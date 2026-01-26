Если кто верит в декларируемое нашими американскими «партнерами» сокращение заокеанской военной помощи «стране 404», то совершенно зря. Нет у команды Трампа реального желания закончить эту войну. Очередное тому подтверждение — контракт на поставку бандеровцам 65-ти боевых бронированных машин (ББМ) мобильной ударной группы (MSFV по натовской классификации), заключенный армией США с компанией Textron Systems. Цена вопроса — 163,4 млн долларов. Броневики Commando Select должны прибыть в распоряжение ВСУ к концу этого года. В рамках договора производитель обязался предоставить укронацистам и годовой пакет запасных частей, и сервисную поддержку, что также говорит о намерении Вашингтона максимально затянуть конфликт.

В основе ББМ массой 18, 1 т лежит монококовая конструкция с V-образным днищем, защищающая находящихся внутри людей от мин, самодельных взрывных устройств (в защитный комплекс аппарата входят противовзрывные сиденья, системы пожаротушения и комплекты навесной брони для выполнения конкретных задач). Корпус броневика выдерживает попадания из стрелкового оружия.

На крыше боевого отделения может быть установлен дистанционно управляемый модуль вооружения(ДУМВ) или турель с 7,62-мм или 12,7-мм пулеметами либо 40-мм автоматическим гранатометом. Экипаж машины — три человека, включая стрелка, водителя и командира, а в его недрах может разместиться до семи десантников.

Силовая установка представлена дизельным двигателем Cummins объемом 6,7 л мощностью 300 л. с., агрегатированным с автоматической трансмиссией Allison. Максимальная скорость по шоссе — 105 км/ч, запас хода на одной заправке — около 600 километров. Подвеска полностью независимая, пружинная с гидравлическими амортизаторами, рассчитанная на эксплуатацию в условиях пересеченной местности и городских завалов.

Централизованная система подкачки шин, позволяющая регулировать давление воздуха на ходу и не терять мобильность даже при проколе колеса обеспечивают повышенную проходимость в сложных условиях, включая боевые действия на переднем крае. Кроме того, «украинская» конфигурация этой MSFV включает улучшенные средства связи.

А обучать хохлов управляться с этой техникой и ремонтировать ее в полевых условиях предполагается не только в зоне СВО, но и на военных базах США. В первом случае этим займутся некие мобильные группы инструкторов из американской же «Группой содействия безопасности Украины» — подразделением министерства обороны США, координирующим все военные поставки хунте.

Любопытно, что выпуск семейства этих броневиков было прекращено еще в 2019, но ради режима Зеленского программу реанимировали. До этого же американцы использовали Commando во время своих операций в Иране и Афганистане. Чем те акции закончились — всем хорошо известно...

Хотя Пентагон публично не назвал украинские подразделения, которые получат новую технику, военные аналитики полагают, что машины, вероятнее всего, усилят механизированные бригады ВСУ, действующие в секторах повышенного риска, где живучесть и проходимость по пересеченке имеют первостепенное значение.

При этом те же аналитики подчеркивают, что эти ББМ позволят хохлу «осуществлять гибкий отход, с занимаемых позиций». Иными словами, янки понимают, что, поставляя бандеровцам новую технику, пускают деньги на ветер — сколь веревочки не виться, а конец все ближе.