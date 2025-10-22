С самого начала СВО и до сих пор с Украины с завидной регулярностью приходят сообщения об уничтожении российскими войсками укронацистских танков Т-64БВ. Словно у противника имеется бездонный танковый колодец. Почему так происходит?

Большинство отправленных на Украину натовских «Леопардов», «Абрамсов» и «Челленжеров» уже либо превратились в горелый металлолом, либо стали экспонатами парков трофейной техники во многих регионах России. А древние Т-64 (преимущественно в наиболее свежей модификации Т-64 БВ) с хохлятскими экипажами внутри все вылезают и вылезают откуда-то на поле боя. Их все жгут и жгут, а они все лезут и лезут...

Этот феномен объясняется преимущественно тем, что в процессе развала СССР хохлу обломилось порядка 2300 танков этого семейства. В советское время машины этой серии выпускались на «Харьковском тракторном заводе». Что позволило хохлу в последствии «подтянуть» до уровня Т-64БВ более древние модификации старинной боевой техники.

Не исключено, что в постсоветское время на ХТЗ изготовили какое-то количество новых «бевешек». Но в открытых источниках данных по этому вопросу нет. В любом случае, почти две с половиной тысячи танков (пусть и «старосоветских») на момент начала украинских событий в 2022-м — это весомо. Собственно, с гигантскими запасами бронетехники подобного типа у бандеровцев нашим военным и приходится теперь иметь дело.

Выпуск Т-64 начался в 1964 году. Одной из его примечательных особенностей стал 5-цилиндровый оппозитный 13-литровый турбодизель с горизонтальным расположением цилиндров. Изначально мотор имел 580 л.с., но впоследствии его форсировали до 700 «лошадок». Ни до, ни после на вооружении Советской Армии бронемашин с подобным силовым агрегатом на имелось.

Имеется и второй любопытный факт, связанный с Т-64. Он стал первым в мире(!) танком, в конструкции брони которого были применены композитные материалы. Наиболее совершенные в этом смысле Т-64БВ оснащались башнями, где в бронировании скул, помимо стали, использовался керамический наполнитель.

В толще брони размещались небольшие шары из корунда оксида алюминия. При попадании в башню кумулятивного боеприпаса они рассеивали и дробили кумулятивную струю на части, лишая ее энергии. А лобовая деталь корпуса Т-64БВ имела пятислойную структуру, состоящую из броневых листов, перемежаемых текстолитовыми плитами. Такой «слоеный пирог» не только рассеивал кумулятивную струю, но и разрушал высокопрочные «ломы» бронебойных подкалиберных снарядов.

С точки зрения вооружения Т-64БВ не отличается уникальностью. В его арсенале имеется стандартная «советская» 125-мм гладкоствольная танковая пушка, 12,7-мм пулемет НСВ, и 7,62-мм пулемет ПКТ.

Уже к 1980-м Т-64БВ вчистую проигрывал по своим тактико-техническим характеристикам Т-72 и Т-80. Его броню легко прошивали все современные на тот момент бронебойные боеприпасы. Положение не спасал даже обвес «шестьдесятчетверки» динамической защитой «Контакт-1». Ну а на фоне современных танков Т-64БВ смотрится совсем уже бледно.

Но! Украинский конфликт стал первой в человеческой истории «войной дронов», подразумевающей по-настоящему массовое применение обеими сторонами всевозможных беспилотников. В таких условиях оказалось, что толщина брони — далеко не ключевая его боевая характеристика бронемашины.

На ее живучесть куда сильнее влияет конструкция антидронового «мангала» и характеристики комплекса радиоэлектронной борьбы. А еще мозги отцов-командиров, строящих план боя так, чтобы танк не налетел на минное поле. При таком раскладе даже дремучий Т-64БВ — еще вполне себе эффективная боевая единица.

Ведь как ни крути, а любой танк в конечном счете — «повозка для пушки», как любил говаривать легендарный советский конструктор Василий Грабин, создавая орудие для Т-34. И с этой миссией Т-64БВ более-менее справляется. Хотя и с трудом.

Поскольку сверху его башня и корпус имеют чисто символическое бронирование. А российские ударные дроны обычно бьют либо туда, либо в корму, либо в слабо защищенную маску пушки. Что медленно, но неуклонно сокращает внушительное «поголовье» хохлятских Т-64БВ.