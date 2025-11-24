«Саксам» тут не рады: редкий английский полицейский броневик сожгли дронами

На полях сражений СВО, как показывает практика, отлично горит вообще любая натовская бронетехника. Не стал исключение и достаточно экзотический AT-105 Saxon. Машина, созданная на основе опыта борьбы британских ВС с ирландскими боевиками, оказалась в украинских условиях далеко не лучшим «такси поля боя».

Безжалостные кадры с камер российских ударных FPV-беспилотников наглядно доказывают очевидное: как ни обваривай противодроновыми мангалами бронетехнику, а ее все равно сожжет противник. Это лишь вопрос времени и количества потраченных в ходе атаки жужжащих пропеллерами боеприпасов.

Отправить в неподконтрольную ни одной стороне конфликта «серую зону» полицейскую по своему происхождению машину — проявление либо крайней степени «слабоумия и отваги», либо полного безразличия к судьбе экипажа такой машины как AT-105 Saxon. Да и к результатам их предполагаемой миссии тоже.

Дело в том, что этот броневик стал первой спецмашиной, спроектированной на основании опыта британской армии и полиции, воевавших с ирландскими боевиками на улицах Дублина в 1960-е-начале 1970-х. «Саксонец» фактически стал первой в Британии узкоспециализированной «противопартизанской» машиной для спецподразделений полиции и спецслужб, действующих в городских условиях.

Компания GKN приступила к разработке АТ-105 в 1975 году. Однако британская армия, всерьез заинтересовавшись новинкой, не смогла тогда наскрести денег на ее приобретение. Зато у военных ОАЭ, Бахрейна, Гон-Конга, Кувейта, Малайзии, Омана и Нигерии денежки нашлись, и они закупили себе некоторое количество АТ-105.

Фото: globallookpress.com

Позднее английские военные придумали себе концепцию «такси поля боя» и под это дело начала закупать с 1982 года АТ-105, дав попутно модели имя Saxon. В 2006-м королевские ВС приступили к выводу броневика из эксплуатации. Однако как минимум в 2008 году он еще продолжали стоять на вооружении тамошних мотопехотных подразделений в количестве свыше 500 единиц.

Иракская и афганская компании выявили у «Саксонца» совсем уж непотребные нюансы, подписавшие броневику приговор. В частности, после установки на его крыше в районе командирского люка турели с пулеметом, центр тяжести машины поднимался на критическую высоту, что провоцировало ее опрокидывание на бездорожье!

Что, впрочем, не помешало укронацистам в 2014 году закупить у Британии партию из 75 «Саксонцев». Один из которых, судя по всему, и был уничтожен «на камеру» российскими ударными дронами. Объективно говоря, Saxon можно считать одним из первых в истории броневиком типа MRAP, поскольку его днище имеет V-образный профиль, способствующий отклонению в стороны ударной волны сработавшего под машиной взрывного устройства.

Аппарат построен на базе военного полноприводного грузовика Bedford MK. На шасси 4х4 поставили сварной бронекузов с толщиной стали 16 мм. Он обеспечивает круговую защиту от бронебойных пуль калибром не более 7,62 мм. Пучилась машина с габаритами 5,17х2,49х2,63 метра и боевой массой 11,6 тонн. Двигатель — дизельный GM Bedford объемом 8,2 л мощностью 205 л.с. КП — четырехступенчатый «автомат». Максимальная скорость по шоссе — 96 км/ч.

Фото: globallookpress.com

Моторно-трансмиссионное отделение может располагаться в передней части машины как слева, так и справа от продольной оси — в зависимости от предпочтений заказчика. Рядом с ним размещается водитель. А за его спиной — командир машины. Над головой последнего на крыше броневика предусмотрена невысокая башенка со смотровыми щелями и люком. Собственно, к ней и приделывали злосчастную пулеметную турель, из-за которой машина переворачивалась.

Вся кормовая часть AT-105 Saxon отдана под отделение десанта. Тут можно разместить либо 10 пехотинцев в полном вооружении, либо пару тонн груза. Доступ в десантный отсек организован через распашные двери в корме машины.

Помимо уже упомянутых выше миссий в Ираке и Афганистане, AT-105 Saxon использовали также в ходе миротворческих операций под эгидой ООН на территории бывшей Югославии.

Где от боевых машин, по большому счету, требовалось лишь красиво ездить и позировать перед камерами представителей СМИ. На Украине этих «навыков», мягко говоря, недостаточно даже просто для выживания. Не говоря уже о выполнении боевых задач.