Уничтоженную в Харьковской области самоходку не назовешь уникальной для ВСУ. Однако в последнее время «Акации» стали совсем уж редко попадать в сводки выведенных из строя российскими войсками боевых единиц противника. Это там теперь самая настоящая «уходящая натура».

Два ударных беспилотника с управлением на оптоволокне — и САУ 2С3 «Акация» весело полыхает на своей позиции. Надо сказать, что при развале СССР Украине достался довольно внушительный парк этих 152-мм самоходных гаубиц на гусеничном ходу — 500 единиц. Сколько из них находилось в боеспособном состоянии к началу украинского конфликта, теперь уже сложно сказать.

Зато Сеть откуда-то знает, что к 2024 году в строю у бандеровцев находилось 120 орудий этого типа. Более свежих данных в открытых источниках не попадается. Но, скорее всего, их численность в хохлятской армии с тех пор только сокращалась стараниями российских военных и вследствие износа узлов и агрегатов.

«Акации» в свое время делали на Урале, что сильно сужает возможности укронацистов поддерживать подобные САУ в рабочем состоянии. Незначительное количество 2С3 в разное время оказались в странах бывшего Варшавского договора, на Ближнем Востоке, в Африке и даже в США. Часть из них (те, что были еще в рабочем состоянии) отправились в «страну 404». Но вряд ли объем таких поставок имел существенные масштабы. Кроме того, массовый переход ВСУ на импортные артсистемы калибра 155-мм неумолимо превращает «Акацию» в исчезающий вид в гаубичном парке ВСУ.

Фото globallookpress.com

Свою родословную САУ 2С3 «Акация» ведет с конца 1960-х, когда СССР занялся масштабным переводом своей гаубичной артиллерии на самоходные платформы. Именно тогда начались разработки «цветочного букета» — систем «Акация», «Гвоздика», «Фиалка» и 240-мм самоходного миномета «Тюльпан».

На вооружение ВС СССР «Акацию» приняли в 1971 году. Боевое крещение она приняла во время войны в Афганистане 1979-1989 годах. На протяжении своей жизни самоходка прошла ряд модернизаций. А ее производство было прекращено в 1993-м.

Габариты корпуса самоходки — 7765х3250х3050 мм. Боевая масса — 27,5 тонн. Корпус и башня — стальные сварные, из катаной брони. Защита — только от бронебойных пуль ручного стрелкового оружия с дистанции 300 метров. В Афганистане «Акации» применялись для сопровождения армейских колонн в горной местности, поскольку гаубица, в отличии от танка, может высоко «задирать» ствол орудия и эффективно уничтожать противника, находящегося выше по склону. Так вот, для защиты от огня 12,7-мм пулеметов моджахедов экипажи гаубиц обвешивали корпуса и башни своих машин запасными гусеничными траками и снарядными ящиками, заполненными песком.

Ходовая часть САУ разработана на базе шасси пусковой установки ЗРК «Круг». Ее корпус разделен на три части: управления, силовую и боевую. В отсеке управления, впереди слева, располагается рабочее место механика-водителя. Справа от него — отсек с двигателем и трансмиссией. В движение самоходку приводит 12-цилиндровый дизель жидкостного охлаждения модели В-59 мощностью 520 л.с. КП — механическая, 6-ступенчатая, размещена в едином блоке с «планетаркой» механизма поворота. Максимальная скорость аппарата по ровной дороге ‑ 60 км/ч.

Фото globallookpress.com

Боевое отделение занимает весь остальной объем корпуса и башни САУ, причем рудие занимает большую часть башни. Сиденье наводчика размещено слева и ниже гаубицы. За его спиной сидит командир орудия. Заряжающий — справа от его казенника. Вспомогательное оружие — 7,62-мм пулемет — установлен на крыше башни над люком командира.

Артиллерийская часть практически целиком позаимствована у 152-мм буксируемой пушки-гаубицы Д-20 со стволом длиной 28 калибров. Заряжание — раздельно-гильзовое. Изначально в боекомплекте было 40 выстрелов в двух боеукладках — в башне и в корпусе. В 1975 году «Акация» получила одну боеукладку барабанного типа на 12 выстрелов. Что позволило увеличить общий объем возимого боекомплекта до 46 выстрелов.

Основной боеприпас — 152-мм осколочно-фугасный снаряд того или иного типа весом порядка 46 кг и массой взрывчатого вещества 5,86-6,88 кг. Дальность стрельбы таким боеприпасом достигает 18,5 км, активно-реактивным (у хохла таких нет, кстати) — до 24 км. В номенклатуру боекомплекта 2С3 входят также кумулятивные противотанковые снаряды.

Ими она может стрелять прямой наводкой на дистанции до 3 км. Кроме того, в конце 1970-х на вооружении советской армии появился 152-мм ядерный гаубичный боеприпас мощностью порядка 2 килотонн в тротиловом эквиваленте. Последние, к счастью, после развала СССР никто на Украине оставлять не стал.

Фото globallookpress.com

В целом же 2С3 «Акация» уступает по своим характеристикам современным 155-мм гаубицам натовского образца. У последних длина ствола, как правило, составляет 52 калибра (против 28 у «Акации»). Что позволяет им вести огонь стандартным снарядом на максимальную дальность 25-30 км, а не 18,5 км у «Акации». Да и с боеприпасами 152-мм калибра у хохла — не особо. Собственных мощностей для их производства у него если и были раньше, то на данный момент, скорее всего, они давно уничтожены налетами российских беспилотников и баллистических ракет.

Да, кое-какие поставки боеприпасов «советско-российского» калибра 152 мм идут, вероятно, с оружейных заводов Болгарии, Словакии или еще каких стран бывшего «варшавского блока». Но вряд ли тут можно говорить о по-настоящему больших объемах. Все же понимают, что парк 152-мм орудий в руках хохла неумолимо сокращается — какой тут смысл для НАТО наращивать и расширять производство боеприпасов к ним?

В общем, отцветает «Акация» в руках бандеровцев. Вянет на глазах. Скоро вообще исчезнет из ВСУ.