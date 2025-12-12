«Полигон Хохляндия»: На Украине засветилась новейшая зенитка на четырехосном шасси

Эта совсем свеженькая система ПВО — детище британской компании MSI-Defence Systems. Впервые ее показали публике на специализированной выставке DSEI-2022 в Лондоне. А уже осенью 2023-го стало известно о панах изготовить партию таких артустановок для Украины. И вот теперь по тг-каналам пошла гулять чуть ли ни первая фотография этого зенитно-артиллерийского комплекса на службе ВСУ.

В Terrahawk Paladin любопытна в первую очередь концепция. Это зенитный комплекс из серии «все свое вожу с собой». Тут на одной платформе размещены и орудие (30-мм артавтомат Маrk 44 Bushmaster 2), и станция обнаружения целей с радаром кругового обзора и оптическими датчиками, модуль управления и дизель-генератор для обеспечения автономного электропитания системы.

Оператор всего этого хозяйства располагается отдельно. Поддон-платформа перевозится с места на место на тяжелом грузовом шасси. Погрузка/разгрузка — либо с помощью системы типа «мультилифт», смонтированной на самом грузовом шасси, либо с помощью автокрана.

Фото msi-defencesystemsus.com

В теории, транспортер привозит платформу с «Паладином» на позицию и сгружает ее на землю. Пара солдат-операторов запускает комплекс, поднимает мачту с антенной радара и оптоэлектронными датчиками. Управляют всем этим хозяйством дистанционно — по проводам с пары выносных пультов с расстояния до 100 метров.

Возможна также интеграция комплекса в сеть противовоздушной обороны, что повышает его возможности обнаружения целей. РЛС зенитного комплекса может обнаружить крупную воздушную цель на расстоянии до 30 км. Низколетящий вертолет она «увидит» на дальности не более 10 км. Малоразмерный беспилотник — максимум на 3 километрах.

Дистанционно-управляемый артиллерийский модуль позволяет устанавливать натовские автоматические пушки разного типа и калибра — вплоть до 40 мм. Хохлам отгрузили вариант с 30-мм «Бушмастером» от Northrop Grumman. Он «питается» от двух лент, которые можно снарядить боеприпасами разных типов. В том числе со снарядами дистанционного подрыва: орудие оснащено бесконтактным программатором. Скорострельность ограничена 200 выстрелами в минуту. Пушка в состоянии поражать цель на расстоянии до 3 километров.

Хохол использует Terrahawk Paladin преимущественно для защиты своих объектов от наши ударных беспилотников и крылатых ракет, устраивая позиции на предполагаемых маршрутах полета или в непосредственной близости от защищаемой точки. Теоретически, этот зенитный комплекс представляется достаточно эффективной системой.

Однако странно, что его сделали сгружаемым на грунт. С одной стороны, это позволяет разместить его в любом удобном месте. А с другой — делает уязвимым к поражению теми же управляемыми «Геранями». Быстро сменить позицию Terrahawk Paladin не в состоянии, поскольку лишен собственного шасси. И после первых же выстрелов пушки по пролетающей цели оператор очередного российского дрона-камикадзе может навестись уже по самому зенитному комплексу.

Фото msi-defencesystemsus.com

Нельзя, разумеется, исключать, что хохлы палят из «Паладина» прямо из грузовиков, без разгрузки на землю. Но это рискованно: мачта с радаром и «оптикой» в рабочем положении существенно повысит центр тяжести всей системы «шасси-зенитка».

А отдача от выстрелов 30-мм автопушки вполне может завалить все это хозяйство на бок, даже если речь идет о таком крупном и тяжелом шасси как четырехосный MAN HX от Rheinmetall MAN Military Vehicles.

Его собственная масса — 27 тонн. Габариты — 9,46х2,55х4,16 метра. Шасси машины бескапотное, полноприводное, с двумя передними управляемыми осями. Двигатель ‑ дизельный 17-литровый V8 мощностью 680 л.с. В КП применен 12-ступенчатый «автомат». Машина может разгоняться по шоссе почти до 90 км/ч. Кабина у грузовика четырехместная, бронированная. Держит выстрел пулей натовского калибра 7,62х51 мм.

Сколько именно Terrahawk Paladin изначально оказалось на вооружении ВСУ сказать сложно: эта информация не просачивалась в СМИ. Но вряд ли более пары десятков. Однако известно, что в последнее время хохлятские зенитчики сбивают все меньше и меньше российских дронов-камикадзе и крылатых ракет.

Это означает, что зенитных комплексов ближнего радиуса действия у бандеровцев становится все меньше. По тем или иным причинам. Скорее всего, и «Паладинов» потихоньку «выносят» одного за другим. Туда им и дорога...