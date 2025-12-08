Дорога смерти: итальянский армейский «пикап» уничтожен на Донбассе

Легкий армейский бронеавтомобиль итальянского происхождения «сгорел на работе». Судя по фото, распространившегося в соцсетях, он стал очередной жертвой российских дронов-камикадзе. А ведь когда-то Iveco 65E19WM чуть было не оказался на вооружении российской армии!

Запечатленный на фото «итальянец» в компании еще нескольких разбитых и обгорелых боевых машин ВСУ стал, скорее всего, очередной мишенью для российского FPV-дрона. Подобные скопления горелой украинской техники где-то посреди разбитого проселка случаются именно по такой причине.

Первая машина может, например, подорваться на мине и перегородить проезд. А другие ТС, что едут по этому же маршруту, позднее вынуждены ее объезжать, сбрасывая скорость, что сильно облегчает задачу операторам дронов-камикадзе противника. Так, одна за одной, растет где-то в полях очередное маленькое кладбище бронетехники до тех пор, пока не окажется на освобожденной от хохла территории.

Сам по себе Iveco 65E19WM примечателен (как модель бронетехники) в том числе и тем, что в свое время российское Минобороны всерьез рассматривало его в качестве кандидата для принятия на вооружение в качестве легкого транспорта для различных спецподразделений. Он считался альтернативой отечественному «Тигру».

Эта история 2007-2012 годов, когда Iveco Defence Vehicles под названием «Рысь» проходил войсковые испытания. Однако по ряду причин его судьба в России не задалась. Зато на родине, а также в Австрии и Бельгии «псевдорысь» была в вое время принята на вооружение.

Собственно говоря, подбитая на Донбассе машина и была, скорее всего, отгружена ВСУ бельгийцами. Как минимум 80 единиц таких броневиков осенью 2023 года попали в «страну 404» именно со складов хранения бельгийских ВС. А годом ранее итальянская армия отправила на Украину 90 списанных Iveco 65E19WM.

В свое время с бельгийскими машинами случился изрядный конфуз. В 2005-м Бельгия закупила у Iveco Defence Vehicles около 450 таких авто в комплектации LMV. И затем часть из них модернизировали по своему усмотрению: навесили дополнительной брони, оборудовали тяжелыми боевыми модулями на крыше.

Однако 120 экземпляров такого издевательства не выдержали и ответили трещинами в элементах шасси в крыше бронекапсулы. Предъявлять претензии производителю было бесполезно. И поврежденные единицы отправили на хранение.

Да и вообще, бельгийская армия планировала вовсе избавиться от итальянских броневиков уже к 2026 году. А тут подвернулся Зеленский с его просьбами о военной помощи. Так и поехали неудачные «ивеки» воевать за бандеровцев.

Формально этот броневик, выпускаемы с 2001 года, можно отнести к классу пикапов с двумя рядами сидений. Габариты машины — 4,8х2х2 метра. Колесная база — 3,23 метра. Снаряженная масса — 4,7 тонн. Максимальная грузоподъемность — 2,3 тонны.

Под капотом размещен четырехцилиндровый 30литровый турбодизель мощностью 190 л.с. — как на микроавтобусах и городских грузовичках семейства Iveco Daily. Трансмиссия — с постоянным приводом 4х4 и 6-ступенчатым автоматом. Максимальная скорость по шоссе — 130 км/ч.

Конструктивная фишка тут — кабина экипажа, представляющая собой отдельную бронекапсулу. Ее устанавливают на шасси между моторным отсеком и небольшим кузовом сзади. Пять человек экипажа, размещаемые на двух рядах сидений (как в гражданских пикапах), защищены от пуль стрелкового оружия, а также от подрыва до 6 кг взрывчатки под днищем «итальянца».

По центру крыши бронекапсулы над задним рядом сидений предусмотрен люк с поворотным погоном, приспособленный для установки пулемета (калибром либо 7,62 либо 12,5 мм). Для защиты пулеметчика здесь монтируются бронещитки по кругу.

Таким образом, перед нами типичный маленький MRAP — защищенная от мин машина для перевозки личного состава и какого-то количества припасов в кузове. По факту предназначенная для полицейских операций. Что, впрочем, никогда не останавливало хохла от эксплуатации техники такого рода в прифронтовой логистике наравне с массой гражданских пикапов и микроавтобусов.