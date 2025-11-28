Восточный фронт: чем грозит НАТО российская ракетная система «Тор-М2К»

На фоне усиленной милитаризации европейских стран, включая перестройку их железнодорожной логистики с целью максимально быстрой переброски войск к нашим границам, весьма своевременным и оправданным видится развитие военного сотрудничества РФ с дружественной Белоруссией. Так, получение нашим соседом новой партии российских зенитных ракетных систем малой дальности «Тор-М2К» укрепляют роль Минска в объединенной системе противовоздушной обороны Союзного государства и наращивают потенциал вдоль восточного фланга НАТО.

Поставка, о которой стало известно буквально на днях, идет в рамках продолжающегося военно-технического сотрудничества между РФ и РБ. Это шаг в реализации совместных долгосрочных планов по созданию интегрированного регионального эшелона ПВО. Вооружение уже подготовленной бригады этими комплексами свидетельствует о приоритете мобильной противовоздушной обороны для прикрытия ключевых военных и стратегических объектов не только на территории Белоруссии, но и, в конечном счете, России.

Напомним, что «Тор-М2К» — это вариант «Тор-М2», смонтированный на белорусском колесном шасси MZKT-6922. Такая конфигурация отражает сложившееся разделение труда: российская система ПВО сочетается с местной мобильной платформой.

Комплекс предназначен для перехвата на малых и средних высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и особенно беспилотников. Оснащенный современной цифровой системой управления, он способен одновременно сопровождать несколько целей и вести по ним стрельбу. Дальность поражения целей оценивается в 12-15 километров.

«Тор» — система с долгой историей, впервые принятая на вооружение в СССР в 1980-х годах. При этом не смотря на возраст, многочисленные модернизации до вариантов «Тор-М1» и «Тор-М2» значительно повысили его возможности. Версия «Тор-М2К» с колесным шасси обеспечивает лучшую мобильность и эффективность в повседневной эксплуатации.

Что подтвердил и опыт боевого применения «Тор-М2» Россией в Сирии и на Украине. Комплекс используется для прикрытия войск и важных объектов от беспилотников и высокоточного оружия. Эта практика стала катализатором дальнейшего совершенствования системы.

С точки зрения возможностей, «Тор-М2К» предлагает уникальное решение. В отличие от комплексов «Панцирь-С1» или западных аналогов вроде NASAMS, он представляет собой автономную боевую единицу на одном защищенном шасси, оптимальную для обороны маневренных групп войск и мобильных объектов. Его способность эффективно бороться с массированными атаками дронов делает аппарат крайне актуальным в свете современных конфликтов.

Стратегически развертывание дополнительных систем «Тор-М2К» в Белоруссии укрепляет совместную оборонную архитектуру Союзного государства, повышая плотность противовоздушного прикрытия вдоль границ с государствами НАТО, создавая дополнительный эшелон для защиты от крылатых ракет и беспилотников. Применение белорусского шасси также подчеркивает роль местного оборонно-промышленного комплекса в рамках сотрудничества с Россией.

Новая поставка «Тор-М2К» закономерна. Минск последовательно наращивает потенциал ПВО российского производства, одновременно загружая заказами собственную промышленность. На фоне современных войн, где беспилотники стали главной угрозой, выбор в пользу мобильного и автоматизированного «Тора» выглядит логичным. А для стран НАТО это еще один сигнал о том, что воздушное пространство на их восточном фланге становится все более защищенным и насыщенным современными системами.