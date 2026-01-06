Русские дроны сожгли в свинарнике «лучшую» БМП НАТО

Шведская боевая машина пехоты CV90 до украинского конфликта превозносилась западными военными экспертами чуть ли не как один из лучших в мире представителей своего класса военной техники. Реалии современной войны сбросили многих недавних кумиров с их пьедесталов. Так произошло и с о «шведом».

Если рассматривать боевые характеристики CV90 в отрыве от текущего положения дел на линии боевого соприкосновения на Украине, то с довоенным мнением всевозможных «экспертов» сложно поспорить. CV90 или Combat Vehicle 90 на родине именуют Strf 90 (сокращенно от Stridsfordon 90 — «боевая машина 90»).

Выпуск первого поколения БМП начался в середине 1990-х на производственных мощностях компании Hagglunds. Последняя сейчас входит в британскую военно-промышленную группу BAE Systems. С тех пор БМП прошла множество этапов модернизации, сохранив принципиальную конструкцию.

Ее можно считать классической для гусеничных БМП. Размеры стального бронекорпуса — 6550х3170х2710 мм. Боевой вес «голой», без допбронирования, машины — 23 тонны. В обвесе из композитной, динамической и дополнительной брони, противокомулятивных решеток и прочего она тяжелеет до примерно 35 тонн. С такой собственной массой БМП плавать, разумеется, не в состоянии.

Фото ointres.se

В базовом исполнении CV90 может противостоять лишь бронебойным боеприпасам крупнокалиберного 14,5-мм пулемета. Хотя и с любого ракурса. В полном комплекте навесного бронирования она же переносит обстрел с любого направления уже из 30-мм автоматической пушки.

Классическая компоновка подразумевает размещение двигателя и трансмиссии в передней части корпуса. Здесь используется 14-литровый дизельный V8 модели Saab DS14. Его 550 л.с. достаточно, чтобы разогнать CV90 до 70 км/ч по ровной дороге. Трансмиссия автоматическая: пять ступеней переднего хода и две — заднего.

Мехвод сидит слева от двигателя. За его спиной размещено боевое отделение с полноповоротной башней на крыше. В ней «живут» наводчики и командир. Вооружена шведская БМП автоматическим 40-мм орудием Bofors L40/70В и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. Эта пушка делает CV90, пожалуй, самой тяжеловооруженной БМП в мире. Ее бронебойный снаряд на дистанции в один км пробивает 140-мм стальной брони.

В задней части корпуса — отделение десанта. В нем размещаются до семи человек пехотинцев в полном вооружении. Для их посадки-высадки предназначена аппарель в кормовой пластине CV90. В крыше десантного отсека предусмотрены люки для экстренной эвакуации или ведения огня из личного оружия.

Фото ointres.se

То есть перед нами действительно серьезный аппарат с мощной пушкой, внушительной броней и прекрасной подвижностью на поле боя. Но какие преимущества все это дает в украинских условиях?

Да, собственно, никаких. На недавно опубликованных кадрах с российского дрона-камикадзе видно, как «шведа» обнаруживают в бетонном ангаре, сильно напоминающем старый свинарник, у села Мирнополье Сумской области.

Первый дрон с управлением на оптоволокне аккуратно облетает стоящую CV90, избегая контакта с противодроновыми решетками, и бьет сбоку в корпус в район моторно-трансмиссионного отделения. А картинка со второго дрона демонстрирует нам тот же CV90 с полыхающим двигателем.

Второй беспилотник залетает уже в распахнутую аппарель: видимо. экипаж оставил ее в таком положении, срочно спасая имущество после первого попадания. Камикадзе взрывается уже внутри, в районе боевого отделения БМП. И затем третий(!) российский дрон посещает ангар с уже полностью охваченной огнем CV90.

Вывод: никакая, даже самая совершенная, пассивная бронезащита на сегодняшний день не в состоянии спасти бронетехнику от уничтожения, когда противник направляет на нее несколько ударных беспилотников. Даже если техника эта — «лучшая» БМП НАТО.