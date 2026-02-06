«Лучник» с подвохом: хохлу поставляют оружие, ставшее ненужным шведским ВС

Одна из некогда самых распиаренных самоходных гаубиц НАТО ‑ Archer ‑ де-факто лишилась своей репутации из-за реалий украинской войны. Теперь сами шведы отдают предпочтение корейским аналогам. Но не прекращают отнюдь не безвозмездные поставки растерявших былой имидж «Арчеров» укронацистам.

Шведское посольство на Украине отчиталось, что в середине 2025-го Швеция пообещала изготовить и отправить хохлу 44 самоходные гаубицы Archer и до конца года бандеровцы получили не менее 26 САУ этого типа. Между тем сами шведы, похоже, серьезным образом переосмыслили концепцию родной артиллерийской красы и гордости. И четко нацелились на закупку аналогичных по артсистем в Корее!

«В дополнение» к национальному колесному Archer («Лучник» — в переводе с английского) на вооружение собственной армии потомки викингов решили поставить гусеничного «азиата» ——самоходку K9 Thunder с таким же 155-мм орудием. Любопытно в этой ситуации еще и то, что соседи Швеции по Балтике — Финляндия с Норвегией, а также государства-лимиторофы Эстония с Польша уже обзавелись в последние годы корейскими самоходными гаубицами и нарадоваться им все никак не могут.

А что не так с «Арчером»? Шведы скромно признали, что у их техники имеются «ограничения для действий в условиях сильного снегопада и пересеченной местности». То есть в реальных боевых условиях, а не на полигоне. Симптоматично, что САУ FH77 Archer стояла на вооружении армии этой скандинавской страны аж с 2003 года и считалась чуть ли не эталонной натовской самоходной гаубицей, споря в глазах военных экспертов за это звание с немецкой PzH 2000.

Фото defenceimagerymod.uk

И вот сейчас (внезапно!) выяснилось, что «корейцы», оказывается, лучше. Судя по всему, отрезвление наступило благодаря украинским событиям. ВСУ эксплуатируют эту орудийную систему на сочлененном шасси карьерного самосвала 6х6 Volvo A60 — есть такой «капотник» в линейке шведского автопроизводителя коммерческой техники.

«Колеса» в качестве носителя оружия хороши для сухой пустынной местности или для европейского театра военных действий, где неасфальтированную дорогу еще поискать надо. Но на раскисших осенних проселках с колеями глубиной по оси или на просторах засыпанной метровыми сугробами пашни украинских сельхозугодий гусеничные машины чувствуют себя не в пример уверенней колесных налогов. И шведы прагматично сделали выбор в пользу корейских K9 Thunder. Поскольку собственного гусеничного шасси под «национальную» САУ у них не было, нет, и не предвидится.

А хохлам вполне сойдет и колесный вариант — они не в том положении, чтобы воротить нос от образчиков «европейской солидарности». Тем более, что формально (если на полигоне стрелять) эта колесная самоходка — о-го-го как все еще хороша!

Фото defenceimagerymod.uk

30-тонная гаубица может похвастать очень высокой степенью автоматизации. Расчет из трех человек (водитель, оператор орудия и командир) размещены кабине, доставшейся машине от карьерного самосвала.

Боевой модуль с орудием и боезапасом установлен на задней части «сочлененки». Оператор управляет им из кабины через компьютерный интерфейс. Заряжание орудия, наведение, стрельба — все операции автоматика выполняет сама, повинуясь командам из кабины.

Человек тут нужен лишь для обслуживания гаубицы и загрузки боезапаса в орудийный модуль: 21 выстрела и 126 метательных зарядов различного «номинала». Автоматизация здесь такова, что переход из походного состояния в боеготовое и обратно занимает всего полминуты. Само орудие — типичное натовское 155-мм с длиной ствола в 52 калибра.

Стандартный осколочно-фугасный выстрел летит из него на расстояние до 30 км. Активно-реактивный боеприпас — до 50 км. Нормальная скорострельность — 3 выстрела за 2 минуты. Максимальная (после которой надо долго охлаждать ствол) — 8 выстрелов в минуту.

Артиллерийские ТТХ корейского K9 Thunder — плюс-минус такие же, что и у Archer. Но наличие гусеничного шасси, повторим, перевешивает чашу в пользу «корейца». В общем, не просто так шведы намерены закупить в общей сложности 40 единиц K9. При том, что на вооружении у них (по данным на 2024 год) состояло всего 24 Archer. В итоге у хохла таких машин может оказаться больше, чем у шведов. Нехай бандеровцы с ними помучаются...