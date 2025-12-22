Славянские страны много сделали для вооружения бандеровского режима. Среди прочей бронетехники времен так называемой холодной войны хохлу от них перепала и югославская боевая машина пехоты, концептуально «слизанная» с советской БМП-1.

Медицинский факт: корректируемый 152-мм гаубичный снаряд комплекса «Крснополь» превращает БМП М-80А в кучу с трудом опознаваемого горелого железа. Всего чуть более шести килограммов взрывчатки — и такой катастрофический эффект! Фото с Константиновского направления СВО ‑ тому убедительное подтверждение.

Заметим, что неспециалист вполне может спутать югославскую М-80А с светскими БМП-1 или БМП-2. Это вполне объяснимо, ведь в 1970-е братья-славяне безо всякого стеснения пытались воспроизвести собственный аналог нашей техники. Не от хорошей жизни, но — тем не менее. Дело в том, что хитроумные социалистические югославы в свое время обожали дружить за две противоборствующие команды: коммунистический блок во главе с СССР и ведомое США НАТО.

И когда военные этой балканской страны захотели заиметь БМП-1, им было отказано. Мол, это только для своих, для армий стран-членов Варшавского договора. Юги подумали чуток и решили, что сами с усами: сделают себе собственную бронемашину для транспортировки пехоты. И, взяв за образец советский исходник, приступили. В результате свет увидела БМП М-80 (модернизированная впоследствии до М-80А). Внешне советская и югославская машины очень похожи. Основное отличие — в количестве катков гусеничной ходовой части каждого борта. У наших БМП их шесть, а у югославских — пять.

Корпус М-80 с габаритами 6420х2995х2200мм сварен из катанной броневой стали. То есть чуть короче и чуть выше советского «образца». Боевой вес «югослава» — чуть более 14 тонн. БМП может перемещаться по воде со скоростью до 7 км/ч. В лобовой проекции корпус может защитить экипаж от снарядов калибра 23-мм. С боков и сзади — только от пуль легкого стрелкового оружия.

Компоновочная схема — точь-в-точь как у советских БМП. Двигатель — справа впереди. Рядом с ним — рабочее место мехвода. Командир находился под поворотной башенкой с орудием, а стрелок — в самой башне. Задняя часть отдана под десантное отделение на семь человек с распашными дверками в кормовом бронелисте. В качестве двигателя поначалу использовали 260-сильный дизель от Renault, но позднее сюда начали ставить лицензионный Mercedes OM 403 мощностью 320 л.с.

Первоначальный варианте БМП М-80, принятый на вооружение югославской армии в 1979-м, вооружали 20-мм автоматической пушкой М-55. Это лицензионная копия Hispano-Suiza HSS-804. С ней был спарен 7,62-мм пулемет — тоже лицензионный советский ПКМ. Заметим, что в это время советская армия принимала на вооружение БМП-2 с 30-мм артавтоматом в башне.

Вскоре и до югославов дошло, что вооружение у их национальной БМП — так себе. В итоге боевую машину пехоты вооружили 30-мм автоматом местного производства Zastava M-86, после чего она стала называться М-80А.

В общей сложности на вооружении югославов в свое время стояли около 800 таких аппаратов. После развала этого балканского государства в 1991-м, хорватам досталось порядка сотни БМП. Словении — около 60.

На данный момент известно, что первые отправили хохлу 30 из них, вторые — 35. Сколько на самом деле единиц М-80А оказалось к текущему моменту на Украине — известно только самим контрагентам да, видимо, военным разведчикам разных стран.

Впрочем, это и не особо важно. Поскольку престарелая бронетехника неумолимо перемалывается в жерновах российского наступления. Ее, надо полагать, уже не так-то много и осталось, раз на старенькую БМП не пожалели дорогущего «умного» снаряда типа «Краснополь».