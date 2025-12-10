Минобороны Великобритании отчиталось об отправке бандеровцам всех имевшихся в его распоряжении пожилых бронемашин типа CVR(T). В общей сложности хохол получил от бриттов 168 единиц такой техники.

Это только кажется, что такое количество легких гусеничных боевых машин из Великобритании — это не очень много. Во-первых, то была не разовая поставка, а периодические «посылочки» в адрес ВСУ. Во-вторых, как минимум не меньше этого старья укронацистам сплавили латыши. «Государство победившего шпрота» чуть менее чем 15 лет назад закупило у королевских ВС порядка 200 CVR(T)! Которые уже тогда британцам были абсолютно не нужны в силу полнейшего морального устаревания.

А за время украинских событий латвийское государство-лимитроф сплавило майданутым скакунам как минимум несколько эшелонов CVR(T) под видом военной (и не безвозмездной!) помощи. Скорее всего — все, доставшееся от англичан. Последние, кстати, наштамповали в общей сложности 1863 единиц такой техники в разном исполнении. Производство было свернуто в 1986 году.

Броневики типа CVR(T) на текущий момент можно характеризовать лишь словами: «даром никому не нужны». Хотя, справедливости ради, заметим, что хохлу сейчас сойдет вообще все, что угодно. Лишь бы могло более-менее двигаться по пересеченной местности. С техникой у бандеровцев нынче откровенный швах.

Следует иметь в виду, что CVR(T) — «боевая машина разведки (гусеничная) — это не какой-то конкретный гусеничный БТР. Это семейство техники, выполненное на общей базе. Собственно функции БТР (то есть транспортера пехоты на поле боя) в нем выполняет лишь модель под названием FV103 Spartan.

Модификация под названием FV101 Scorpion отвечала за огневую поддержку пехоты. Разведывательные же функции лежат на FV107 Scimitar. «Скорая помощь» ‑ FV104 Samaritan. Начальство разъезжает (точнее — разъезжало) на командно-штабном FV105 Sultan. Ну и эвакуатор ‑ FV106 Samson.

Все члены этого «рода» — уже сильно преклонных лет. Проектировать их начали еще в середине 1960-х силами британской компании Alvis. Официально на вооружение линейку CVR(T) приняли в 1970-м, то есть 55 лет назад.

Первым делом британская армия обзавелась Scorpion и Scimitar. FV101 Scorpion оснащен 76-мм пушкой, размещенной в поворотной башне. Кстати сказать: башенные установки у всех CVR(T) расположены на крыше кормовой части машины: по той же компоновочной схеме, что и у гусеничных гаубичных САУ. У FV107 Scimitar вместо 76-мм орудия в башне размещена 30-мм автопушка, спаренная с 7,62-мм пулеметом. Корпуса практически всех CVR(T) за исключением командно-штабного и санитарного исполнения имеют габариты 4794х2235х2102 мм. Боевой вес — порядка восьми тонн (в зависимости от модификации).

Первые партии CVR(T) оснащались 4,2-литровым 195-сильным карбюраторным V6 модели J.60 от Jaguar. Его «гражданский» вариант развивал 260 л.с. Уже после завершения выпуска семейства — начиная с 1998 года ‑ большую часть парка постепенно начали переоснащать рядными 6-цилиндровыми дизельным Cummins BTA 5,9 мощностью 125 л.с.

Бронирование тут — как у среднестатистической легкой БМП или БТР. Корпус сварен из алюминиевых пластин толщиной 10-20 мм: в передней проекции потолще, а по бокам и сзади — потоньше. Считается, что в лоб CVR(T) выдерживают попадание пули 14,5-мм пулемета. Сзади и с боков экипаж может рассчитывать на защиту разве что от легкого стрелкового оружия. Наезд же на противотанковую мину для машины практически фатален. Как и попадание любого снаряда калибра от 20-мм и выше. Не говоря уже о специализированных противотанковых боеприпасах.

Экипаж Scorpion и Scimitar состоит из трех человек. Механик водитель размещен в передней левой части корпуса рядом с моторно-трансмиссионным отделением. Наводчик-командир машины и заряжающий 76-мм пушки обитают в башне. У Scorpionа все так же. Только командир машины не совмещает функции стрелка: с автоматическим 30-мм орудием его наводчик управляется самостоятельно.

Убогий член убогого семейства CVR(T) — БТР «на минималках» FV103 Spartan. Он вооружен лишь турелью с 7,62-мм пулеметом на крыше. В экипаж, помимо мехвода, входят командир и стрелок-пулеметчик. За их спинами в миниатюрном кормовом десантном отсеке могут разместиться всего четверо пехотинцев.

«Скорая помощь» FV104 Samaritan вообще безоружна. Ее экипаж: механик водитель и два медика, один из которых ‑ командир машины, рассчитанной на транспортировку четырех раненных. КШМ FV105 Sultan предназначен для обеспечения мобильности 3-4 офицеров и радиста.

Что касается Samaritan и Sultan, то хохол, как правило, переоборудует такие специализированные броневики в обычные бронетранспортеры — для перевозки своего пушечного мяса в один конец, на передовую. А эвакуационные способности БРЭМ Samson, по большому счету ограничиваются узким кругом представителей семейства CVR(T). Легкая машина с не особо мощным двигателем — тот еще спасатель на поле боя.

То есть, по большому счету, ничего нового для хохла и для нас не произошло. Просто британцы рассказали об очередном и уже иссякшим источнике древней бронетехники для ВСУ. Через какое-то время и ее тоже уничтожат российские дроны, мины и артиллерия. Аминь!