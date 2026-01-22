Дуплетом: российские FPW-дроны сожгли сразу два итальянских БТР

Одно из бандеровских подразделений чуть ли не в течении одного часа обеднело на несколько единиц бронетехники. Особо ценно, что в металлолом превратились по-настоящему редкие (для ВСУ) образцы более-менее современной натовской техники.

Puma 6x6 — по-настоящему редкий «зверь» в пестром «зоопарке» боевой техники ВСУ. По крайней мере, случаи уничтожения на Украине этого относительно современного итальянского колесного БТР, получившие огласку в СМИ и профильных тг-каналах, можно сосчитать по пальцам на одной руке. Тем примечательнее публикация видеоролика, снятого камерами российских дронов.

Сначала мы видим, как обвешанную защитными решетками украинскую «Пуму» поражает первый ударный FPW. Видимо, она везла куда-то либо кого-то, либо что-то очень важное. Поскольку вскоре к подбитому коллеге на помощь примчалась еще одна «итальянка». Ее последние секунды мы также увидели — спасибо видеокамере второго российского дрона-камикадзе.

Затем на место событий прибыл американский легкий транспортер HMMWV — похоже, что для эвакуации уцелевших членов экипажей обоих БТР. В результате «американец» составил компанию итальянским «кошкам». О судьбе укронацистов, перемещавшихся на подбитой тогда «броне», нам ничего не известно. Зато можно почти со стопроцентной уверенностью утверждать, что российские операторы дронов предприняли все возможные меры, чтобы обездвиженная парочка Puma 6x6 и HMMWV как можно скорее выгорели дотла. Дабы полностью исключить возможность их ремонта противником.

Данных о количестве переданных итальянцами Украине «Пум» в открытых источниках нет. Но явно речь тут может идти не более чем о нескольких десятках единиц техники. Поскольку известно, что до начала СВО на вооружении итальянских ВС состояло 250 трехосных «Пум». Причем поставки этой техники в интересах армии Апеннинского сапога компания-производитель (IVECO-Oto Melara) завершила еще в 2004-м. А к 2024 году, если верить википедии, на вооружении макаронников состояло 199 Puma 6x6.

Проектирование броневиков этого семейства началось в середине 1980-х. Разрабатывались сразу два варианта — 4х4 и 6х6 — с максимальной унификацией узлов и агрегатов. Машины предполагалось использовать для перевозки личного состава, разведывательных миссий, а также в качестве защищенного транспортного средства для спецподразделений полиции.

Аппарат получился легким и относительно компактным по меркам техники такого типа: в разных источниках указывают разую боевую массу — то ли 7 тонн, то ли 8,2 тонны. Габариты: 5526х2284х1900мм. Мощность дизельного двигателя Iveco (установлен почти по оси корпуса в его «морде») — 180 л.с. КП — пятиступенчатый «автомат». Силовые агрегаты обеспечивают «Пуме» максимальную скорость в 100 км/ч по ровной дороге.

Место водителя находится сзади двигателя — слева относительно продольной оси корпуса. Рядом с ним размещается один из десантников. Командир сидит в боевом отделении — прямо под установленной по центру крыши башенкой с вооружением (обычно — 7,62-мм либо крупнокалиберный 12,7-мм пулемет). По бокам от него устанавливаются по одному креслу для десантников. Еще четверо пехотинцев сидят на местах в кормовом отсеке.

Для посадки-высадки десанта по бокам и в корме корпуса имеются двери. Механик-водитель и командир располагают собственными люками ‑ в крыше и башенке. На месте которой, кстати, может устанавливаться необитаемый боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом либо автоматически гранатометом. Корпус Puma 6х6 сварен из стальных листов и обеспечивает защиту лишь от бронебойных пуль стрелкового оружия.

Первые «Пумы» на службе у хохла засветились в соцсетях весной 2024 года. Причем сразу же в «наряде» из кустарно сваренных антидроновых решеток. Недавно подбитая парочка также несли на себе подобное оборудование. Которое, в конечном счете, мало им помогло. Оно и понятно: как не «обрешечивай» хоть БМП, хоть БТР, хоть танк — ходовую часть полностью защитить от атаки дрона, пилотируемого опытным оператором, просто невозможно. А как только машину обездвижили, повредив ей «ходовку», пиши пропало: такую «стационарную» мишень скоро «заклюют» другие дроны-камикадзе. Что, собственно, и произошло с двумя Puma 6х6 и HMMWV.