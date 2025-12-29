Очередной «букет» завял: финский бронированный «цветочек» сгорел на Украине

Сейчас в это трудно поверить, но после Второй мировой воны Финляндия настолько лояльно относилась к СССР, что даже тяжелое вооружение предпочитало закупать не в странах НАТО, а у своего восточного соседа. В частности, в середине 1970-х финны приобрели у нас 74 единицы 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика». Им присвоили обозначение 122 PSH 74 и приняли на вооружение. Позднее Финляндия докупила у Польши еще несколько «Гвоздик», доведя свой арсенал самоходок этого типа до 80 единиц.

Заметим, что гаубицы — далеко не единственный тип советского оружия, долгое время эксплуатировавшийся финской армией. На ее вооружении в свое время стояли зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1» (ITO 96), боевая машина пехоты БМП-1 (BMP-1PS) и ряд других образцов. Но с начала 2000-х финны постепенно стали выводить всю эту технику на хранение, заменяя ее более современными западными одноклассниками.

Но запасы списанного военного «добра» никуда, по большому счету, не делись. И с началом украинских событий финнам подвернулась отличная возможность с выгодой избавиться от старья. В итоге к 2023 году, судя по обрывочным сообщениям в западной прессе, финские 122 PSH 74 (в девичестве 2С1) оказались на Украине.

Надо сказать, что к февралю-2022 у укронацистов хватало и своих «Гвоздик». Более 300 таких самоходок находилось в работоспособном состоянии на вооружении ВСУ после развала СССР. Кроме того, по мере наращивания поставок военной техники из стран НАТО, поляки, болгары и словаки сбагрили в «страну 404» чуть ли не все имевшиеся у них собственные клоны советской САУ. У пшэков она, кстати, именовалась 2S1 Goździk. Их они выпускали самостоятельно. Согласно оценочным данным, порядка 300 только польских «Гоздзтков» отправились в незалежную.

С учетом полученных из Финляндии, Польши, а также от других стран бывшего Варшавского договора «подгонов», количество 2С1 «Гвоздик» и их вариаций на вооружении ВСУ составило в общей сложности не менее чем 800 единиц. Что позволяет считать «цветочную» самоходку одной из наиболее массовых разновидностей бронетехники на вооружении ВСУ за все время конфликта.

Другое дело, что «Гвоздики» во множестве горели, будучи подбитыми российским войсками. Из-за интенсивного использования массово выходили из строя и их орудия, ведь заменять изношенные стволы бандеровцам явно не чем. В общем, к текущему моменту количество этой техники в хохлятском гаубичном «букете» явно упало и расти не собирается. Поскольку натовские спонсоры режима, похоже, уже выгребли со своих складов все советское вооружение, которое там оставалось.

Тем не менее, «гвоздикообразных» еще хватает нашему врагу. Ибо переколошматить сотни активно маскируемых самоходок противника — непростая задача для любой армии. Так что мы еще наверняка не раз и не два увидим в околовоенных телеграм-каналах фото- и видеосвидетельства уничтожения таких гаубиц.

Напомним, что первые 2С1 «Гвоздика» встали на вооружение Советской армии в 1970 году. Самоходку создали в кратчайшие сроки: от начала проектирования до приема в войсках первых партий прошло всего три года. Отчасти это связано с тем, новую боевую машину получили, фактически, путем «скрещивания» отработанной конструкции гусеничного артиллерийского тягача МТ-ЛБ и артиллерийской части буксируемой 122-мм гаубицы Д-30.

Исходное шасси удлинили на один каток. А пушку установили во вращающейся башне на крыше «мотолыги-стрейч». Вот вам и новая самоходная гаубица! Которая, помимо прочего, способна самостоятельно плавать. Габариты 7,26х2,85х2,73 метра при боевой массе в 16 тонн это позволяют. Платой за относительно малый вес стало лишь противопульное бронирование — как у тягача-исходника.

В движение самоходку приводит 300-сильный ярославский дизель. Кстати, на польских Goździk в свое время ставили его копию местного производства. Силовой агрегат размещен в правой передней части корпуса. Слева от него находится механик-водитель. Командир орудия, наводчик и заряжающий размещены в башне и под ней. Заряжание — раздельно-гильзовое. Возимый боекомплект — 40 выстрелов.

По современным меркам дальнобойность орудия «Гвоздики» и, соответственно, 122 Psh74 — так себе: до 15 км стандартным осколочно-фугасным снарядом. В условиях современной «войны дронов», подводить такую самоходку на дистанцию выстрела по цели — почти самоубийство.

И это объяснимо, поскольку массовое применение обеими сторонами конфликта беспилотников превратило полосу шириной в 20-30 км вдоль линии боевого соприкосновения в «мертвую зону». Тем не менее, артиллеристы как-то умудряются воевать и в таких условиях. Вот только получается это не у всех — что и доказала своим печальным примером «финская Гвоздика» 122 Psh74.