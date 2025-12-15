Попользовались и хорош: у ВСУ отобрали редкий немецкий танк

Bergepanzer 2 — бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ), стоящая на вооружении бундесвера. За время украинского конфликта несколько таких инженерных танков оказалось у хохла среди прочей бронетехники НАТО. Но их «поголовье» в рядах бандеровских войск неуклонно падает. А стремительное наступление русской армии заставляет укровояк просто бросать их, оставляя их качестве трофеев победителям. «Пленение» одного из таких образчиков западной техники стала хорошим поводом рассказать, что же это за «зверь» такой...

БРЭМ Bergepanzer 2, сокращенно BpZ 2, разрабатывалась в 1960-х годах на базе основного танка Leopard 1. Была принята на вооружение в 1966 году. В первой половине 1970-х прошла модернизацию, существенно повысившую ее эффективность. На вооружении бундесвера к началу украинского конфликта официально находилось 95 BpZ 2. В прессе сообщалось об отгрузке хохлу 15 из них. Возможно, что позднее в зону СВО отправилось еще какое-то количество эвакуаторов. Но публику об этом никто уже не информировал.

Bergepanzer 2 позаимствовал у Leopard 1 порядка 75% деталей конструкции. По крайней мере корпус, ходовая часть и силовые агрегаты у них идентичные, что здорово облегчает совместную эксплуатацию обеих машин. А в распоряжении ВСУ, напомним, имеется довольно много стареньких «Леопардов» и зенитных установок Gepard на том же шасси. Однако это означает, что броня корпуса Bergepanzer 2 так же слаба, как и у танка-исходника: не более 70 мм в передней части корпуса и до 35 мм — по бортам.

То есть в лобовой проекции БРЭМ может уверенно выдержать выстрел разве что из 30-мм автоматической пушки. Борт, скорее всего, не устоит даже перед крупнокалиберным пулеметом. А уж специализированные противотанковые средства играючи справляются с эвакуатором с любого ракурса. Зная об этом, укронацисты обвешивают свои «Бергпанцеры» плитками динамической защиты. Что общую картину особо не улучшает.

Bergepanzer 2 — 40-тонная машина с 830-сильным дизелем MTU MB 838, размещенным в корме. Он обеспечивает эвакуатору до 62 км/ч максимальной скорости при движении по ровной дороге. Вместо танковой башни корпус тут оснащен невысокой рубкой-надстройкой в передней части, на которой размещается всевозможное оборудование.

Сзади, над моторным отсеком, имеется грузовая площадка: на ней штатно перевозится запасной танковый двигатель в сборе с КП — для оперативной замены в полевых условиях. Справа от рубки на крыше корпуса стоит подъемный кран. В походном положении его стрела укладывается вдоль корпуса. Максимальна грузоподъемность (в зависимости от условий) — 25 тонн. Для повышения устойчивости при работе крана на кормовой плите машины имеется гидроупор, опускаемый на грунт в случае необходимости.

В передней части корпуса размещена лебедка с тяговым усилием до 35 тонн. Трос с нее подается наружу через «окно» в лобовой части. Максимальная скорость подачи троса — 75 метров в минуту. Предусмотрен и бульдозерный отвал, требующийся преимущественно для обеспечения надежного упора в грунт в процессе спасения застрявшей техники.

Ну и для самоокапывания его тоже можно применять. Экипаж (четыре человека) имеет возможность управлять всеми механизмами, не выходя из машины. Разве что для крепления троса к буксируемой технике такеллажнику все-таки приходится покидать относительную безопасность бронекорпуса.

Фото worlddefencenews.blogspot.com

Основной задачей Bergepanzer 2 на Украине натовцы видели работу с самоходками — зениткой Gepard и гаубицей PzH 2000. Масса последней — порядка 47 тонн. Для эвакуации гораздо более тяжелых танков Leopard 2 и Abrams M1 силенок у Bergepanzer 2 категорически недостаточно. На более позднем этапе, когда ВСУ начали получать от Запада расконсервированные старинные танки Leopard 1, перед «Бергпанцером 2» вроде как возник новый фронт работ.

Однако, как показывает практика, отправлять в самоубийственные атаки на российские порядки слабо бронированных немецких «пенсионеров» никто не собирается. Следовательно, и эвакуировать с передовой особо некого. Эту технику используют сейчас разве что для стрельбы с закрытых позиций, не приближаясь к линии боевого соприкосновения.

Но такая тактика означает, что танк находится под постоянной угрозой стать жертвой дрона-камикадзе. На обнаруженную цель, как правило, отправляют один за другим несколько дронов — пока не дотюкают бронированную жертву до состояния «сгорел до тла». А поскольку закопченый остов эвакуировать нет никакого смысла, то и танковый эвакуатор уже особо востребован...