О существовании в природе довольно диковинной бронетехники — Scanjack 3500 — знают лишь узкие специалисты, поскольку товар этот штучный и узкоспециализированный. Это машина разминирования предназначена для сплошного «перепахивания» слоя земли перед собой, физически разрушая или заставляя детонировать установленные там мины. И вот двухмоторный четырехосный «тральщик» неожиданно обнаружился на вооружении 47-й инженерной бригады укронацистов. Зачем он хохлу сейчас — в принципе непонятно.

Как и большинство подобных противоминных тральщиков, Scanjack 3500 представляет своего рода «молотилку» с длинным горизонтально расположенным ротором (по типу зерноуборочного комбайна) с приделанными к нему многочисленными отрезками толстых стальных цепей. Ротор вращается, цепи молотят по земле, транспортное средство движется по взбитому в пыль грунту вперед через минное поле.

Аппарат может оснащаться двумя типами роторных установок: с одним и с двумя роторами, размещенными один за другим. Первый работает на глубину до 20 см, второй — на 30 см. Каждый оснащен 76 цепами с утяжеленными молотковыми наконечниками. Роторы вращаются со скоростью 360 оборотов в минуту, обеспечивая удары каждого цепа по земле с частотой около шести раз в секунду.

Компания-производитель — шведская Scanjack AB — утверждает, что подрывы 10-килограммовых противотанковых мин наносят минимальный урон цепам и роторам, не влияя на функциональные параметры машины. По ее данным, агрегат в состоянии разминировать за день территорию площадью от 10 000 до 30 000 м².

Фото scanjack.com

При этом средний «показатель разминирования» противотанковых мин заявлен на уровне 100%, а противопехотных — 98,2% при глубине залегания последних до 30 см. Ширина полосы разминирования — 3,5 метра. Любопытна конструкция противоминного монстра, построенного на базе американского лесного погрузчика-транспортировщика спиленных бревен John Deere 1710D.

Это двухзвенная сочлененная колесная полноприводная машина. На головной «тележке» размещается 215-сильный 9-литровый рядный шестицилиндровый дизельный мотор John Deere 6090 Power Tech Plus ECO III, кабина водителя и захват-манипулятор. Вторая — ведомая — «тележка» также как и первая оснащена двумя ведущими осями, и на ней размещается грузовая платформа для бревен.

У Scanjack 3500 вместо нее установлен 16-литровый дизель SCANIA V8 мощностью 570 л.с. и, собственно, трал с цепными роторами, которые он приводит в движение. То есть в процессе разминирования ТС двигается как бы задним ходом. В транспортном положении трал поднимается гидравликой под углом к земле.

Кабина водителя бронирована и способна противостоять 14,5-мм пулям крупнокалиберного пулемета и выдерживает подрыв до 10 кг тротила под днищем. Предусмотрена возможность дистанционного управления «Сканджеком» по радиоканалу на расстоянии до 700 м.

Фото scanjack.com

Габариты авто -14,1х4,5х3,7 метров. Вес — 39 тонн при том, что «исходник» весит всего 27,6 тонн. Известно, что первый Scanjack 3500 в 2023 году бандеровцы получили от Нидерландов. В 2024 году точно такой же агрегат, но под названием Djupminrojningsmaskin 1/T, на Украину отправило минобороны Швеции.

На официальном сайте изготовителя сказано, что такую машину может приобрести любой желающий за 1,75 млн евро. В комплектации с трекером GPS (с памятью очищенных от мин территорий), а также с системой дистанционного управления цена увеличивается на 100 000 евро.

Ранее в хохлятских околовоенных пабликах встречались фото другой натовской машины разминирования, находящейся на вооружении ВСУ — Hydrema MCV 910. Это примерно такая же «молотилка», но только на базе двухосного, а не четырехосного шасси. И она, и Scanjack 3500 — любопытные и, судя по всему, эффективные агрегаты. Одно не очень ясно: как хохол использует их на практике?

Ведь они обычно применяются для сплошной очистки от мин захваченной у противника территории — когда никто не может помешать работе саперных подразделений. Бандеровцы же в последнее время даже в теории не имели шанса столкнуться с задачей ликвидации оставленных противником минных полей.

Поскольку они только и делают, что оставляют все новые и новые территории, не будучи в силах справиться с наступлением нашей армии. Скорее всего, описанные натовские тральщики просто пылятся где-то на тыловых стоянках инженерных частей ВСУ как бесполезный бронированный металлолом.