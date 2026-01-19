Если у кого-нибудь еще остаются надежды, что Европа, подстрекаемая Штатами, не готовится к большой войне с Россией, то их с успехом разбивают сами янки. Очередное тому свидетельство — готовность армии США срочно принять на вооружение так называемую боеприпасную систему, заточенную в первую очередь на борьбу с нашей бронетехникой.

Об этом во всю пишет американская и европейская специализированная пресса. Причем в материалах тамошних экспертов особенно подчеркивается, что инновационные нюансы нового оружия «особенно актуальны против таких платформ как российские танки Т-72 и Т-90М».

Что, по их мнению, крайне важно именно сейчас «на фоне модернизации российских сухопутных сил и углубления интеграции средств радиоэлектронной борьбы в их бронетанковые части». Но давайте разберемся, что же этот за чудо-оружие такое? И это тем более интересно, что его поставки в «страну 404» хотя пока и не анонсируются, но вполне возможны.

По своей сути, перед нами — противотанковая мина новейшего поколения, теоретическая база к разработке которой была подготовлена еще в 2019 году, а уже в 2021-м компания Textron Systems представила Пентагону первую (опытную) партию товара.

И уже в 2022-м(!) получила одобрение на запуск серийного производства, поскольку именно в это время американские военные «неожиданно» осознали свою растущую потребность в защите от современных бронетехнических угроз и захотели как можно быстрее усилить возможности по созданию соответствующих заграждений и контролю над местностью для передовых подразделений в условиях реальных боевых действий.

И вот теперь начинают ускоренное размещение XM204 в Европе. Настолько ускоренное, что ради быстрейшего приобретения супермины у производителя была проигнорирована традиционная процедура закупок, что почти немыслимо для заокеанской бюрократии.

И все для того, чтобы как можно быстрее начать эксплуатацию смертельной новинки в Старом Свете. Первыми получателями XM204 станут американские части, дислоцированные в Германии (в частности, те, что базируются в немецком Филсеке (Vilseck).

Изюминка мины XM204 состоит в том, что, во-первых, она самостоятельно находит цель на расстоянии одного километра благодаря имеющимся в ее арсенале датчикам сейсмической, акустической и электромагнитной активности. А во-вторых, поражает бронетехнику противника не снизу, а сверху — в наиболее уязвимую часть, и создана, подчеркивают западные специалисты, «как прямой ответ на вызовы, связанные с высокой подвижностью и живучестью российских бронированных формирований, особенно на потенциально конфликтных восточноевропейских направлениях». И все это действительно серьезно и опасно для наших основных танков, имеющих мощную лобовую броню, но остающихся уязвимыми «с неба».

На тактическом уровне XM204 представляет собой легко переносимую силами расчета из двух человек противотранспортную установку весом 38 кг, которую легко «зарыть» буквально где угодно. При этом она может использоваться как самостоятельно, так и в составе сложных оборонительных комплексов.

Датчики этого вундерваффе реагируют, грубо говоря, на вибрации грунта, звуковые волны и изменения в электромагнитном фоне. После этого по обнаруженной цели производится выстрел одного из боевых модулей (в боковых отсеках мины размещены кассетные боевые части с головками самонаведения, которые и уничтожают объект): в автоматическом режиме или по радиокоманде оператора.

Детонация кумулятивного заряда происходит непосредственно над найденным объектом. Радиус работы поражающих элементов (а их в каждой установке — четыре) достигает 50 метров. То есть одно такое минное устройство способно одновременно поразить четыре бронемашины!

Время на его подготовку к работе и приведение в боевое состояние составляет менее пяти минут, а курс обучения расчетов — всего восемь часов. На испытательном полигоне в США система, по словам представителей производителя, подтвердила свои характеристики в условиях, приближенных к боевым, при стрельбе по танку Т-72.

Иными словами, НАТО, высоко оценив боевые возможности наших танков и умелое их применение, по мере наращивания своей подготовки к войне с Россией начинает использовать систему, дающую возможность быстро создавать непостоянные, но тактически точные заграждения, формирующие поле боя.

А способность встраивать XM204 в существующие оборонительные ряды добавляет новые уровни сложности для противника, штурмующего те или иные позиции, лишает его свободы маневра. Что в условиях нынешней ситуации в зоне СВО особенно важно для укронацистов.

Но, повторимся, пока о поставках бандеровцам XM204 речи не идет. В том числе и потому, что цена таких мин несопоставима с обычными «однозарядными», закапываемыми в землю. Однако кроме стоимости, куда больше вопросов вызывает способность новинки рынка вооружений противостоять контрмерам.

Дело в том, что современные минные тралы, которые, скорее всего, использует и российская армия, оснащены средствами электромагнитной имитации, чтобы обманывать электронику, используемую в XM204. А вот способна ли она отфильтровать подобные помехи и идентифицировать реальный объект — большой вопрос.

Которым наверняка задаются и в США. А четкий и конкретный ответ на него можно прямо сейчас получить только на полях СВО. И очень хочется верить, что у российской армии он уже есть...