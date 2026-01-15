Хохлы подопытные: зачем немцы отправляют на Украину суперсовременные БМП

Об этом без обиняков заявили представители компании, подчеркнув, что поскольку «Украина уже накопила боевой опыт, используя смешанный парк западных БМП, это создает полезную основу для оценки того, что можно изменить в Lynx в ближайшей перспективе».
Оценку планируется провести посредством пяти БМП, которые «Рейнметалл», судя по сообщениям западной прессы, намерен поставить «стране 404» уже в начале 2026 года в соответствии с контрактом, заключенным в декабре 2025 года. Финансирует сделку в несколько десятков миллионов евро правительство Германии.
При этом тамошние оружейники рассчитывают, что если машина хохлу «зайдет», от него последуют более крупные заказы, причем с возможной в дальнейшем локализации этой техники на территории уходящего в небытие государства. А пока, повторим, ее будут испытывать под огнем нашей артиллерии и дронов. Хочется верить, что недолго, поскольку аппарат действительно серьезный.
Lynx KF41, впервые показанный широкой публике в 2016-м году, проектировался как тяжелая и перспективная платформа, а не утилитарный транспортер. Его боевая масса достигает 50 тонн, силовая установка — дизель Liebherr на 1155 л. с, агрегатированный с автоматической коробкой передач Allison, что позволяет машине уверенно преодолевать сложный рельеф наравне с основными западными танками.
Экипаж состоит из трех человек, десант — из восьми. Защита — модульная и масштабируемая, соответствующая современным стандартам НАТО по стойкости к баллистическим угрозам, минам и самодельным взрывным устройствам, с опцией установки комплексов активной защиты. Такой подход действительно важен в условиях, когда выживаемость на поле боя все больше определяется противодействием дронам и барражирующим боеприпасам.
В базовой конфигурации Lynx оснащается башней с 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм спаренным пулеметом и возможностью установки противотанковых управляемых ракет, что обеспечивает высокую эффективность против пехоты, легкобронированной техники и многих целей класса БМП на тактически значимых дистанциях.
Система поддерживает программируемые осколочно-фугасные боеприпасы для поражения укрытой пехоты и беспилотников, что стало не опцией, а необходимостью в условиях позиционных боев. Архитектура башни с независимыми прицелами командира и наводчика, полной стабилизацией и интеграцией в систему управления полем боя позволяет реализовывать тактику «охотник-убийца» и быстро менять задачи, пока десант находится под защитой.
Иными словами, Lynx лучше приспособлен к многослойным угрозам, чем многие устаревшие аналоги. Сочетание высокой защищенности, цифровой интеграции и точного огня среднего калибра поддерживает тактику, сложную для реализации на более легких советских машинах: продвижение штурмовой пехоты под прикрытием брони, прикрытие прорывов точным огнем и отражение засад за счет превосходства в обнаружении и поражении цели с дальней дистанции.
По сравнению с тем, что уже стоит на вооружении ВСУ, Lynx относится к тому же классу современных западных БМП, что шведская CV90 и американский Bradley, но, как подчеркивают военные аналитики НАТО, отличается ярко выраженной модульной философией, ориентированной на будущее.
Так, Bradley с его 25-мм пушкой M242 Bushmaster и ПТУР TOW остается высокоэффективны в засадных действиях. Шведская CV90 предлагает мощную защиту и огневую мощь, основанную на десятилетиях развития доктрины механизированной пехоты. Немецкий Marder предоставляет собой надежную, но более раннюю платформу с 20-мм пушкой.
Преимущество же Lynx заключается не в одной уникальной характеристике, а в сбалансированном интегрированном пакете: современная 30-мм башня с потенциалом развития, продвинутые сенсоры и концепция защиты, изначально рассчитанная на модернизацию по мере эволюции угроз.
Однако отсутствие у хохла малейшего опыта фронтовой эксплуатации этой навороченной платформы дает все основания полагать, повторим, что испытания этой реально продвинутой БМП закончится благодаря российским дроноводам достаточно быстро и фатально для Lynx.