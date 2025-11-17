Конец «кукурузера»: даже легендарные пикапы на службе ВСУ долго не живут

Помимо поставляемой НАТО бронетехники, укронацисты пытаются использовать на фронте и изделия собственной оборонной промышленности. Как правило, это либо восстановленная «советская» боевая техника, либо полукустарные переделки западных гражданских шасси в нечто с виду похожее на полноценный броневик. Подобному военному «хохло-тюнингу» подверглась и такая культовая модель Toyota как пикап Land Cruiser 79.

«Самостийный» недоброневик UAT-Tisa стал очередной жертвой дрона-камикадзе. На счету его оператора теперь числится пусть и не особо грозная в военном плане, но по-настоящему редкая цель. В этой связи имеет смысл вспомнить, что на начальных этапах СВО весь «запад» и украинские пропагандисты взахлеб голосили про «вот сейчас как ударим по-натовски» по российской армии и она вмиг развалится.

Именно тогда партии бандеровского пушечного мяса спешно обучали воевать по натовским стандартам, а ВСУ получали крупные партии разнообразных боевых машин натовского образца — включая и распространенные в западных армиях бронемашины класса MRAP (защищенные от мин), построенных зачастую на базе коммерческих грузовиков.

Подобную технику повелось обозначать аббревиатурой ББМ — «боевая бронированная машина». Хохлы уже тогда решили пойти по такому же пути: самим наладить производство подобной техники. «Бронегрузовик» — не танк и не БТР. Он гораздо проще и дешевле в производстве.

Для его изготовления берется шасси гражданского ТС и оснащается кузовом из не особо мощной брони, внутри обустраиваются места для отделения пехоты, а на крыше устанавливается пулемет того или иного калибра или автоматический гранатомет. Получите-распишитесь: эрзац-БТР для борьбы с не особо вооруженным противником на не особо пересеченной местности.

Глядя на стандарты натовских армий и не имея серьезных возможностей наладить выпуск нормальной военной техники, бандеровцы принялись сооружать такие вот ББМ. Причем преимущественно на базе иностранных грузовых платформ. Все эти «Козаки», «Варты», «Дозоры», «Новаторы» и «Барсы». Пожалуй, самым маленьким в этой компании оказался броневичок UAT-Tisa, выпускаемый компанией UkrArmoTech (сокращенно UAT).

Хохлы не нашли ничего лучшего, как приспособить под свои военные нужды почти уже легендарную японскую машину — сугубо утилитарный пикап Land Cruiser 79. Аппарат получился и правда загадочным с точки зрения применения в настоящих боевых условиях.

Фото производителя

Ключевым элементом «хохло-тюнига» стало бронирование кабины. Верней, фактическая замена штатной на «коробочку» из бронестали. Проблема в том, что штатная грузоподъемность исходного шасси этого «кукурузера», не превышающая 1,5 тонн, ставит жесткие рамки для установки защиты. Особо тут с толщиной брони не разгонишься.

Но хохлятский «бронетанковый гений» выжал из несчастного «японца» все соки! Судите сами. Снаряженная масса Land Cruiser 79 — без малого две тонны. Полная (то есть с максимально допустимым грузом в кузове) — 3200 кг. А снаряженная масса (то есть без груза!) UAT-Tisa, по данных его украинских разработчиков — 4600+-200 кг. Что они подразумевают под этим своим «+-200″ даже не спрашивайте, не знаем. Возможно — вес пушечного мяса экипажа».

Ведь эта «доблестная» ББМ сохранила пассажировместимость исходника: 4 человека, включая водителя. А в кузове (он тут тоже имеется!) подразумевается перевозка каких-то военных грузов! При таких-то габаритах (5500х2250х2400 мм) и избыточной массе брони!

Которая, судя по фирменным ТТХ «Тисы», защищает лишь от бронебойных 7,62-мм пуль. Ладно, в это еще можно поверить — бронированные лимузины для пузатеньких VIP-ов иной раз могут похвастаться похожими защитными свойствами. Но в максималку на уровне 130 км/ч — так же заявляемую создателями UAT-Tisa — уверовать по-настоящему проблематично.

Поскольку под капотом броневичка остался кондовый 4,2-литровый рядный атмосферный 6-цилиндровый дизель модели 1HZ мощностью 132 л.с. Да, это надежнейший и выносливейший агрегат. Но до 130 км/ч почти пятитонную машину он если и разгонит, то часа за полтора-два, не меньше. Даже при наличии МКП-5 в полноприводной трансмиссии типа «парт-тайм». Это шутка, если что! Но в каждой шутке...

В качестве вооружения на крыше «Тисы» можно установить 7,62-мм пулемет в поворотной турели с защитным щитком. Строго говоря, UAT-Tisa, годится, в лучшем случае, для работы в качестве инкассаторского автомобиля. Хотя бы потому, что до ББМ, способной перевозить всего двух десантников, пока еще не додумалась ни одна армия НАТО.

Да, там у них есть 4-6-местные легкие боевые машины, используемые всякими спецназовцами для рейдовых операций. Но не с 130-сильным «коммерческим» дизелем!

Да и «гражданская» рама мирного японского пикапа, сколько ее не укрепляй кустарными усилителями, никогда даже не приблизится по своим функциональным возможностям к специально спроектированной пространственной силовой конструкции настоящего спецназовского багги.

В общем, вы поняли, что за «счастье» для своих «захисников» создали авторы UAT-Tisa. Так что, оно и к лучшему, что очередной экземпляр этого бронеизвращения уничтожен. Одним плодом сна технического разума на планете стало меньше...