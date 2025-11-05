Афганский след: США отправят Украине партию новеньких БТР

Похоже, что очередной недолгий период потепления между Россией и США подошел к концу. Американцы заговорили о передаче укронацистам крылатых ракет «Томагавк» и возобновляют поставки оружия ВСУ, разместив заказ на производство в интересах «страны 404» партии бронетранспортеров MSFV 4х4.

На днях оборонное ведомство США объявило о решении закупить в интересах ВСУ партию двухосных БТР MSFV (Mobile Strike Force Vehicle — «транспорт мобильных ударных групп). Изначально эти машины были разработаны компанией Textron Systems Marine and Land Systems из Нового Орлеана, штат Луизиана.

Их создавали для применения в Афганистане, а также для вооружения местных вооруженных формирований. Начиная с 2013 года, американцы для этих целей закупили несколько сотен MSFV. Большая часть тех броневичков после бегства янки из Кабула осталась в распоряжении талибов.

А теперь, судя по всему, лоббисты Textron нашли «путь к сердцу» пентагоновских чиновников и «продавили» подписание контракта на поставку 65 единиц MSFV хохлу в течении трех лет на сумму $163 млн — примерно по $2,5 млн за машину.

MSFV привлекает внимание тем, что это вполне современный со всех точек зрения бронетранспортер. В отличии от бронированного старья, составлявшего до последнего времени львиную долю натовских поставок бронетехники в зону СВО. Напомним, что MSFV представляет собой «апгрейд» снятого с производства (и тоже уж поставлявшегося на Украину) американского БТР M1117 Armoured Security Vehicle (ASV).

Компановочно оба транспортных средства практически идентичны. Их корпуса сварены из листов стальной брони, обеспечивающей защиту от пуль вплоть до 14,5-мм пулемета КПВ. А днище имеет V-образный профиль как у военных бронегрузовиков класса MRAP — для рассеивания в стороны энергии взрыва мины под брюхом машины.

Ключевым отличием MSFV от предшественника M1117 стало увеличение габаритов. Длина кузова модернизированной версии равна почти 6,7 метра: на 0,6 м длиннее, чем у M1117. А клиренс увеличен на целых 0,2 м по отношению к «исходнику» — до 0,66 м.

Изменения позволили сделать на базе броневика огневой поддержки и сопровождения с усиленной защитой (M1117 ASV) полноценный БТР для перевозки личного состава. В отличии от «исходника», аппарат может вмещать до 10 бойцов, включая трех членов экипажа — командира, водителя стрелка.

Первые двое располагаются в двухместной кабине впереди, а стрелок — за их спинами, наполовину в поворотной башенке на крыше БТР. Он управляется либо с 12,7-мм пулеметом, либо с 40-мм автоматически гранатометом. Вход-выход в машину происходит либо через двери (по обеим сторонам) в середине корпуса, либо через единственную дверь в правой части кормового бронелиста справа, так как двигатель — дизельный Cummins мощностью 260 л.с. — размещен в левой части кормового отсека.

Трансмиссия — полноприводная, с 6-ступенчатим «автоматом» Allison. Боевая масса — более 15 тонн. Силовая установка в состоянии разогнать «американца» до скорости 100 км/ч по ровной дороге. Афганские военнослужащие в свое время ценили MSFV за живучесть. Будучи оснащен штатным дополнительным бронированием, этот БТР выдерживает попадания из гранатомета РПГ-7 — любимого противотанкового оружия вооруженных формирований талибов.

Поставка 65 единиц MSFV — существенна для ВСУ, испытывающих сейчас острый дефицит бронетехники после «курской битвы» и более ранних своих бесславных «контрнаступов».

Но нюанс в том, что эти шесть десятков БТР для начала еще нужно изготовить — в течении трех (!) лет. А до того — хотя бы подписать контракт между Пентагоном и компанией Textron.

Это означает, что первые MSFV хохол получит не ранее лета будущего года. А до тех пор не только на фронтах СВО, но в самом «государстве 404» может очень многое измениться. Настолько, что у американцев исчезнет адресат для помощи.