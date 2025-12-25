Инкассация по-бандеровски: очередной сомнительный броневик ВСУ довоевался

Как ни бронируй современную боевую машину, а своего дрона-убийцу она в конце концов встретит. Так и произошло с Tempest 4x4 MPV, которых в свое время было выпущено меньше десятка единиц!

Как этот Tempest 4x4 MPV попал на Украину — сказать сложно. Скорее всего, его выкупили в частном порядке какие-нибудь бандеровские «волонтеры» и пригнали в распоряжение ВСУ. Объявления о продаже таких машин и сейчас можно встретить на специализированных британских сайтах. Там этот броневик позиционируется как хорошо защищенное ТС, которое можно использовать в качестве инкассаторского или для перевозки VIP-персон.

Ценники на Tempest («буря», в переводе с английского) не опускаются ниже $400 000. Возможно, еще и потому, что это некогда военная техника была ы 2022-м выпущена в количестве всего 8 штук компанией Force Protection. С технической точки зрения перед нами так называемый защищенный от мин транспорт, представляющий собой глубокую модернизацию американского бронированного Cougar 4x4 MRAP. Который, в свою очередь, построен на агрегатной базе грузовика Peterbilt 330.

Этот аппарат появился на свет благодаря тому, что британской армии потребовался специализированный транспорт для оснащения саперных подразделений. Но со временем стало понятно, что сей спецавтомобиль особо-то и не нужен. Поскольку личный состав и имущество инженерных подразделений можно перевозить на чем угодно — хоть на обычном грузовике, хоть на стандартном бронированном MRAP, хоть на гусеничной БМП...

Последние, в отличии от Tempest, вооружены пулеметами или даже автоматическими пушками. И могут, в случае чего, прикрыть огнем саперов. А в активе «Темпсета» ‑ одна лишь броня. Хотя, надо признать, достаточно внушительная для MRAP-подобной техники.

Фото modsurplus.co.uk

Габариты броневика — 6350х2700х3020 мм. Снаряженный вес — 15 400 кг, грузоподъемность — 2270 кг. В десантном отсеке в креслах по бортам может находиться 6-8 солдат.

Кузов сварен из листов стальной брони. Дно, как и положено любой бронетехнике с защитой от мин, имеет V-образный профиль. Производителем заявлена его стойкость к подрыву 13 кг взрывчатки под днищем. Это один из самых высоких в мире показателей для техники подобного класса.

Да и бортовая броня у Tempest тоже очень не слабая — считай, как у нормального БТР/БМП. Прочие натовские бронегрузовики класса MRAP могут лишь позавидовать: британская «Буря» способна защитить экипаж от пуль калибром 12,7 мм, выпущенных с любого ракурса. Производитель подчеркивает, что машина по кругу защищена от огня крупнокалиберных пулеметов ДШК, «Утес» или M2 Browning, а также крупнокалиберных снайперских винтовок типа Barrett M82 или российской В-94.

Под капотом тут установлен 6-цилиндровый 7-литровый рядный дизель Caterpillar C7 мощностью 330 л.с. В полноприводной трансмиссии используется 6-ступенчатый «автомат» Allison. Колеса — с системой автоматической подкачки. Два члена экипажа (водитель и командир) размещены в кабине — как на гражданских грузовиках. Для посадки-высадки и их, и пассажиров-солдат используется распашная дверь в корме и пара люков в крыше десантного отделения.

Фото modsurplus.co.uk

Штатного вооружения здесь, как уже говорилось выше, не предусмотрено. Кроме того, срочная эвакуация из машины сильно осложнена фактически единственной дверью в корме. То есть водитель и командир «Темпсета» в случае, скажем, пожара — потенциальные покойники только потому, что не смогут вовремя выбраться.

Собственно говоря, эти соображения и стали, скорее всего, главной причиной списания Tempest 4x4 с армейской службы. Зато в качестве грузовика-инкассатора, когда рядом никто не стреляет из ПТРК, в небе не жужжит дрон-камикадзе, а дорога не нашпигована противотанковыми минами, он бесподобен.

Но не в положении бандеровского солдата дареному коню в зубы смотреть. Что дали, на том и езжай помирать. Уничтоженный под Днепропетровском Tempest 4x4 был, видимо, сначала обездвижен (скорее всего — миной) и брошен экипажем. А потом его сжег российский дрон, залетев в распахнутую дверь пустующей машины. Одним уникальным «инкассатором» меньше.