Старая пушка на новый лад: ВСУ получили новейшую зенитную артсистему

Все больше по-настоящему современного оружия, адекватного реалиям украинского конфликта, поступает из Европы в руки бандеровцев. Одна из таких систем — зенитно-артиллерийский комплекс Tridon Mk2.

Впервые эта зенитная артиллерийская система была показана на выставке вооружений Eurosatory-2024 летом прошлого года. Ее представил производитель — международная оборонная компания BAE Systems. А уже в начале зимы 2025-го шведские власти заявили о планах поставок новинки на Украину. А сейчас стало известно, что Tridon Mk2 уже вовсю лупит по российским «Гераням».

По меркам европейской обороной отрасли -молниеносный переход от выставочных образцов к эксплуатации в реальных боевых условиях. На текущий момент рано говорить о массовых поставках укронацистам такого оружия. Хотя бы потому, что наладить конвейерное производство подобных аппаратов не так уж и просто. Но десяток-другой «Тридонов» на Украине, с большой долей вероятности, уже присутствует.

Tridon Mk2 — модульная артсистема, которую можно монтировать на любом шасси: колесном или гусеничном. Да хоть на борту судна! Поскольку «украинские Тридоны» изготавливают силами шведского филиала BAE Systems, зенитку размещают на грузовом трехосном шасси Scania S 580 6x6.

Фото: baesystems.com

Такие машины широко применяются, например, в качестве тягача для лесовозных автопоездов и вообще для работы на плохих дорогах или в условиях крайнего севера. Модель оснащена 16,5-литровым дизельным V8 мощностью 580 л.с. Трансмиссия механическая, 8-ступенчатсая.

Экипаж боевой машины состоит из трех человек, сидящих в кабине: водитель, оператор боевого модуля и командир. Необитаемая поворотная башня с орудием, механизмами наведения и боезапасом установлена над парой задних мостов. ьПушка тут применена достаточно древняя: впервые 40-мм скорострельное зенитное орудие Bofors 40 встало на вооружение шведской армии аж в 1952 году.

Естественно, с тех пор этот «автомат» неоднократно модернизировался. В Tridon применена самая свежая модификация орудия, пошедшая в серию с 2012 года — ее четвертое поколение. Производитель заявляет дальности ведения огня до 12 км. Максимальная скорострельность — 300 выстрелов в минуту. Возимый боезапас составляет всего 100 снарядов.

Собственно, в них-то и кроется главная «фишка». Это боеприпасы типа 3P — Pre-fragmented, Programmable, Proximity (предварительно фрагментируемый, программируемый, с дистанционным взрывателем). Соответственно, орудие оснащается магнитным автоматическим программатором.

Фото: baesystems.com

Он, следуя командам системы управления огнем (СУО), устанавливает взрыватель каждого снаряда на подрыв через определенное время после выстрела. Благодаря этому, для поражения воздушной или слабозащищенной цели не требуется прямое попадание. Достаточно, если снаряд взорвется вблизи от нее.

Таким образом, чтобы сбить, к примеру, беспилотник или крылатую ракету, Tridon Mk2 не нужно выпускать десятки снарядов. Хватит короткой очереди с подрывом боеприпасов в рассчитанной СУО точке их встречи с целью. Это гораздо дешевле, чем пулять по каждой ударной «Герани» или дрону-ложной цели типа «Гербера» дорогостоящими зенитными ракетами.

За обнаружение целей для Tridon Mk2 отвечает другая боевая машина: РЛС малой и средней дальности семейства Giraffe. Она также имеет шведские «корни» и, как правило, тоже размещается на шасси полноприводного грузовика. Непосредственное наведение на цель 40-мм пушки «Тридона» осуществляется с помощью его собственной оптоэлектронной системы, совмещенной с малогабаритным радаром. Их датчики размещены на крыше башни модуля.

Фото: baesystems.com

Однако как показывает практика последних месяцев, даже наличие у хохла некоторого количества крутых зенитных установок не спасает его тыловые военные объекты и логистику от эффективных ударов российских ракет и дронов.

Шведы, конечно, со временем могут прислать хохлу еще какое-то количество Tridon Mk2. Но к тому времени российские военные наверняка уже подберут для них эффективное «противоядие». Собственно, это и есть обычный путь эволюции вооружений.