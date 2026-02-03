Мотолыга по-немецки: бандеровцы получили универсальные модульные бронемашины

Украина для оборонных компаний Запада это, с одной стороны, отличный рынок сбыта всевозможных вооружений, а с другой — уникальный полигон для испытаний своей продукции в реальных боевых условиях. И вот немецкая Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) отправила туда для проверки русским оружием свою перспективную гусеничную машину — платформу ACSV/PMMC G5.

Представитель FFG на выставке-конференции International Armoured Vehicles 2026 (IAV 2026), прошедшей в конце января текущего года в британском Фарнборо, похвастался, что за счет правительства ФРГ укронацистам отгрузили «как минимум восемь» единиц транспортеров семейства ACSV G5.

До сих пор о наличии у ВСУ этих машин ничего известно не было. Оно, в принципе, и понятно: меньше десятка единиц конкретного типа бронетехники в масштабах конфликта на Украине — это «ни о чем». Либо какой-то символический «подгон», либо испытательная партия. Судя по секретности вокруг ACSV G5, мы имеем дело именно с тестированием техники.

ACSV G5 (Armoured Combat Support Vehicle) в публикациях иной раз именуется как PMMC (Protected Mission Module Carrier). Но в обоих случаях речь идет о защищенной модульной машине доставки/поддержки. То есть о гусеничной легкобронированной платформе, которую можно оперативно переоборудовать (переоснастить) под боевую задачу того или иного рода. Очень любопытная концепция, которая до боли напоминает нашу родную советско-российскую «мотолыгу» МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер тягач легкий бронированный).

Его приняли на вооружение советской армии еще в 1964 году. И с тех пор на его базе каких только аппаратов не понастроили. Это и самоходная гаубица «Гвоздика», и ЗРК «Стрела-10», и противотанковый ракетный комплекс «Штурм», и установка разминирования УР-77 «Змей Горыныч», а так же машины боевого управления, разведки, радиоэлектронной борьбы, БМП, инженерные транспортеры. Это только заводские изделия. Кустарных модификаций, выполненных в полевых условиях и в армейских рембатах тоже предостаточно.

Гусеничная платформа, благодаря своей универсальности, разменяла уже седьмой десяток от роду и на покой не собирается. И немцы из Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft решили исполнить что-то в таком же стиле, взявшись в 2012-м за разработку своей гусеничной G5. Хотя до того момента имели опыт разве что в ремонте бронетранспортеров М113. Тем не менее, к 2021 году машину представили рынку.

В чем же заключается суперидея «немецкой мотолыги»? Это гусеничное шасси (по шесть катков с каждого борта) с бронекабиной для водителя и стрелка-командира в передней части. За их спинами — место под ту или иную боевую нагрузку в габаритах стандартного 10-футового контейнера. Хочешь получить БМП — ставишь отделение на 10-12 десантников, хочешь — монтируешь миномет, хочешь — ЗРК, хочешь — санитарный модуль или еще чего, включая вышеупомянутый грузовой контейнер. Бронирование — противопульное, с возможностью навешивать допзащиту. Собственная масса — до 20 тонн. Грузоподъемность — порядка 8 тонн.

Габариты транспортера — 6,2х2,9х2,5 метра. Силовая установка — турбодизель MTU 6V199 TE21 на базе Mercedes-Benz OM 501 мощностью 625 л.с., работающий в паре с АКП-6 от ZF6. Максимальная скорость — 74 км/ч. В ходовой части используются узлы от старенького немецкого танка Leopard 1.

Водитель сидит справа от моторно-трансмиссионного отсека,. командир-стрелок — за ним. Стандартное вооружение ACSV G5 в варианте БТР — пулемет (либо 7,62 мм, либо крупнокалиберный 12,7 мм) на крыше над головой стрелка. Однако хохлу, скорее всего, достались не БТРы, ведь видео в соцсетях с горящими после попаданий российских ударных дронов распрекрасными ACSV G5 — отнюдь не самая лучшая реклама с точки зрения компании-производителя.

Но мы точно знаем, что на платформе ACSV G5 Норвегия получила в 2024-м не менее шести ЗРК ближнего радиуса действия, способные использовать, в том числе, и ракеты немецкого комплекса IRIS-T (тип SLS). А ФРГ уже неоднократно отчитывалась о поставках хохлу своих зенитных «ирисок».

Сложив «два плюс два» с высокой долей вероятности можно утверждать, что «как минимум восемь» ACSV G5 служат на Украине в качестве носителей зенитно-ракетного вооружения. Их производителю наверняка так спокойнее: если/когда его продукцию разнесет в клочья российская «Герань» — никто посторонний об этом не узнает и фирменное реноме не пострадает.