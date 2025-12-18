В ходе боев за городок Гуляйполе, российские дроны-камикадзе «заклевали» чудом сохранившийся до сих пор в ВСУ словенский танк Т-55S. Древняя боевая машина пережила так называемую холодную войну, но «не вывезла» реалий украинского конфликта.

Практика показывает, что увидеть подбитый Т-55S — задача не из простых. На текущий момент обнародовано в общей сложности лишь три фото-и видеосвидетельства уничтожения этого танка на Украине. Объяснений тут два. Одно из них связано с крайне малым количеством таких машин не только в арсенале ВСУ, но и вообще в природе.

Т-55S — плод глубокой модернизации словацких (то есть изначально советских) Т-55. После развала Югославии в 1991 году, Словении в наследство досталось около 70 Т-55. Этот массовый основной танк, разработанный в 1960-х в СССР массово стоял на вооружении стран Варшавского договора. В те времена конструкция Т-55 стала апофеозом воплощения в металл конструкторских идей, основанных на опыте Великой отечественной войны.

На вооружение танк был принят в 1958 году. Он получил 100-мм нарезную пушку двухплоскостной стабилизацией. В движение его приводил 12-цилиндровый дизель В-55 мощностью 581 л.с. С ним и с 5-ступенчатой механической КП 36-тонная боевая машина могла развивать до 50 км/ч по ровной дороге. Экипаж состоял из четырех человек: командира, механика водителя, наводчика орудия и заряжающего.

Максимальной толщины броня была применена на лобовой части башни — около 200 мм. Передняя часть корпуса могла похвастаться 100-мм броней. Бока и корма усилены намного слабее. Считается, что Т-55 сочетал хорошую для своего времени защищенность и высокую механическую надежность основных узлов и агрегатов.

Однако в 1990-е даже с гигантскими допущениями Т-55 уже невозможно было считать полноценной боевой единицей. Списывать «старичка» и где-то закупать современные танки словенцам было не по карману. Поэтому они решили сэкономить и модернизировать имеющийся парк «пятьдесят пятых». Изначально хотели подвергнуть «улучшайзингу» 60 единиц, но денег хватило только на 30. Что позволяет назвать получившиеся три десятка Т-55S лимитированной коллекционной серией.

В ходе модернизации «родную» 100-мм пушку заменили на британское 105-мм нарезное орудие L7. Словения вовсю собиралась тогда в НАТО и такая замена позволяла использовать боеприпасы этого натовского калибра. Вспомогательное вооружение — спаренный с орудием 7,62-мм пулемета ПКТ и 12,7-мм крупнокалиберный пулемет ДШК на крыше башни менять не стали.

«Бронестаричка» также оснастили новой системой управления огнем и лазерным дальномером. «Ветеран» обзавелся современными (для середины 1990-х) системами связи и навигации. А командир получил возможность дублировать функции наводчика. К тыловой части башни приделали дополнительный короб для хранения имущества.

Защиту улучшили путем обвешивания передней части корпуса и башни пластинами динамической брони. Нижнюю часть корпуса и ходовую прикрыли 10-миллиметровыми бортовыми экранами из армированной стальной сеткой резины. Также появились дополнительные поддерживающие катки, а сами гусеницы обрезинили — чтобы меньше портили асфальт. Мотор оставили прежним.

Доработки обернулись увеличением общего веса Т-55S на три тонны по сравнению с «исходником». Потяжелевшая машина потеряла в маневренности. Но реальных проблем это обстоятельство не создало. Поскольку уже в 2006-м все 30 Т-55S были сняты с вооружения и законсервированы. В 2016-м один экземпляр продали неизвестному покупателю, и еще один стал экспонатом военно-исторического парка «Пивка». Остальные 28 Т-55S простояли без дела до 2022 года, когда НАТО принялось накачивать Украину старой советской техникой.

Механизм был следующий. Страна-владелец «советского» бронестарья получала возможность выменять его у Германии на что-нибудь военное-современное. И уже немцы отправляли этот хлам хохлу, предварительно приведя его в порядок. Например, Чехия таким образом обзавелась 14 танками Leopard 2A4 — в обмен на Т-72М1. А Греция вместо 40 некогда купленных у России БМП-1 поимела 40 новеньких немецких БМП Marder 1A3. Словения же отправила все 28 своих М-55S фрицам, получив взамен 45 четырехосных военных грузовиков MAN KAT1.

На Украине словенские «танчики» обвесили «старосоветской» динамической защитой «Контакт-1», обварили противодроновыми решетками и попытались использовать по прямому назначению — в атаках на российские позиции. Однако хохол быстро понял, что Т-55S для этих целей совершенно не подходит хотя бы в силу полного морального устаревания.

Да и комплектующих для обслуживания подобного «чуда» и ремонта его систем практически нет. На самой Украине запчасти для Т-55 не изготавливали, а запасы в странах бывшего Варшавского договора отнюдь не бездонные. А компании, выпускавшие в свое время электронику для Т-55S, на данный момент уже не существуют.

В связи с этим можно предположить, что изрядная доля «коллекционных» Т-55S давно стоит колом где-то по бандеровским тылам, превратившись в доноров запчастей для пока еще живых экземпляров. Последних укронацисты явно берегут: используя преимущественно для стрельбы с закрытых позиций.

По методу: бабахнул раз несколько — и живо прятаться в укрытие, пока не прилетела «ответка» в виде гаубичного залпа или роя дронов-камикадзе. Судя по всему, свежесожженный Т-55S примерно так и был уничтожен. Остальных его собратьев (кого еще не разобрали на запчасти) ожидает аналогичная участь.