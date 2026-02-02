«Киска» сдохла: немецкий Gepard «зарезал» русский «Ланцет»

Под Харьковом дальнобойный российский дрон-камикадзе нашел и ликвидировал довольно редко попадающую в сводки с полей СВО самоходку — зенитный пушечный комплекс Gepard. Немецкая «кошка» уничтожена тем оружием, от которого призвана защищать других.

FlakPz Gepard, ранее стоявшая на вооружении бундесвера, это концептуальный аналог советской зенитной самоходной установки ЗСУ-23-4 «Шилка». Обе боевые машины имеют гусеничное шасси. Обе оснащены полноповоротной башней со скорострельной малокалиберной артустановкой и радарной системой обнаружения/прицеливания по воздушным целям.

Различия в том, что советская ЗСУ вооружена четырьмя 23-мм скорострельными пушками, а «немец» — двумя 35-мм скорострельными орудиями. Кроме того, первое поколение «Шилки» встало на вооружение советской армии в1962 году, а FlakPz Gepard — формально в 1973-м, а по факту — в 1976-м, когда стала реально поступать в войска.

Ирония биографии «Гепарда» в том, что он морально устарел к моменту начала своей военной службы. Ведь изначально аппарат такого типа предназначен для непосредственного прикрытия наземных частей от нападения с воздуха. Однако к середине 1970-х летательные аппараты уже обладали такой скоростью, а также дальностью и эффективностью своих средств поражения, что и «Шилки», и «Гепарды» стали фактически бесполезными.

«Шилка», кстати сказать, еще успела позднее принести пользу, приняв участие афганской войне — благодаря своей способности стрелять почти вертикально вверх, что очень актуально в горах против засевшего в скалах противника, а также чудовищной плотности огня (до 3500 выстрелов в минуту!).

Специально для использования в Афганистане в качестве машины огневой поддержки даже сделали специальную модификацию «Шилки» — без радиолокатора, но с увеличенным боекомплектом. Но все равно уже в 19820м «Шилку» сняли с вооружения. А в Германии ее аналог «Гепард» все еще эксплуатировался. Хотя и без участия в каких-либо военных действиях. И только в 2010-м немцы окончательно решили отправить бесполезного «старикана» на покой.

А в 2022-м выяснилось, что морально устаревшие самоходные зенитные установки со скорострельным пушечным вооружением очень полезны для борьбы с тихоходными беспилотниками. В связи с чем Германия поставила хохлу в общей сложности 55 расконсервированных FlakPz Gepard. И обеспечивает их боеприпасами.

«Гепард» построен на базе гусеничного шасси старого немецкого основного танка Leopard 1. Вместо штатной башни здесь установлена поворотная рубка с двумя 35-мм автопушками Oerlikon. Имеется РЛС кругового обзора и наведения. Механик-водитель размещен в передней части корпуса, «по-танковому». Командир и стрелок-оператор сидят в рубке. Там же находится и боезапас — по 350 выстрелов на каждое орудие.

Машина в состоянии отслеживать цели на расстоянии до 13 км и вести по ним огонь на дистанциях до 5 км. Но только если их скорость не превышает 400 м/с. То есть, в украинских условиях FlakPz Gepard эффективен против низколетящих российских беспилотников типа «Герань» и относительно медленных крылатых ракет типа «Калибр». Все, что мельче по размеру или быстрее ему не по зубам.

Как видим, небольшой беспилотник «Ланцет», ставший приговором для «харьковского» Gepard, оказался немецкой зенитке не по зубам. Заметим при этом, что «Гепарды» на Украине по большей части гибнут не вблизи линии боевого соприкосновения, а в глубоком тылу, например, при налетах на военные объекты в Киеве. Дело в том, что некоторые российские «Герани» обзавелись дистанционным управлением в реальном времени и прилетают теперь по ведущим огонь хохлятским зенитным орудиям.

Судя по всему, уничтоженный под Харьковом немецкий «котик» стоял в засаде в ожидании пролета вглубь «страны 404» очередной волны российских беспилотников. Либо прикрывал какой-то местный военный объект. Такие цели с некоторых пор получают тут «подарочки» не только в виде дальнобойных «Гераней» и баллистических ракет, но и даже планирующими бомбами!