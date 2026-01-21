Воронье прилетело: как англосаксы борются на Украине с российскими дронами

Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал о планах Великобритании вооружить «страну 404» зенитными установками малой дальности Raven (в переводе — «Ворон). И вот «англичанка» выполнила свое обещание, поставив в начале января ВСУ 13 таких комплексов. А в придачу к ним — еще и два прототипа пусковых установок Gravehawk. Таким образом британцы пытаются хоть как-то защитить тылы хохла от массированных и успешных атак наших беспилотников и ракет, поскольку ныне действующие системы ПВО врага уже не могут им противостоять.

Raven, напомним, это мобильное решение для ПВО ближнего действия (в натовской классификации — SHORAD), построенное вокруг высокоманевренной тепловой ракеты AIM-132 ASRAAM, обычно применяемой истребителями. В украинской конфигурации две такие ракеты установлены на авиационных направляющих, смонтированных на британских же многоцелевых грузовиках Supacat HMT 600.

Комплекс оснащен оптико-электронной станцией на выдвижной мачте для кругового поиска и сопровождения целей, а также простым интерфейсом оператора, рассчитанным на быстрый бой в условиях неожиданного налета противника. При запуске с земли дальность действия Raven составляет примерно 15 км.

Его ценность заключается не в создании нового стратегического эшелона ПВО, и даже не в способности точечно защищать критические инфраструктурные объекты, а в том, что с его помощью можно в том числе оперативно закрывать бреши на уровне бригад и батальонов, которые образуются при атаках российских дронов, вертолетов и низколетящих самолетов на артиллерию и логистику. То есть эту «птичку» можно использовать и в тылу, и на передовой.

Недооценивать способности Raven нельзя. Хотя бы потому, что его тепловая система наведения имеет довольно серьезное значение в насыщенном средствами РЭБ современно поле боя: «Ворон» работает, не излучая радиолокационный сигнал, привлекающий противорадиолокационные ракеты или дроны-камикадзе.

Правда, «агрегат» этот довольно капризен, что российским войскам только на руку. Дело в том, что эффективность теплового наведения зависит тут от погоды, фоновых помех и теплового контраста цели, а массированные атаки могут перегрузить расчеты необходимостью многократной перезарядки. То есть в последнем случае принцип «выстрелил-сменил позицию» может не сработать, и хохлятские расчеты будут с высокой долей вероятности уничтожены нашими войсками.

И если Raven — это быстрая реакция на линии соприкоснвения (хотя сегодня комплексы, скорее всего, будут чаще использовать в тылу), то Gravehawk представляет собой британскую попытку поставить на поток украинскую военную импровизацию: превращение доступных ракет «воздух-воздух» в наземные перехватчики.

Судя по опубликованным изображениям, Gravehawk смонтирован в стандартном морском контейнере с открывающейся крышей, под которой скрывается пусковая установка. Ее изюминка в использовании направляющих, адаптированных от советских истребителей, что позволяет применять имеющиеся у Украины запасы ракет Р-73.

Система полагается на пассивную инфракрасную камеру и компактный дистанционный модуль управления, что снижает электромагнитную заметность, но и сильно ограничивает возможности по точном целеуказанию. То есть вряд ли станет для нас серьезной помехой, что не может не радовать.

Но тогда зачем корона отправляет эти сомнительные устройства клике Зеленского? Все просто. Поскольку Gravehawk использует ракеты, которые Украина уже умеет хранить и обслуживать, система позволяет сберечь дефицитные и куда более дорогие западные перехватчики для более сложных целей и увеличивает количество огневых единиц, которые можно рассредоточить вокруг электростанций, аэродромов и командных пунктов.

Эта логика соответствует более широкому пакету помощи в области ПВО, анонсированному Великобританией в декабре 2025 года, который связывал поставки Raven и Gravehawk с зимними оборонительными усилиями и планами по передаче управляемых дистанционно противо-дроновых турелей, закупленных у Эстонии. Но весьма сомнительно, что всего два Gravehawk, да еще в статусе прототипов, смогут хохлу помочь.

При всем при том любопытно, что ни Raven, ни Gravehawk не являются штатными системами британской армии. Это специальные разработки для помощи Украины, нацеленные на скорость внедрения. Однако используемые в них ракеты хорошо известны. ASRAAM стоит на вооружении Великобритании и ряда стран-партнеров и уже применялась в реальных боях.

Ракета Р-73, эксплуатируемая с 1980-х годов, также имеет обширный боевой опыт и активно используется ВСУ, хотя в силу своей древности и не так успешно, как хотелось бы воякам хунты. Другое дело, что сейчас хохлу не до жиру: ему хоть как-то и хоть чем-то закрыть бреши, которые мы все успешнее проламываем в его обороне.