий на головы противника 130-килограммовые снаряды. Компоновка машины достаточно традиционна. Механик-водитель сидит впереди слева. Справа от него размещен мотор.

В средней части корпуса размещена боеукладка: два расположенных параллельно револьверных механизма на 10 боеприпасов каждый. Над ними в крыше — люк. Чрез него с помощью специальной кран-балки мины подаются к механизму заряжания. По бокам от барабанов с боезапасом размещены четверо членов экипажа: командир, наводчик и заряжающие.

На корме находится сам миномет. В походном положении его опорная плита занимает наклоненное вперед положение, а ствол длиной 20,83 калибров лежит продольно на крыше корпуса. Габариты 2С4 «Тюльпан» — 7,94х3,25х3,255 метра. Боевая масса — 27,5 тонн.

Для ведения огня опорная плита миномета полностью опускается на грунт, на который при выстреле приходится примерно 400 тонн усилия отдачи. Процесс заряжания и грубого наведения механизирован с помощью гидравлики. Сначала ствол миномета откидывается назад, до горизонтального положения и фиксируется на уровне крыши.

Затем в него по специальным направляющим досылается предварительно поднятая из корпуса мина. После этого ствол переводится в близкое к вертикальному боевое положение с упором в лежащую на грунте плиту. Производится наведение и далее — выстрел.

Один в минуту. Невысокая скорострельность не критична, если вспомнить, что после попадания стандартной осколочно-фугасной 240-мм мины в земле остается воронка диаметром около 10 метров и глубиной 3-4...

Такая мина имеет в длину 1,5 метра, весит 130,7 кг и содержит почти 32 кг взрывчатки. «Тюльпан» может заслать ее на 10 километров. Другой штатный боеприпас здесь — активно-реактивная мина «Гагара». Фактически это 228-килграммовая ракета с 46 кг взрывчатого вещества на борту.

Она летит уже на 20 километров. В арсенале есть и кассетный, и зажигательный боеприпасы. После падения последнего, например, остается полыхающий круг радиусом около 50 м. Существует и 240-мм высокоточная мина, наводящаяся по лазерному лучу. Предусмотрена и «атомная» мина мощностью в две килотонны. Понятно, что даже по бандеровцам ядерное оружие применять вряд ли кто собирается. Но — тем не менее.

Основная задача «ядерного Тюльпана» — уничтожение хорошо защищенных позиций противника. Воздействие 240-мм мин в свое время хорошо прочувствовали на собственной шкуре афганские моджахеды. А теперь огребают укронацисты, засевшие в укрепленных опорных пунктах, постройках и подвалах. «Тюльпановых букетиков» у нас на всех желающих хватит.