Три танкиста и геймпад: на автосалоне в Детройте показали танк Abrams 2040 года

Детройтский автосалон-2026, звершающийся на днях, удивил широкую публику не только сорока новинками новинками гражданского автопрома, большинство из которых, учитывая нынешнюю политическую ситуацию, вряд ли когда-нибудь доедут до России в товарных количествах. Куда более интересной для нас оказалась совсем другая премьера — военная. Особенно с учетом неизбывного желания коллективного Запада воевать с нашей страной. Посмотрим же, чем заокеанская военщина пытается нас запугать и что американцы готовят для полей сражений 2040-х годов.

Итак, Пентагон выкатил на Detroit Auto Show-2026 прототип грядущего поколения танка M1E3 Abrams, дающий представление о том, какими будет американская бронетехника в 2040-х годах. Это, понятное дело, не готовая боевая машина, а экспериментальный образец, на котором инженеры отрабатывают революционные для танкостроения решения. Каким, по мнению янки должен стать танк нового поколения, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Внешне аппарат выглядит непривычно. Переработанный корпус, башня без люков для экипажа, выступающая кормовая ниша, где разместится автомат заряжания, множество камер и датчиков вместо привычных смотровых приборов, дистанционно управляемое вооружение на крыше. Главное новшество — все три члена экипажа теперь сидят в корпусе, а не в башне. Четвертый человек, заряжающий, больше не нужен — его заменила автоматика.

Прототип собрала компания Roush Defense в Уоррене, штат Мичиган, а серийное производство будет вести фирма General Dynamics Land Systems. Разработчики делают ставку на цифровые технологии, открытую архитектуру систем и способность танка адаптироваться к угрозам, которые, по их мнению, появятся в мире к 2040 году и позже.

Башня грядущей новинки на первый взгляд кажется знакомой — взяли старую от M1A1 и серьезно переделали. Исчезли люки, перископы, прежние прицелы. Все эти подтверждает: экипаж действительно переместили в корпус. Пушка осталась прежней — 120-миллиметровая гладкоствольная M256, которую ставят на все актуальные сегодня «Абрамсы».

Зато сзади, повторим, появилась новая ниша, где, судя по всему, разместили автомат заряжания. Благодаря ему экипаж сократили с четырех до трех человек. Слева от орудия видно дополнительное отверстие — возможно, там установлен новый прицел или датчик, но военные пока не уточняют подробности.

На крыше башни установлена австралийская дистанционно управляемая боевая станция EOS R400 Mk2. В показанном варианте она несет сразу три типа оружия: 40-мм автоматический гранатомет Mk19, пулемет калибра 7,62 мм и противотанковую ракету Javelin. Станция работает в паре с радаром EchoGuard, который обнаруживает и отслеживает беспилотники, а также обеспечивает ближнюю оборону. Установка модульная — ее можно быстро менять в зависимости от задачи.

Корпус танка изменился сильнее, чем башня, особенно спереди. Верхний лобовой лист явно усилили, а вместо одного люка механика-водителя теперь их два. Это связано именно с тем, что весь экипаж размещен в корпусе. Прямых смотровых приборов больше нет — их заменили камеры, датчики и осветительные элементы, распределенные по всему танку.

Судя по расположению люков, внутреннее пространство полностью переделано — скорее всего, члены экипажа теперь сидят очень плотно, буквально бок о бок. Насколько это удобно и практично — вопрос. Особенно учитывая тот факт, что одной из главных целей конструкторов была задача упростить управление машиной и снизить нагрузку на экипаж.

Для ее решения водителю предложено управлять «Абрамсом» с помощью игрового контроллера Fanatec (скорее всего — модели Formula V2). Это обычный геймпад, который можно купить в магазине. Военные объяснили, что такое решение резко сокращает время обучения новых танкистов. Ну-ну...

Хотя о чем тут говорить, если ранее уже было заявлено, что будущий M1A3 Abrams станет, скорее всего, гибридным. Любопытно, как он в этом случае будет подзаряжать свои аккумуляторы на передовой?

С двигателем и ходовой частью ситуация также неоднозначная — пока непонятно, что из показанного на мотор-шоу попадет в серийную машину. На прототипе стоит традиционная газовая турбина, как на всех «Абрамсах», но это временное решение. Армейские уже объявили, что уже в обозримой перспективе (а к 40-м годам нынешнего века — так уж точно) перейдут на дизельный двигатель с новой трансмиссией, что снизит расход топлива и упростит обслуживание техники. В частности, в комментариях к фотографиям упоминается силовая установка, размещенная поперек корпуса, трансмиссия ACT1075LP и рядный дизель Caterpillar — всё это проходит испытания.

Подвеска, похоже, тоже новая. Танк сидит ниже обычного, что намекает на регулируемый дорожный просвет — возможно, вместо традиционных торсионов поставили гидропневматическую(!) систему. Впрочем, военные сразу предупредили: окончательный M1A3 Abrams будет сильно отличаться от показанного прототипа M1E3. Там будет совершенно новая башня и либо глубоко переработанный, либо полностью новый корпус.

Прототип, показанный на Детройтском автосалоне — это скорее демонстрация направления развития танкостроения, своего рода рабочая платформа для проверки идей, а не образец финального результата. Разработчики собрали в одной машине все перспективные решения, чтобы проверить, как они работают вместе.

Посмотреть на все это, конечно, интересно. Но только как на розовые и влажные фантазии, поскольку, учитывая текущее положение дел в мировой геополитке, к 2040-му году предпочтения всех армий мира, включая американскую, могут самым кардинальным образом измениться. До такой степени, что не до танков уже будет. И особенно — США.