На момент начала украинских событий оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У» был единственным оружием такого типа в распоряжении бандеровцев. Лишь спустя какое-то время НАТО наладил поставки своих ОТРК семейства HIMARS в адрес ВСУ. На данный же момент все хохлятские «Точка-У» либо уничтожены, либо полностью лишены боекомплекта.

К началу 2022-го «страна 404» располагала 40 пусковыми установками «Точка-У» и неустановленным количеством ракет к ним, хотя в специализированных изданиях говорят о примерно 800 шт. Все это досталось «незаметной» от развалившейся советской армии. Однако еще до начала СВО в украинских арсеналах произошло несколько мощнейших пожаров. А в первые дни конфликта российские войска ликвидировали довольно большое количество складов с вооружением и боеприпасами ВСУ. Но, судя по всему, далеко не все.

В оном из официальных сообщения российского Миноброны в апреле 2022-го говорилось, что из общего числа хохлятских «Точек-У» на тот момент удалось уничтожить лишь восемь штук. Видимо, и какое-то количество боеприпасов к ним бандеровцы сумели вывести из-под нашего удара. А потом какое-то время они пуляли по нам ракетами с фугасными и кассетными боеголовками. Еще слава Богу, что при развале СССР у укронацистов отобрали все ядерное оружие: ведь ракеты комплекса «Точка-У» могли нести ядерные боеголовки мощностью 10-100 килотонн!

Но даже без них ВСУ отчасти удавалось гадить российским военным ‑ исключительно благодаря американским разведданным. Если бы не эта информация, бандеровцам оставалось бы лупить «Точками» наугад по крупным заранее известным целям: населенным пунктам, аэродромам и гарнизонам.

Фото globallookpress.com

Проектирование ОТРК «Точка» началось в 1968 году. Через пять лет началось его серийное производство. Официально на вооружение Советской Армии комплекс был принят в 1976-м. Прошел несколько модернизаций. В 1989-м на вооружение приняли последнее поколение этого ракетного комплекса — «Точка-У» или SS-21 «Scarab» по натовской классификации.

Комплекс состоит из самоходных пусковых установок на колесном шасси, транспортно-заряжающих машин (на две ракеты в каждой) и ряда других ТС обеспечения. Пусковые построены на трехосном полноприводном шасси БАЗ-5921 с трехсотсильным V6 рабочим объемом почти в 16 литров. Габариты пусковой установки — 9485х2782х2373 мм. Масса с ракетой — порядка 18 тонн. Колеса передней и третьей оси управляемые. Максимальна скорость по шоссе — 70 км/ч. Эта боевая машина — плавающая. Перемещается по воде с помощью двух водометов с максимально возможной скоростью 8 км/ч. Экипаж — три человека: водитель, командир и оператор ракетного комплекса.

Подготовка к пуску ракеты максимально (для своего времени) автоматизирована. Комплекс сам «привязывается» к координатам точки старта и цели, рассчитывая полетное задание для ракеты. Максимум через 20 минут с момента остановки пусковая установка готова к стрельбе. Причем ракета поднимается в стартовое положение (78° к горизонтали) не ранее чем за 15 секунд до момента пуска. Через 1,5 минуты после него отстрелявшаяся машина уже может двигаться с места. Что снижает вероятность получить «ответку» от противника. Перезарядка с помощью транспортно-заряжающей машины комплекса возможен в любых условиях менее чем за 20 минут.

Ракета «Точки-У» — одноступенчатая стартовой массой 2010 кг. Неотделяемая осколочно-фугасная боевая часть весит 482 кг. Из них на взрывчатое вещество ТГ20 (смесь тротила и гексогена) приходится 162 кг. Для максимального поражающего эффекта срабатывание такой БЧ происходит на высоте 15-20 метров.

Фото globallookpress.com

Кроме того, на финальном участке траектории ракета доворачивает таким образом, чтобы в момент подрыва располагаться практически перпендикулярно поверхности земли. Любопытно, но в конструкции датчика высоты, по команде которого срабатывает взрыватель, использовались два объектива от фотоаппарата «Зенит»!

Один фокусировал пучок света, направляемого вперед по курсу ракеты, а через второй отраженный от поверхности земли свет попадал на фотоэлемент. Как только интенсивность светового потока на нем достигала определенного уровня, происходил взрыв осколочно-фугасной БЧ. Кассетная боевая часть срабатывала на большей высоте ‑ чтобы закидать суббоеприпасами максимальную площадь. Поэтому в ней использовался не оптический, а радиовысотомер. Минимальная дальность стрельбы «Точки-У» равна 15 км, максимальная — 120. Полетное время при стрельбе на максимальное расстояние ‑ 163 секунды.

Надо сказать, что «Точка-У» ‑ оружие не особо точное. Например, при расстоянии до цели в 35 км допускалось отклонение ракеты от точки прицеливания на 165 метров в любую сторону. А для цели в 70 км нормальным было отклонение вплоть до 235 метров. У «Точки» образца 1976-го года точность еще меньше. Что косвенно указывает на ее основное предназначение в качестве носителя тактического ядерного оружия. Для него «плюс-минус километр» особой роли не играет.

Однако даже со столь невысокими по нынешним временам показателями «Точка-У» оставалась довольно неприятным для противника оружием. В основном за счет достаточно мощной боевой части, позволяющей наносить урон на большой площади. Для осколочно-фугасной БЧ она составляет порядка двух гектаров (эквивалентно площади 100х200 метров), а для кассетной БЧ — до семи гектаров (350х200 метров).

Фото globallookpress.com

Баллистические ракеты ОТРК — довольно сложные для перехвата цели хотя бы потому, что у них небольшое подлетное время, исчисляемое десятками секунд (расстояния-то небольшие, «тактические»), за которое зенитчикам надо успеть отреагировать на угрозу.

Но как бы то ни было, но к 2023 году запасы ракет для «Точек-У» у ВСУ иссякли. Как свои собственные, так и (вероятно) поставленные со складов бывших соцстран. Брать новые бандеровцам было неоткуда, поскольку их в свое время выпускал исключительно завод в удмуртском Воткинске. Это обстоятельство превратило оставшиеся у хохла «Точки-У» в бесполезный самоходный металлолом.