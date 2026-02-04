Не жив, курилка: на Украине добивают остатки французских колесных БТР

Некоторые типы натовских бронемашин изначально поступали в распоряжение бандеровцев в минимальном количестве. А некоторые — сотнями единиц. Французский колесный бронетранспортер VAB когда-то был массовым явлением на вооружении ВСУ. Но теперь, стараниями российских военных, и он стал редкостью в зоне СВО.

Только в период 2022-2023 французы отправили хохлу не менее 250 своих VAB 4х4. Благодаря чему ВСУ широко использовало эти броневики как в своих самоубийственных «контрнаступах», так и в обороне. А в периоды особой активизации боевых действий и дня не проходило без сообщений о подбитом «ВАБе». Российские войска жгли их дотла, вытаскивали с поля боя выведенными из строй и даже захватывали в состоянии «сел и поехал».

Однако запас хохлятских VAB оказался не безграничным. И сегодня подбитый французский БТР можно считать чуть ли не уникальным событием. Словосочетание «жив, курилка» — теперь отнюдь не про эту французскую технику, разработанную компании Saviem/Renault еще аж в 1970-х.

Название этой двухосной полноприводной машины образовано аббревиатурой словосочетания Véhicule de l'Avant Blindé — «защищенный транспорт переднего края». Габариты «старичка» — 5980х2490х2060 мм, снаряженная масса — около 13 тонн. Корпус изготовлен из сварных листов гомогенной броневой стали толщиной 6-8 мм.

То есть экипаж защищен в нем разве что от огня легкого стрелкового оружия. А бронебойная пуля 7,62-мм пулемета типа советского ПКТ/ПКМ продырявит, скорее всего, борт VAB даже с пары сотен метров. Сочетание габаритов и массы броневика позволяют ему самостоятельно пересекать водные преграды без предварительной подготовки.

Водитель и командир машины сидят в кабине с противопульным остеклением «по автомобильному». Двигатель — 320-сильный турбодизель от Renault — расположен за спиной водителя в левой части корпуса. Пятиступенчатая АКП и раздатка — в тоннеле между сиденьями «рулевого» и командира.

Позади последнего предусмотрен проход в корму — в десантный отсек. Последний вмещает восемь бойцов. Над передней частью этого отделения для пехоты по оси корпуса на его крыше имеется люк, перед которым устанавливается единственное оружие VAB — либо крупнокалиберный 12,7-мм пулемет, либо 7,62-мм легкий пулемет. Стрелок может вести из него огонь, только высунувшись наружу. Единственная его защита — легкие бронещитки по бокам и спереди.

Посадка-высадка из машин шофера и его начальника идет через бортовые двери в кабине. Причем над креслом последнего в крыше имеется еще и люк. Десантникам положено загружаться и покидать транспорт через задние распашные двери, перед которыми в крыше устроено еще два люка.

VAB можно считать одним из наиболее массовых европейских колесных БТР. Только в интересах французской армии их выпустили порядка 4000 единиц в 35 различных модификациях. Еще около 1000 штук в разное время были экспортированы за границу (и это не считая «украинских» поставок).

При желании, французы могли бы еще лет 10 снабжать хохла такой техникой как со складов хранения, так и из армейского наличия. Но этого, как видим, не происходит. Хоть и старая техника, но французская. Видимо, все-таки не нравится «лягушатникам», когда по мировым СМИ и соцсетям массово «гуляют» фото и видео уничтоженной техники с маркировкой «made in France». Национальная гордость вликофранков задета...