«Лошадью ходи»: хохлы воюют на бронемашине, устаревшей еще до своего рождения

Итальянцы нашли способ сбагрить кучу своего бронированного железа, которое не могли пристроить хоть кому-нибудь последние лет 20. Теперь у хохла на вооружении есть оба типа европейских колесных танков, рожденных в период так называемой холодной войны.

В тг-каналах «засветились» колесные итальянские колесные «танки» B1 Centauro, вставшие на вооружение 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ. Это первое фотоподтверждение анонсированных весной этого года планов макаронников снабдить бандеровцев своими самоходками.

Точное количество отправленных на Украину самоходок не афишируется. Если речь идет об оснащении ими одного полка, то можно оценить объем той поставки в пару десятков единиц, а то и меньше. Любопытно, но российским военным эта техника знакома гораздо лучше, чем может показаться.

Еще в 2012-м несколько штук «Чентауро» появились на подмосковном танковом полигоне в Кубинке, где их испытывали специалисты Минобороны. Наше военное ведомство рассматривало тогда идею принятия на вооружение некоторых образцов итальянской боевой техники. Включая B1 Centauro.

Фото: militarypedia.it

Однако после примерно годичных тестов от сотрудничества с итальянской оборонной промышленностью было решено не связываться. В первую очередь потому, что она не отечественная. «Кентавр» также на впечатлил российских военных своими ТТХ. Да и с самой концепцией применения колесных «танков» в войсках ясности не было.

Дело в том, что к разработке B1 Centauro совместное предприятие IVECO-FIAT и OTO-Melara приступило в 1980-х. То есть кода натовские генералы вовсю готовились отражать натиск бесчисленных танковых орд, рвущихся в Европу с коммунистического Востока.

Тогда и возникла идея создания скоростного и маневренного истребителя танков — легкого, на колесном шасси повышенной проходимости, но с мощной пушкой. У французов она воплотилась в трехосном AMX-10, а у итальянцев — в четырехосном Centauro.

А к моменту начала производства в начале 1990-х потребность в массовой противотанковой самоходке у стран НАТО по понятным причинам отпала. Итальянские военные в общей сложности получили почти 400 «Чинтауро». Но так толком и не поняли, куда их применить.

Фото: globallookpress.com

Что-то похожее на реальную боевую обстановку «Кентаврам» довелось ощутить лишь во всяких миссиях ООН. А итальянцы принялись активно избавляться от B1 Centauro почти сразу после того, как от них отказалось российское МО. В 2014-м 140 машин отправились на службу в иорданскую армию и еще 84 — в испанскую.

На вооружении итальянских ВС осталось прядка 130 машин. Изначально Centauro оснащался 105-мм гладкоствольным орудием. После радикального «сокращения штатов» итальянской армии оставшаяся в ее распоряжении техника планировали перевооружить 120-мм орудиями. Поскольку 105-мм боеприпас даже по меркам начала 2000-х был безнадежно слаб против брони для основных танков даже того периода.

Укронацистам, как видим, итальянцы передали B1 Centauro именно со 105-мм вооружением. Иными словами, они так и не довели до конца задуманное перевооружение своих колесных «танков». А теперь эти аппараты с непонятным, по сути, боевым функционалом оказались в распоряжении «страны 404».

«Чентауро» — довольно крупная боевая техника с габаритами 8,48x3,05x2,73 метра. Корпус и поворотная башня сварены из стальных бронелистов. Вес базовой комплектации — почти 25тонн. С обвесом из дополнительной керамической брони и динамической защиты — около 28 тонн. Производитель заявляет, что с такой защитой борта B1 Centauro могут противостоять 14,5-мм пулемету, а лобовая проекция — даже 25-мм автоматической пушке.

Фото: militarypedia.it

Моторно-трансмиссионный отсек с 520-сильным дизелем V6 IVECO MTCA 8262 и АКП-6 находится в «морде» машины. «Максималка» у этого броневика зафиксирована на отметке 130 км/ч. Сразу за движком располагается рабочее место механика-водителя. Корма «Кентавра» отдана под боевое отделение с орудийной башней над ним.

Командир машины, наводчик и заряжающий орудия размещаются в ней и под ней — в походном положении. В крыше башни есть пара люков. В кормовой пластине корпуса предусмотрена дверь. Через нее в колесный «танк» загружают боекомплект. Да и экипаж через нее внутрь попадает.

Основное оружие, повторим, 105-мм пушка, оснащенная гиростабилизатором. Он позволяет вести огонь на ходу с максимально заявленной скорострельностью восемь выстрелов в минуту. На пересеченной местности, с учетом ручного заряжания, достижение такого показателя представляется маловероятным. С места — вполне.

В башне хранится 14 выстрелов. Еще 26 — в двух боеукладках по бортам корпуса.

Дополнительно «Чентауро» оснащается двумя 7,62-мм пулеметами MG -42/59. Один из них спарен с пушкой, другой установлен на крыше башни у командирского люка.

Фото: militarypedia.it

Теоретически, до наступления эпохи доминирования ударных дронов на украинском поле боя, хохлы моли бы использовать «итальянца» в качестве орудия непосредственной поддержки пехоты или танков как в наступлении, так и в обороне.

Но беспилотники-камикадзе поставили под большой вопрос выживание не только танков и БМП, но и вообще любой техники и на поле боя, и даже в 10-15 км от него. Из-за этого танки сейчас в атаку ходят крайне редко. Чаще их применяют для стрельбы по врагу издали, с закрытых позиций.

Скорее всего, бандеровцы и итальянских «Кентавров» будут использовать (или уже используют) примерно таким же образом — как эрзац-гаубицу. Каким-то иным образом воевать сейчас на B1 Centauro у хохла не выйдет.