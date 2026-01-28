«Слепые» зенитки: бандеровцы получат новые ракетные комплексы IRIS-T на шасси MAN

Украинские стратеги, мечтая подлатать трещащую по швам бандеровскую противовоздушная оборону, заказали на днях у своих натовских покровителей 18 дополнительных зенитных ракетных комплексов средней дальности IRIS-T SLM. Которые, как надеются в Киеве, хоть как-то позволят противостоять непрекращающимся и все усиливающимся воздушным атакам нашей армии. Но помогут ли эти системы врагу, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Производители этого оружия заявляют, что оно очень эффективно против российских крылатых ракет, планирующих авиабомб и дальнобойных ударных беспилотников и способно защитить не только укровойско на передовой, но и критически важные объекты тыловой инфраструктуры. Сомнительное утверждение, надо сказать.

Особенно если учесть, что уже имеющиеся в «стране 404» установки, которых, по некоторым оценкам, насчитывалось к 2025-му около двенадцати штук (часть из них — от трех до семи по разным данным — уже уничтожены), никак, если уж по гамбургскому счету, себя не проявили. В том числе и потому, эти «Ириски» имеют очень существенные недостатки.

Так, российские военные аналитики не раз говорили, что головка самонаведения ракет, работающая в инфракрасном диапазоне, чувствительна к тепловым ловушкам и ослеплению бортовыми комплексами обороны, которых у наших военных — в изобилии. Кроме того, используемые тут ракеты «воздух-воздух» из рук вон плохо справляются с маловысотными маневрирующими целями типа наших дронов. Тем не менее, хохлы продолжают их приобретать. Более того, сделка, о которой мы говорим, является одной из крупнейших с начала СВО в части расширений украинского арсенала западных средств ПВО и финансируется Германией.

IRIS-T SLM, напомним, представляет собой модульный зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с широким спектром воздушных угроз: крылатыми ракетами, планирующими авиабомбами и дальнобойными ударными беспилотниками, которые мы широко и удачно используем.

Основу системы составляет радиолокационная станция TRML-4D с активной фазированной антенной решеткой, разработанная компанией Hensoldt. Работая в S-диапазоне, радар способен обнаруживать, сопровождать и классифицировать до 1500 целей одновременно на дальности до 250 километров. Что, повторим, вряд ли позволит врагу обнаруживать российские ударные беспилотники одноразового применения, которые эффективно используют маскировку рельефом местности и полёт на малых высотах.

Сама ракета-перехватчик оснащена той самой инфракрасной головкой самонаведения, способной распознавать цели, но неустойчивой, как уже было сказано, к средствам радиоэлектронного противодействия. Эффективная зона поражения достигает примерно 40 километров по дальности и до 20 километров по высоте.

А вот чего не отнять у IRIS-T SLM, так это мобильность. Размещенные на шасси военных грузовиков MAN SX45 с колесной формулой 8x8 грузоподъемностью 14-16 т производства Rheinmetall, пусковые установки и радиолокационные станции способны быстро передислоцироваться, выполнить боевую задачу и сменить позицию буквально за нескольких минут. Тактика «выстрелил и уехал» и спасает уже имеющиеся в распоряжении хохла комплексы от полного уничтожения.

То есть, недооценивать «Ирисы» не стоит. В том числе и потому, что на передовой новые комплексы, как ожидается, будут защищать маневренные бригады, логистические узлы и ключевые оперативные центры в пределах 20-30 километров от линии соприкосновения. И их присутствие напрямую ограничит действия российской тактической авиации, в особенности ударных самолетов Су-34, применяющих планирующие авиабомбы.

Что может несколько замедлить наступление наших войск, но не остановить. Ведь, в условиях сильно растянутой линии фронта и малочисленности комплексов, эффективность их применения хохлом если и не стремится к нулю, то сильно падает. Да и уничтожать «ириски», как уже было сказано, мы научились, о чем неоднократно заявляло в том числе и Минобороны РФ.