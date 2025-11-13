Очередной «MRAP по-киевски» был недавно уничтожен российским ударным дроном на Донбассе. Так редеет и без того не особо многочисленная популяция изготовленных на Украине бронемашин «казацкого семейства».

«Казак-5» — броневик, изготовленный киевским НПО «Практика». Машину в свое время разработали для оснащения подразделений спецназа и всяческой «элиты» ВСУ. Первая публичная презентация «казачка номер пять» случилась аж в 2017 году. К 2022-му компания сумела поставить в войска менее сотни броневиков этого типа.

Надо сказать, что «Казак-5» стал самой компактной моделью в линейке производителя — его габариты составляют 6100x2340x2390 мм при снаряженной массе около 10,5 тонн. «Хохла» вполне справедливо можно отнести к натовскому классу броневиков MRAP — защищенных от мин армейских ТС.

Ключевой момент тут — в V-образном профиле днища, отводящем взрывную волну сработавшей под ним мины в стороны, а также в креплении сидений экипажа и десанта к потолку. Таки меры, в совокупности, существенно повышают шансы пассажиров на выживание.

Строго говоря, MRAP — транспортное средств, предназначенное для контроля над захваченной или недружественной территорией. Там, где армейский и полицейский патруль может попасть под обстрел каких-нибудь партизан-повстанцев или подорваться на заложенном ими взрывном устройстве.

Зачем укронацистской армии нужны такие машины — не вполне понятно. Возможно, для «контроля территории» после планировавшегося мечтательными бандеровцами захвата Крыма с ДНР и ЛНР. Как мы знаем, история обернулась совершенно иначе.

И «Казакам» пришлось ходить в самоубийственные «наступы» в степях Запорожья, а такде подвозить украинское пушечное мясо в Бахмут, курское приграничье и прочие негостеприимные для хохла локации. Куда, строго говоря, на бронегрузовиках типа MRAP лучше не соваться вовсе.

За неимением лучшего в условиях постоянной «дроновой» опасности, в прифронтовой логистике ВСУ массово используют даже гражданские пикапы. И хоть как-то бронированный MRAP в таких условиях — за счастье, даже несмотря на то, что, повторим, «Казак-5» — всего лишь полицейский броневик, собранный из импортных комплектующих на Украине.

Он построен на полноприводном шасси легкого грузовика F-550 с 330-сильным 6,7-литовым фордовским дизелем и автоматической КП. Подвеску и силовые агрегаты под военные задачи киевские специалисты доработали в США в рамках фирменной программы Ford «DBL Design».

Сталь для сварного бронекузова, по крайне мене до 2022 года, закупалась в Финляндии. Хохлятская промышленность обеспечить требуемое качество металла на тот момент не могла. Возможно, что сейчас (если, конечно, «Казак-5» все еще продолжают делать на Украине) для его производства используется «хохлосталь». Что наверняка негативно повлияло на степень защищенности броневика.

Ведь даже изначально, с финской-то сталью, машина защищала экипаж лишь от бронебойных 7,62-мм пуль, выпущенных из АК-47. И от подрыва под колесом мины мощностью не более 6 кг взрывчатого вещества. Что там нынче с реальной бронезащитой у «Казак-5» — неизвестно.

MRAP имеет капотную компоновку, обусловленную конструкцией грузового шасси. Вход и выход обитателей передних сидений (водитель и командир броневика) и пассажиров расположенного за их спинами второго ряда кресел осуществляется через четыре боковые двери.

Для шестерых десантников в кормовом отсеке предусмотрена распашная дверь. На крыше обычно монтируется легкая поворотная башенка (или дистанционной управляемый модуль) с крупнокалиберным либо каким-нибудь 7,62-мм пулеметом.

Вот и весь «казак номер пять» — «повозка в один конец» для экипажа, направляющегося в сторону линии боевого соприкосновения. Заурядная «боевая машина оккупанта» натовского стандарта, пасующая перед смертоносными реалиями современного полномасштабного боя.