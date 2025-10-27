Греки уже отличилась на ниве снабжения ВСУ древним и ржавым, но все еще смертоносным оружием. Достаточно вспомнить отправку на Украину 122 штук еще советских БМП-1, множества артиллерийских снарядов и ракет, буксируемых 155-мм гаубиц М114А1 (ровесницы Великой Отечественной) и прочего вооружения. Теперь очередь дошла до 60 единиц 203-мм гаубиц М110А2, некоторое время назад списанных из состава греческих ВС.

Эти орудия появились на свет как плод осмысления американскими генералами опыта конфликта на Корейском полуострове. Боевую машину разрабатывали в 1956-1961 годах. Она встала на вооружение армии США с 1962 года, приняв активное участие во Вьетнамской войне.

В общей сложности янки имели в свое время около 1000 таких самоходок. Но в 1990-х САУ этого типа были полностью сняты с вооружения американской армии. Однако после этого их продолжали использовать страны-союзники США, такие как Греция и Япония, например.

Первой свет увидел базовый вариант М110 — гусеничное шасси без башенной установки, оснащенное качающейся частью от буксируемой 203-мм гаубицы М115, имевшей длину ствола всего 25,3 калибра. В 1976 году орудие заменили на гаубицу М201 с длиной ствола 39,5 калибра и более объемной зарядной каморой.

Аппарат мог засылать стандартные осколочно-фугасные снаряды уже на 24 000 метров, а активно-реактивные — на 29 000 метров. В 1978-м появилась модификация САУ с таким же 203-мм орудием, но оснащенным двухкамерным дульным тормозом. Это и есть М110A2, которые вскоре поедут к хохлу.

Любопытно, что в качестве шасси для САУ M110 не стали брать платформу какого-нибудь существовавшего н тот момент танка или БТР/БМП. Для гаубицы разработали специальную гусеничную ходовую часть — универсальное шасси Т249 с пятью большими опорными катками на каждый борт и торсионной подвеской, ставшее также носителем и для самоходных орудий меньших калибров.

Корпус сваривали из стальных бронелистов различной толщины. Максимальную защиту — 13 мм — имела его лобовая часть. Слева спереди располагался механик-водитель. У него имелась даже персональная мини-башенка, через которую он наблюдал пространство перед «мордой» САУ.

В последних модификациях самоходки предусматривалась возможность управления ею в ночное время с применением ИК-приборов наблюдения. Справа от мехвода размещен двигатель — дизельный V8 от GMмощностью 405 л.с. обеспечивающий «максималку» на уровне 55 км/ч.

Среднюю и заднюю часть корпуса занимала орудийная установка. Гаубица устанавливалась открыто, без башни. Имеет возможность наведения ствола в горизонтальной плоскости не более чем на 30 градусов по обе стороны от продольной оси корпуса.

Для обеспечения устойчивости САУ М110А2 в процессе ведения огня приходится полностью отключать упругие элементы подвески, опускать на землю боковые гидроупоры, а также бульдозерный нож на корме. Он, кстати, может использоваться для самоокапывания САУ. Согласно нормативам армии США, перевод М110А2 из походного положения в боевое не должен превышать одной минуты.

Экипаж гаубицы состоит из 13 человек. Это командир, механик-водитель, три(!) наводчика и аж восемь заряжающих. Кроме мехвода, на открытых всем ветрам скамеечках возле казенника пушки предусмотрены «посадочные места» лишь для четырех человек расчета. Остальные должны передвигаться за орудием на вспомогательной машине, перевозящей еще и боекомплект — снаряды, метательные заряды и капсюли. На борту М110А2 имеется место лишь для двух выстрелов.

Поначалу в качестве транспортно-заряжающей машины использовался переоборудованный БТР M113. Позднее его сменила специализированная ТЗМ М992, снабженная специальным ленточным транспортером для подачи выстрелов и метательных «картузов» к казеннику гаубицы.

Масса стандартного осколочно-фугасного 203-мм снаряда для самоходки М110А2 — 90,7 кг. С самого начала для нее предназначался еще и ядерный боеприпас W-33 мощностью в пару килотонн. Позднее его сменил созданный в 1979 году 203-мм снаряд W-79 мощностью 1,1 килотонны. Разумеется, никто сейчас хохлу ядерных бомб не отсыпет: Греция собирается в комплекте с партией своих М110А2 переправить укронацистам лишь 150 000 обычных снарядов.

Известно, что для этой гаубицы прекрасно подходят 203-мм выстрелы от советской «атомной самоходки» 2С7 «Пион». Боеприпасы этого калибра вполне могут до сих пор иметься у хохла на складах. Никто не сомневается, что он их применит по российским войскам, как только выпадет подобная возможность. Но есть одно «но».

Дело в том, что ресурс ствола М110А2 изначально ограничен производителем на отметке всего в 400 выстрелов. После этого его положено менять на новый, чтобы сохранялась заложенная изначально точность и дальность ведения огня. Есть большие сомнения, что у Греции есть серьезный запас сменных стволов для американских гаубиц.

Да и у самих США их, скорее всего, нет для орудия, снятого с вооружения лет 30 назад. А изготавливать новые орудийные стволы 203-мм калибра хохол сейчас не в состоянии: нет ни производственной базы, ни квалифицированных кадров. И этот факт означает только одно.

Допустим, сделают «греческие» гаубицы свои 400, а то и 500 выстрелов. Или даже 1000 — до полного расстрела стволов. Это максимум пара-тройка месяцев боевой работы. Но далее машины придется отправить туда, где им уже давно самое место — в металлолом. Если российские дроны-камикадзе не пожгут их раньше.