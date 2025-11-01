Пожалуй, наиболее массовое побоище стареньких британских броневиков типа FV432 российские солдаты устроили около года назад под Курском. Могло даже сложиться впечатление, что этот тип бронетехники у хохла закончился. Ан — нет: какое-то количество «английской ржавчины» все еще остается в распоряжении ВСУ.

В Сети появилось видео, на котором, как утверждается, в районе села Песчаное Харьковской области российские беспилотники-камикадзе один за другим долбят гусеничный БТР FV432, ранее стоявший на вооружении британской армии. На видео зафиксированы несколько последовательных попаданий дронов, после чего броневик превращается в пылающий остов.

Характерный штрих: на заднем плане видна еще какая-то подобная техника (некий натовский гусеничный БТР/БМП) — явно подбитая и брошенная противником. А главный герой ролика — злосчастный FV432 — судя по кадрам с первого дрона, был брошен ВСУ после того, как потерял гусеницу. Возможно, наехал на мину, лишился хода и был оставлен экипажем. Хохлы ведь тоже не дураки: понимают, что обездвиженная машина быстро привлечет внимание российских операторов беспилотников — со всеми вытекающими для не успевших спрятаться бандеровцев последствиями.

Еще один любопытный аспект этой ситуации связан со своего рода «пересечением эпох». Этот рядовой, по сути, эпизод боевых действий на Украине символизирует технологический аспект современных боевых действий. Ведь в ходе него новейший тип вооружений — ударный FPV-дрон с управлением по оптоволоконному кабелю — поразил боевую машину, считавшуюся современной почти 70 лет назад! Это, как если бы фашисты при обороне Берлина использовали кремневые ружья. Бред? А вот поди ж ты!

Как бы то ни было, а разработка FV432 была начата еще в середине 1950-х. Опытные образцы будущего массового гусеничного БТР королевской пехоты увидели свет в 1958-м. В серию машина пошла в 1962 году. Выпуск модели прекратили почти через десять лет — в 1971-м. За это время со стапелей британского отделения компании GKN Sankey (теперь принадлежит конгломерату Melrose Industries) сошло порядка 3000 единиц FV432.

Начиная с 1980-х, БТР начали выводить из состава ВС Британии. Но как минимум до 2008 года какая-то часть из них оставалась в эксплуатации. Иракская компания, в которой поучаствовали и бритты, придала стареющему бронетранспортеру новое дыхание. Он прошел серьезную модернизацию, получив новые двигатель и трансмиссию, современные (на тот момент) системы связи и наблюдения. А также кое-какую навесную защиту.

Судя по кадрам уничтожения «британца» под Харьковом, хохлу досталась «дореформенный» экземпляр 432-го. Что заставило бандеровцев не только обваривать противодроновыми решетками всю верхнюю полусферу транспортера, но и защищать борта «противокумулятивными бревнами», чтобы хоть как-то спасти экипаж от противотанковых средств поражения.

Вряд ли, конечно, подобные «ноу-хау» могли серьезно помочь. Решетки не спасли ни от мин, ни от оптоволоконных беспилотников, беспрепятственно добравшихся до кормы БТР. Но что делать, если тебе выдали эту ржавую древность и приказали как-то на ней воевать? Вот и изгаляются укронацисты с «модернизацией» FV432 как могут...

Сама по себе этот аппарат невелик — особенно по сравнению с более современными образчиками западной техники. Габариты FV432 — 5250х2790х2280 мм. Для сравнения: БТР Bradley M2 длиннее почти на полтора метра и выше почти на 800 мм. Корпус британского старичка сварен из стальной брони толщиной 13 мм. Это плохие новости для хохла: экипаж БТР защищен лишь от обстрела из стрелкового оружия. Даже крупнокалиберный пулемет для FV432 — смертельная угроза и на дальних дистанциях.

15-тонный гусеничный броневик приводится в движение 240-сильным дизелем Rolls-Royce K60. Это — довольно причудливой конструкции 3-цилиндровый 6-поршневой горизонтально-оппозитный агрегат воздушного охлаждения. Он обеспечивает боевой машине лишь печальные 52 км/ч по ровной дороге.

Двигатель размещен в передней правой части корпуса. Рядом с ним (с левой стороны) — рабочее место механика-водителя. Командир FV432 (по совместительству еще и стрелок) находится позади мехвода. В его распоряжении 7,62-мм пулемет в поворотной (ручками-ручками!) башенке на крыше корпуса.

Вся остальная часть БТР отдана под размещение десанта. Пара складных скамеек по бортам вмещают по пять пехотинцев в полном обмундировании. Солдатики могут попадать в машину и покидать ее либо через распашные двери в кормовом бронелисте, либо через люк в крыше десантного отсека.

Больше всего FV432 было выпущено в комплектации стандартного гусеничного БТР. Хотя на его базе существовали командно-штабные, ремонтно-эвакуационные, санитарные машины. Выпускался также самоходный 81-мм миномет. Продлить службу FV432 пытались путем превращения его в нечто вроде легкого (или, верней, «наилегчайшего») танка — путем установки на его крыше 30-мм автоматической пушки.

Хохлу, разумеется, достались лишь стандартные FV432 с символическим вооружением в виде 7,62-мм пулемета. Судя по открытым данным, некие хохлятские негосударственные «срочносборщики» закупили в Британии и передали ВСУ 13 таких БТР в 2023 году. Позднее проскакивала информация о планах уже самих бриттов официально поставить на Украину около полусотни таких броневиков.

И, скорее всего, так они и сделали — судя по количеству уничтоженных под Курском FV432. На самом деле, это еще бандеровцам здорово повезло, что они сумели отправить «британский подгон» в бой. Если почитать интернет-форумы английских любителей коллекционировать бронестарину (таких там хватает), становится понятно, почему за все время выпуска FV432 (да и после его завершения) за пределы Великобритании было экспортировано просто мизерное количество 432-х.

Оказывается, машина имела вполне надежную ходовую часть, но крайне «дохлый» мотор. Моторесурс до капремонта этого роллс-ройсовского силового агрегата, судя по отзывам британских любителей военной техники, не превышает 100 моточасов! Это обстоятельство позволяет смотреть на FV432 как на «одноразовую» машину.

Чей удел — разок-другой сходить на задание и на этом закончить свою военную карьеру: либо сгорев от огня противника, либо где-нибудь по дороге. Впрочем, как показывает практика, натовцы примерно также относятся и к самим хохлам — как к одноразовому пушечному мясу, которое вообще не жалко.