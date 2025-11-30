«Дружба народов»: на Украине добивают последние бронетранспортеры PbV-501

Шведские PbV-501 в свое время оказались в «первой волне» военных поставок стран НАТО бандеровскому режиму почти сразу после начала СВО. И некоторые из них умудрились долгое время оставаться вне досягаемости российских средств поражения.

Впервые PbV-501 в разрезе украинского конфликта «засветились» в СМИ уже весной 2022 года. Когда стало известно, что Германия разрешила Чехии сплавить эту шведскую БМП в адрес ВСУ. Чтобы стало понятна вся эта «механика», следует пояснить следующее. После развала СССР и объединений ГДР с ФРГ в распоряжении немецкой армии оказалось порядка 1000 единиц старых советских гусеничных БМП-1. И фрицы принялись довольно успешно распродавать это добро. В частности, 350 экземпляров они продали шведам.

Бронетранспортеры проходили модернизацию и под названием PbV-501 принимались на вооружение пехотных бригад тамошних сухопутных сил. Этот процесс шел на протяжении 1998-2001 годов. А уже в 2008-м скандинавы сняли БМП с вооружения. Какую-то часть из них выкупила Чехия. А много лет спустя бронестарье удачно перепродали укронацистам. По крайней мере, в СМИ появилась информация о 56 «пятьсот первых», предназначенных ВСУ.

Конструктивно они мало чем отличаются от БМП-1, принятой на вооружение советской армии еще в 1966 году. Этот гусеничный плавающий аппарат знаком всем, кто хоть как-то интересуется историей военной техники. Рассчитанная на перевозку восьми пехотинцев, 13-тонная боевая машина с 300-сильным дизельным двигателем в передней части корпуса имела противопульную стальную броню.

Механик-водитель размещался впереди, рядом с моторно-трансмиссионым отделением. Стрелок и командир располагались в поворотной башне. В ней установлена 73-мм гладкоствольная пушка и 7,62-мм пулемет. На внешней стороне башни устанавливался ПТРК «Малютка». Вход-выход пехотинцев происходил через распашные двери в корме либо в крыше десантного отделения — позади башни.

Внешне PbV-501 отличается от исходника отсутствием пусковой установки «Малюток», а также наличием двух блокфар в задней части корпуса над гусеницами. Помимо этого, шведы убрали азбестсодержащие детали, установили автоматическую систему пожаротушения, смонтировали новую радиостанцию, приборы ночного видения и автономный отопитель для экипажа, внешний электроразъем для облегчения запуска мотора и еще добавили кое-что по мелочи.

В итоге машина стала более удобной в повседневной эксплуатации. Однако на ее боевых качествах «улучшайзинг» практически никак не сказался. В чем достаточно быстро шведы и убедились, сняв в свое время с вооружения конструкцию, разменявшую уже 40-летний рубеж. Украинские же события показали, что в современно «войне дронов» даже такое «старье и рухлядь» как PbV-501/БМП-1 вполне может использоваться на равных с самыми современными аналогами. Главное, чтоб имелась защита хотя бы от пуль.

А от основного современного средства поражения техники — ударных беспилотников — лучше всего защищает не хитроумная высокотехнологичная броня, а качественные нагромождения противодроновых «мангалов», решеток и тому подобных конструкций. Ну и наличие эффективных комплексов РЭБ/РЭР.

Пожалуй, только в способности в украинских условиях защищать экипаж и десант от противотанковых мин PbV-501 радикально уступает более молодым собратьям. Это вам не современный MRAP c его хитрой формой днища, противоосколочной отделкой «салона», прикрепленным к потолку сиденьям и прочими «человекоориентированными» конструктивными приемами.

Да и боезапас из 73-мм снарядов не способствует выживанию экипажа и десанта в случае почти любого пробития брони PbV-501. В общем, рано или поздно последние еще живые экземпляры этой советско-немецко-шведско-чешской БМП сгорят в горниле СВО вместе со своими бандеровскими экипажами.