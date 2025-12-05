«Ланцет» против «Вампира»: русский беспилотник уничтожил на Украине натовскую ЗРК

Кадры уничтожения очередной военной железяки ВСУ всегда радуют глаз. На этот раз в полыхающий костер превратилась пусковая установка ЗРК Vampire с многоцелевыми ракетами APKWS на шасси пожилого грузовика DAF.

Где-то в Сумской области российский дрон-камикадзе «Ланцет» красиво уничтожил ЗРК Vampire, смонтированный на шасси полноприводного военного грузовика Leyland DAF 45.150. Кадры этого эпизода СВО, снятые камерой разведывательного беспилотника, распространило российское Минобороны.

ЗРК Vampire делает американская компания L3Harris Technologie, входящая в транснациональный оружейный конгломерат BAE Systems. Установка состоит из оптоэлектронного блока наведения и компактной (как правило, на четыре ракеты) пусковой установки ракет типа APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System — «передовая система высокоточного оружия»).

Комплекс Vampire представляет собой небольшую ЗРК ближнего радиуса действия, который можно монтировать даже на гражданский пикап, не говоря уже о более крупных ТС, судах или стационарной установке. Основной боеприпас, используемый «Вампиром» — ракета APKWS. Это модернизированная неуправляемая 70-мм ракета Hydra 70, изначально предназначенная для применения с вертолетов.

Фото arnolddefense.com

Запасы старых «Гидр» у армий НАТО изрядные, «выкидывать жалко». И их придумали превратить в управляемое оружие, оснастив четырьмя датчиками, принимающими лазерное излучение, отраженное от цели.

Ориентируясь на информацию от датчиков, система управления рулями направляет ракету на цель. «Подсветка» объекта атаки лазерным излучением осуществляется оператором «Вампира» с земли. Длина изделия — 2,1 м, стартовая масса -16 кг, вес боевой части — менее 3 кг. Скорость полета — около 400 м/с. Дальность стрельбы — до 5 км.

В рассматриваемом нами эпизоде участвовал ЗРК Vampire, установленный на платформу Leyland DAF 45.150. Это полноприводное двухосное шасси с габаритами 7770х2500х3450 мм 1990-х годов использовалось британскими войсками для стандартных армейских нужд — перевозки имущества, боеприпасов и личного состава.

Грузоподъемность машины — 4,2 тонны или 20 человек личного состава в варианте тентованного бортового грузовика. Кабина — трехместная. В ее крыше предусмотрен люк с креплением под установку пулеметной турели. В переднем бампере смонтирована лебедка с тяговым усилием в 5 тонн — на валу отбора мощности двигателя. В качестве такового используется 5,9-литровый турбодизель Cummins производительностью 145 л.с. В полноприводной трансмиссии стоит 5-ступенчатая МКП Turner Spicer T5-350.

Точно известно, что около полутора десятков таких машин еще в самом начале украинских событий бандеровские волонтеры закупили для ВСУ в Британии. Об официальных поставках такой техники с Туманного Альбиона укронацистам в открытых источниках нет. Хотя они почти наверняка были: как не подкинуть «стране 404» еще и грузовичков — помимо самоходных гаубиц, бронемашин и танков «Челленджер 2».

Фото mycity-military.com

Хохлы приспособились применять ЗРК Vampire с ракетами APKWS по российским крылатым ракетам и беспилотникам типа «Герань». Уничтоженная «Ланцетом» установка в кузове грузовика находилась примерно в 47 км от линии фронта, в достаточно глубоком тылу.

Видимо, ее разместили на одном из предполагаемых маршрутов полетов наших ракет и беспилотников — в ожидании очередного удара по хохлятской военной инфраструктуре.

Но тут прилетел «Ланцет» и внес в свои коррективы в систему бандеровской ПВО. И это здорово. Глядишь — и дополнительная пара-тройка «Гераней» успешно доберется до своих целей в глубине вражеской обороны и устроит там красивый «бадабум»!