Змеюка по-киевски: ВСУ получили броневики на базе американского пикапа-переростка

Потихоньку-полегоньку, но пока еще работающая часть украинской военной промышленности продолжает снабжать свои войска кое-какой бронетехникой. Пусть и уже не особо соответствующей реалиям военных действий в зоне СВО. Один из представителей такого рода «оружия» — защищенный от мин броневик (MRAP) «Гюрза 01».

На днях стало известно, что в конце 2025 года киевская конторка UkrArmoTech передала ВСУ аж 332 единицы своих ББМ (боевая бронированная машины) модели «Гюрза 01». Сразу скажем, что с названиями этой разновидности бронетехники могут иметь место разночтения. Даже на самом сайте компании ее именуют то на английский манер Gyurza, то по-русски «Гюрза», то на исковерканном безграмотными укро-селюками русском — «Дюрза».

Но суть от названия не меняется. За полным отсутствием собственного автопрома, киевские хуторяне взяли за основу «своего» MRAP полноприводное шасси американского тяжелого пикапа (фактически — легкого грузовика) Dodge Ram 5500. И навесили на него стальной бронекузов свойского изготовления.

Получился аппарат с габаритами (без боевого модуля на крыше) 6700х2600х2700 мм со снаряженной массой 10 тонн. Плюс «Гюрза-Дюрза» может брать на борт до двух тонн груза — включая 10 человек пехотинцев в десантном отделении.

Фото производителя

Под капотом тут стоит штатный 6,7-литровый 6-цилиндровый турбодизель Cummins мощностью 380 л.с. В полноприводной трансмиссии трудится АКП-6 от Aisin. С ними ББМ развивает до 110 км/ч по ровной дороге. Производитель гордо заявляет, что броня «Гюрзы 01» защищает от 7,62x39 мм бронебойно-зажигательных пуль при стрельбе в упор. То есть от огня автомата АК-47. Это, разумеется, лучше, чем ничего.

Но если у пехоты противника в руках окажется хотя бы ПКМ (пулемет Калашникова) с бронебойными «пульками» — экипажу хохлятской «змеюки» может резко поплохеть. Потому что им придется получать куда более мощные пули от патрона 7,62х54 мм. А в поле зрения стрелка крупнокалиберного «Гюрзе 01» лучше вообще не попадать. Как и в объектив камеры любого дрона-камикадзе.

V-образный профиль днища этого «тюнингованного американца» призван защищать экипаж от подрыва на минах. Киевские умельцы заявляют о его способности противостоять подрыву до 6 кг взрывчатки. Печаль в том, что сейчас на Украине практически основной противотанковой миной (массово применяемой обеими сторонами) стали модификации старой доброй советской ТМ-62, масса взрывчатки в которой составляет 7,5-8 кг. Подрыв на «тэ-эмке» ‑ приговор не только «Гюрзе», но и ее пассажирам.

В качестве основного вооружения для «Гюрзы 01» предусмотрен 12,7-мм крупнокалиберный пулемет в открытой башенке на крыше хохло-MRAP. О его практической пользе в условиях СВО образца 2026-го года лучше и не заикаться. Ходить сейчас в наступление или оборонять лесопосадку с помощью любого типа МRAP — чистейшей воды самоубийство с гарантированно нулевым результатом. Противник моментально сожжет машину дронами, как только обнаружит — никакие противодроновые решетки-обвесы не спасут.

Почему же, несмотря на сомнительную боевую ценность, хохло-MRAP продолжает поступать в ВСУ? А что бандеровцам еще остается еще делать? Хоть на чем-то надо же возить свое пушечное мясо (пехоту) и припасы на передовые позиции!

Впрочем, события последних месяцев могут сильно подкосить возможности хохла изготавливать бронеподелки. Российские дроны и ракеты методично уничтожают энергетику Киева и всего киевского региона. А без электричества ты не то, что броневик не сделаешь — в сортир толком не сходишь. Поэтому не исключено, что 2025-ый был последним годом выпуска бронированных «змеюк по-киевски».