«Кукидося»: японцы передали ВСУ свою внедорожную технику

Стало известно о прибытии из Японии на Украину партии военных внедорожников Toyota HMV. Количество машин в открытых источниках не указывается. Речь может идти как о десятках, так и о сотнях транспортных средств, стоящих на вооружении японских Сил самообороны.

Несбыточная мечта многих отечественных любителей внедорожных покатушек — Toyota HMV — оказались на службе у укронацистов. Этот военный вариант гражданского брутальнейшего внедорожника Toyota Mega Cruiser уже более трех десятилетий эксплуатируется японскими военными и в отставку пока не собирается. Из-за характерной внешности эту машину иногда называют «японским Хаммером». Хотя на самом деле Toyota HMV не имеет с американским армейским легким грузовиком HMMWV ничего общего.

Полное англоязычное название этого «японца» — Toyota HMV BXD10 Koukidousy. Причем Koukidousy — всего лишь транслитерация японского обозначения 高機動車 («высокомобильное транспортное средство»). Разработка армейского внедорожника стартовала в конце 80-х годов прошлого века. Этим занималась Toyota.

Массовое производство машины организовали на мощностях компании Hino — «грузового» подразделения Toyota Motor Corporation. В 1993 году началась опытная войсковая эксплуатация Koukidousy, а в 1994-м «проходимец» стал массово поступать в распоряжение различных подразделений Сил самообороны Японии.

Смешное для русского уха название «Кукудоси» не должно вводить в заблуждение. Это крупное транспортное средство с колесной формулой 4х4. Его габариты составляют 4,91х2,15х2,35 метра. Снаряженная масса — свыше 2,5 тонн. Дорожный просвет — 420 мм. Максимальная грузоподъемность — около 2 тонн. Кузов изготовлен их стали и стекловолокна и не предоставляет никакой защиты экипажу. В базовом исполнении грузопассажирскому транспортному средству положена кабина. В тентованом (либо стеклопластиковом) кузове вдоль бортов на скамейках могут разместиться восемь пехотинцев.

В движение ТС приводится 4-цилиндровым 3-литровым тойотовским дизелем мощностью 170 л.с. Максимальная скорость по шоссе — 125км/ч. Привод — постоянный полный. В трансмиссии использованы 4-ступентчатый «автомат», самоблокирующийся межосевой дифференциал, а также ступичные редукторы.

Самураи постарались облегчить своей «Кукудосе» возможность маневрировать в стесненных городских условиях. Для этого заднюю ось сделали самоподруливающей. Задние колеса могут поворачиваться на угол до 12 градусов. Благодаря этому, почти пятиметровая машина готова похвастаться радиусом разворота всего в 5,6 метра.

Вряд ли в сугробах лесопосадок Запорожья или Днепропетровщины хохлу сильно пригодится подруливающая подвеска. Тем не менее, надо признать, что японский «подгон» ему сейчас пришелся очень кстати.

Поскольку ВСУ испытывают хронический дефицит транспортных средств для доставки на передовую людей и припасов, ведь массовое применение ударных FPV-дронов — это «игра», в которую научились виртуозно играть обе стороны конфликта.