21-я стрелковая бригада подгальских стрелков — ключевое горно-пехотное подразделение Войска Польского, дислоцированное на юго-востоке страны — получила четырнадцать новых колесных боевых машин пехоты (БМП) Rosomak, оснащенных дистанционно управляемыми боевыми модулями ZSSW-30. Эта поставка, как утверждает ресурс armyrecognition.com, усиливает парк бригады современной техникой и повышает обороноспособность НАТО в этом приграничном регионе Польши, где высокая мобильность новых машин сочетается с мощной противотанковой огневой мощью.

Данная партия машин — часть многолетней программы, в рамках которой к 2027 году планируется произвести или модернизировать несколько сотен «Росомах» (которые, заметим, горят на Украине как миленькие), оснастив их новой боевой системой. Согласно утвержденным планам, армия должно получить 341 боевой модуль ZSSW-30. Работа ведется поэтапно: первоначальный контракт на 70 систем стоимостью около 1,7 миллиарда злотых был дополнен соглашением 2024 года на поставку еще 58 машин на сумму примерно 2,6 миллиарда злотых ($712 660 000).

Rosomak является одной из основных платформ cухопутных войск Польши с 2004 года. Созданная на базе финской Patria AMV, она адаптирована и производится компанией «Росомак С.А.» в соответствии с национальными требованиями.

Аппарат с колесной формулой 8x8 оснащен дизельным двигателем Scania DI 12 мощностью от 480 до 543 л.с., что позволяет ему развивать скорость до 100 км/ч по шоссе и иметь запас хода около 800 км. Бронированный корпус, соответствующий стандартам НАТО, обеспечивает защиту экипажа от огня стрелкового оружия и осколков, а также от мин.

Кроме того, уровень защиты можно повысить с помощью модульных комплектов в зависимости от театра военных действий. Базовая версия «Росомахи» сохраняет амфибийные качества, двигаясь на воде с помощью двух кормовых водометов, и может перевозиться по железной дороге, морем или по воздуху. Экипаж машины состоит из водителя, командира и наводчика, а в десантном отделении размещаются восемь пехотинцев.

Боевой модуль ZSSW-30 (Zdalnie Sterowany System Wieżowy 30) был создан в результате совместной программы компаний «Хута Сталева-Воля С.А.» и «WB Electronics С.А.». Эта полностью разработанная в Польше техника нового поколения отличается от итальянского Hitfist-30P прежде всего интеграцией двух противотанковых управляемых ракет Spike-LR/LR2, установленных с правой стороны, способных поражать бронированные цели на дистанциях свыше 4 км.

Основное вооружение включает 30-мм автоматическую пушку Mk44S Bushmaster II и спаренный с ней 7,62-мм пулемет UKM-2000C. Электрически стабилизированная система управления огнем включает автомат сопровождения целей, инфракрасные датчики и лазерный дальномер, что обеспечивает высокую точность стрельбы с ходу, причем и днем, и ночью.

Цифровой пульт управления огнем, разработанный WB Group, построен на модульном программном обеспечении и сетях передачи данных, которые можно адаптировать к изменениям на поле боя. Компания продолжает модернизировать систему, работая над улучшенными функциями помощи оператору в обнаружении и распознавании целей.

В 2022 году Польша запустила рамочный контракт на производство 341 модуля ZSSW-30 общей стоимостью 3,4 млрд злотых с поставками до 2027 года. Первоначальный заказ на 70 единиц стоимостью 1,7 миллиарда был подписан в том же году. В рамках этого соглашения 21-я бригада подгальских стрелков получила, начиная с декабря 2023 года, первые пять машин «Росомаха» с новой системой, за которыми последовали дополнительные партии в 2024 и 2025 годах. Вторая партия из 58 машин поступит в войска в период с 2026 по 2027 год.

В декабре 2024 года был размещен третий заказ на 80 машин в удлиненной амфибийной версии «Росомаха Лонг» с поставками, запланированными на 2027 год. По словам Адама Бартошевича, вице-президента WB Group, текущий объем производства составляет пять башен в месяц, при наличии возможности увеличить этот показатель втрое при необходимости. Он отмечает, что на сегодня WB Group является единственным европейским производителем, выпускающим такое количество современных дистанционно управляемых боевых модулей.

Сочетание шасси «Росомаха» и модуля ZSSW-30 значительно повышает возможности огневой поддержки и мобильности механизированных подразделений. Благодаря панорамной оптике, системе стабилизации и ракетам большой дальности машина способна уничтожать бронированные цели до их визуального обнаружения противником.

Высокая подвижность и модульность платформы облегчают ведение маневренных действий, особенно в сложном рельефе. Интеграция общих цифровых систем между бронетехникой, командными пунктами и тактическими беспилотниками повышает оперативность применения огневых средств и сокращает время между обнаружением цели и ее поражением.

Эти поставки отражают намерение Варшавы наращивать боеготовность своих сухопутных сил. БМП «Росомаха» с модулями ZSSW-30 встраиваются в общую систему вооружений, включающую танки K2, САУ «Краб» и зенитные ракетные комплексы «Нарев». Что усиливает позиции Польши на восточном фланге НАТО и не может не беспокоить Россию. Впрочем, повторим, богатый опыт российских военных по уничтожению Rosomak и «Крабов» в зоне СВО не сулит пшекам ничего хорошего в случае эскалации конфликта с нашей страной коллективным Западом.