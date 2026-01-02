Продвинутая чешская колесная гаубица Dita настолько востребована у бандеровцев, что иметь хотя бы одну такую самоходку хотят, похоже, многие подразделения ВСУ. И никого там не волнует, что даже для самого совершенного орудия сейчас более чем справедливо изречение: «один в поле не воин».

В очередной раз в «телеге» очередного бандеровского подразделения публикнулась фотография чешской САУ Dita. На ней видно, что боевая машина, обвешанная противодроновыми решетками, где-то куда-то героически едет. Не стреляет, не стоит в укрытии, а просто едет. Скорее всего, фото сделали в тылу «просто для контента». Можем объяснить, почему мы так решили.

Dita выпускает чешская компания Excalibur Army. Гаубицы для Украины строятся там на деньги, выделяемые правительством Нидерландов. Известно, что первые девять «Дит» приехали к укронацистам осенью прошлого года. Нидерланды также заявляли о планах заказать по такой же схеме еще шесть самоходных орудий для ВСУ. То есть, в общей сложности можно говорить не более чем о 15 артсистемах в распоряжении хохла. Или о девяти — если дополнительные шесть штук так и не доехали до него до сих пор.

В разное время в сети проскакивали фото- и видеоподтверждения того, что самоходка стоит на вооружении семи подразделений войск хунты, которые и раздербанили между собой все 15 гаубиц, а может и всего девять. То есть, в лучшем случае, на каждую бригаду приходится по паре Dita. Не серьезно. Было хотя бы по 5-10 таких орудий на бригаду — можно чем-то всерьез рассуждать.

Допустим, конечно, что все наличные «Диты» кочуют между вышеупомянутыми хохлятскими формированиями ради контента в соцсетях — дабы создать впечатление (непонятно только ‑ у кого), что у них современной артиллерии — ну просто завались. Но это как-то совсем уж тупо. Даже для тамошней пропаганды.

Фото excaliburarmy.cz

Хотя, в принципе, САУ Dita — вполне годный объект для милитаристской гордости. Поскольку это действительно современная артсистема. Excalibur Army впервые показала ее публике в 2021 году. Принципы компоновки позаимствованы у более ранних образцов чешского гаубицестроения — колесных Dana и Zuzana.

Как и у них, боевой модуль со 155-мм пушкой (длина 45 калибров) в виде полноповоротной башни размещен в середине четырехосного шасси Tatra 8х8. Перед ней — кабина водителя и оператора орудия, оснащенная символической броней, защищающей лишь от пули патрона 7,62х51 с дистанции не более 30 метров.

Позади орудийной башни размещен дизельный V8 объемом 12,7 литра мощностью 407 л.с. КП — десятиступенчатая «механика». Общие габариты самоходки: 13020х3085х3122 мм. Боевой вес — 29 тонн. Максимальная скорость — 90 км/ч.

Боевой модуль полностью автоматизирован. Оператор управляет им либо из кабины, либо с помощью выносного пульта. Dita оснащена дополнительным электрогенератором, позволяющим вести огонь при заглушенном или выведенном из строя основном моторе. Артсистема имеет максимально автоматизированую систему управления огнем.

Благодаря приемнику GPS-сигнала и встроенной инерциальной системе определения координат, «мозги» боевого модуля всегда знают свое местоположение. Достаточно задать аппарату координаты цели, количество и частоту выстрелов. Дальше он все сделае сама: наведется, отстреляется, перезарядится...

Фото excaliburarmy.cz

Впрочем, возможно и ручное наведение. Максимальная дальность стрельбы стандартным натовским 155-мм осколочно-фугасным боеприпасом равно 39 километрам. Активно-реактивным — до 50 км. В полностью автоматизированной боеукладке САУ может находиться до 40 выстрелов раздельного заряжания.

Словом, перед нами перспективная современная боевая машина. И на Украине она, скорее всего, не столько воюет, сколько проходит отладку в реальных боевых условиях, параллельно зарабатывая себе реноме оружия, участвовавшего в настоящей войне высокой интенсивности.

Тяжелой технике, включая гаубицы, в украинском конфликте приходится совсем не сладко. Причем основные проблемы создают не аналогичные системы вооружений противника, а массовое применение беспилотников ‑ ударных и разведывательных — обеими сторонами. Разумеется, гаубичную артиллерию никто по этой причине не собирается отправлять на свалку истории.

Просто служителям «бога войн», даже в кабине высокотехнологично САУ Dita, теперь приходится «ходить да оглядываться»: как бы не прилетело что-то маленькое, жужжащее пластиковыми пропеллерами, с кумулятивным боеприпасом под брюшком...